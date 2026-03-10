BÜROKRATIE-WAHNSINN AUF DEM BAUERNHOF! SACKKARRE WIRD ZUR STAATSANGELEGENHEIT

Lohne – Was eigentlich nach einer simplen Handbewegung aussieht, wird in Deutschland plötzlich zum Verwaltungsfall. Auf einem Gänsehof in Niedersachsen erlebt BILD-Vize Paul Ronzheimer in der Sat.1-Doku „RONZHEIMER – Wie geht’s, Deutschland?“ eine Szene, die selbst erfahrene Beobachter staunen lässt. Landwirtin Iris Tapphorn zeigt ihm ihren Alltag – und der hat mit Landwirtschaft oft weniger zu tun als mit Formularen, Nachweisen und Behördenvorgaben. Wenn auf dem Hof geschlachtet wird, werden Daunen und Federn nur wenige Meter weitertransportiert, um daraus Bettwäsche zu fertigen. Der Weg ist kurz, erledigt mit einer einfachen Sackkarre. Doch genau diese Strecke sorgt für ein bürokratisches Drama.

Denn selbst dieser kurze Transport über den eigenen Hof soll laut Vorschriften dokumentiert werden. Für die Sackkarre brauche es plötzlich mehr als Muskelkraft: Ein offizieller Sachkundenachweis soll bestätigen, dass das Gerät korrekt bedient wird. Dazu kommt eine Transportnummer – und als wäre das nicht genug, soll auch noch jede einzelne Fahrt über den kurzen Weg protokolliert werden. Neben einem Desinfektionsbuch soll sogar ein Fahrtenbuch geführt werden. Für jeden Gang. Für jede Tour. Für jeden Handschlag. Was wie Satire klingt, ist für viele Landwirte bitterer Alltag.

Die Bäuerin reagiert frustriert auf den Papierkrieg und weigert sich, jede dieser Vorschriften umzusetzen. Schon jetzt verbringe sie jede Woche viele Stunden mit Behörden-Apps, Formularen und Dokumentationen statt mit ihrer eigentlichen Arbeit auf dem Hof. Experten sprechen längst von enormen Bürokratiekosten in der Landwirtschaft, die jedes Jahr hunderte Millionen verschlingen. Auch Ronzheimer zeigt sich nach seinem Besuch fassungslos über den Vorschriften-Dschungel. Sein Fazit: Der Hof in Niedersachsen ist wunderschön – doch der Weg durch Deutschlands Bürokratie scheint für viele Landwirte länger zu sein als jeder Transport mit der Sackkarre.

