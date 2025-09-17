BÜRGERGELD-SKANDAL! WEBSITE ERKLÄRT MUSLIMEN, WIE SIE STAATSGELD „ISLAMKONFORM“ ANLEGEN KÖNNEN – KRITIK AN SONDERSYSTEM FÜR GLÄUBIGE!

Deutschland zahlt – und das Internet liefert die Anleitung, wie man’s „richtig“ macht! Eine neue Website sorgt derzeit für massives Aufsehen: Sie erklärt Muslimen in Deutschland Schritt für Schritt, wie sie ihr Bürgergeld „islamkonform“ investieren können – mit Rücksicht auf religiöse Vorschriften, fernab klassischer Finanzinstrumente.

Was zunächst klingt wie ein harmloser Finanzratgeber, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als explosiver Zündstoff: Denn hier geht es nicht um private Einkünfte oder freie Investments – sondern um vom Steuerzahler finanziertes Bürgergeld!

Staatliches Geld aus dem deutschen Sozialsystem – aufbereitet für eine spezielle Zielgruppe, mit Verweisen auf religiöse Regeln und Tipps für „halal-konformes Wirtschaften“.

Die zentrale Frage: Darf man Bürgergeld überhaupt investieren? Und darf man dann auch noch besondere religiöse Maßstäbe anlegen – mit staatlich finanzierter Unterstützung?

Kritiker laufen Sturm! In sozialen Medien und Kommentarspalten brodelt es: „Wenn der Staat zahlt, gelten gleiche Regeln für alle – oder?“

Andere werfen der Website indirekt vor, ein paralleles Finanzsystem zu etablieren – mit eigener Ethik, eigenen Spielregeln, eigenen Geldflüssen.

Ein bekannter Sozialexperte zeigt sich empört:

„Wir erleben hier die nächste Stufe der Segmentierung unserer Gesellschaft. Es wird nicht nur anders gelebt, sondern inzwischen auch anders gewirtschaftet – mit Geld, das aus unseren Sozialkassen kommt!“

Die Website selbst gibt sich dabei betont unpolitisch: Sie wolle lediglich gläubigen Muslimen eine Orientierung geben, wie sie Sozialleistungen verwenden können, ohne gegen religiöse Gebote zu verstoßen – etwa das Zinsverbot im Islam.

Doch genau dieser Punkt sorgt für Zündstoff:

Denn wenn nun religiöse Normen darüber entscheiden, was mit deutschen Sozialleistungen passiert, stellt sich eine unbequeme Frage:

Wer definiert künftig, was mit Bürgergeld „erlaubt“ ist – das Grundgesetz oder der Koran?

Auch in politischen Kreisen wächst die Nervosität. Mehrere Abgeordnete fordern nun eine gründliche Prüfung durch die Sozialbehörden:

– Darf Bürgergeld überhaupt angelegt werden?

– Gibt es Kontrollmechanismen bei Vermögensbildung?

– Wie wird sichergestellt, dass keine Parallelstrukturen entstehen?

Ein Innenpolitiker der Opposition warnt deutlich:

„Wer Bürgergeld bekommt, muss sich an dieselben Regeln halten wie alle anderen – unabhängig von Religion, Herkunft oder Weltanschauung. Es darf keine Sonderbehandlung geben!“

Viele Bürger fragen sich inzwischen, was als Nächstes kommt: Sonderkonten für Religionsgruppen? Steuerfreie Spendenmodelle für Glaubensfonds?

Die Idee vom einheitlichen Sozialstaat droht weiter zu erodieren – während die Politik schweigt oder beschwichtigt.

Fakt ist:

Das deutsche Sozialsystem wurde geschaffen, um Menschen in Not zu helfen – nicht, um religiöse Finanzsysteme zu bedienen.

Wenn nun Webseiten damit werben, wie man das Bürgergeld „halal“ anlegt, ist eine Grenze überschritten.

Denn eines darf nie vergessen werden:

Bürgergeld ist kein Geschenk des Himmels – sondern hart erarbeitetes Geld der Steuerzahler!