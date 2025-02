Bundes-Merz möchte nicht über Schuldenbremse diskutieren

Der Artikel aus DER SPIEGEL behandelt die Position von Friedrich Merz zur Schuldenbremse. Merz hat im TV-Duell eine mögliche Diskussion über eine Reform der Schuldenbremse angedeutet, was von den Haushaltspolitikern der Union und FDP kritisch gesehen wird. Die FDP kritisiert Merz‘ Aussage als schädlich für die Glaubwürdigkeit der Union. SPD und Grüne zweifeln an den Motiven hinter Merz‘ Aussage, nachdem er zuvor strikt gegen eine Reform war. Merz könnte damit versuchen, Wähler in der Mitte des politischen Spektrums anzusprechen, doch es könnte auch nur ein Wahlkampfmanöver sein. Diese Entwicklungen könnten die Koalitionsverhandlungen und die Haushaltspolitik in Deutschland beeinflussen. (Spiegel.de)