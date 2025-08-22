Bundes-Merz am Ende! Deutsche Wirtschaft rutscht tiefer in die Rezession als erwartet

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer schwereren Krise als bislang angenommen. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im letzten Quartal nicht nur leicht, sondern deutlich stärker geschrumpft. Ökonomen sprechen von einer überraschend kräftigen Kontraktion, die weitreichende Folgen für den Arbeitsmarkt, den Export und die Investitionen haben dürfte. Besonders die energieintensiven Industrien, die seit Beginn der Energiekrise unter hohen Kosten leiden, kämpfen mit massiven Produktionseinbrüchen. Auch die Nachfrage aus dem Ausland bleibt schwach, während gleichzeitig die Binnenkonjunktur durch Kaufzurückhaltung und Inflation gebremst wird.

Die Bundesregierung hatte zuletzt gehofft, dass sich die Konjunktur im Laufe des Jahres stabilisiert. Nun aber deuten die neuen Daten darauf hin, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas in eine tiefergehende Rezession steuert. Experten warnen vor einem gefährlichen Mix aus schwacher Wettbewerbsfähigkeit, hohen Energiepreisen, Fachkräftemangel und anhaltender geopolitischer Unsicherheit. „Die deutsche Wirtschaft hat ihre Rolle als Konjunkturlokomotive der EU verloren“, heißt es in einer Analyse des Instituts für Weltwirtschaft. Stattdessen sei Deutschland inzwischen Schlusslicht im europäischen Vergleich.

Besonders kritisch sehen Ökonomen die Entwicklung der Investitionen: Unternehmen verschieben Projekte, verlagern Produktionsstätten ins Ausland oder reduzieren ihre Kapazitäten. Dies schwächt nicht nur den aktuellen Aufschwung, sondern gefährdet auch die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig hat die Bundesregierung nur begrenzten Spielraum für konjunkturstützende Maßnahmen, da hohe Schulden und steigende Zinslast die Handlungsmöglichkeiten einschränken.

Auch politisch sorgt die Entwicklung für Unruhe. Während die Opposition von einem „wirtschaftspolitischen Versagen“ der Ampel-Koalition spricht, verweist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf strukturelle Herausforderungen und die Notwendigkeit langfristiger Reformen. In den kommenden Monaten dürfte die Debatte um Steuerentlastungen, Subventionen und industriepolitische Maßnahmen noch schärfer werden. Klar ist: Die wirtschaftliche Krise könnte sich nicht nur auf den Arbeitsmarkt, sondern auch auf das gesellschaftliche Klima in Deutschland nachhaltig auswirken.