BUNDESWEHR AM BODEN! MISSHANDLUNGEN, CHAOS UND BÜROKRATIE-WAHNSINN – WEHRBEAUFTRAGTER SCHLÄGT ALARM!

Berlin – Es ist ein Befund wie ein Donnerschlag! Henning Otte legt als Wehrbeauftragter des Bundestages seinen Jahresbericht vor – und der liest sich wie ein Mängelprotokoll einer Armee im Dauerkrisenmodus. Statt Einsatzbereitschaft und Disziplin dominieren Berichte über sexuelles Fehlverhalten, Rechtsextremismus, Mobbing und entwürdigende Aufnahmerituale. Soldaten sollen bei klirrender Kälte in einer Pfütze ausgeharrt haben, Rekruten drückten einem Kameraden den Kopf in die Toilette und betätigten die Spülung, andere wurden aus dem Bett gezerrt und mit Wasser übergossen. Junge Männer mussten bis auf die Unterwäsche entkleidet durch ein Spalier laufen, wurden geschlagen und gedemütigt, einem wurde gar ein Schimpfwort auf die Stirn geschrieben. Entlassungen, Disziplinarstrafen und Verfahren bei der Staatsanwaltschaft sind die Folge. Ein erschütterndes Sittenbild aus der Truppe!

Doch damit nicht genug: Auch bei Ausrüstung und Infrastruktur herrscht Alarmstufe Rot. Marode Kasernen, endlose Beschaffungsverfahren und technische Pannen bremsen die Streitkräfte aus. Selbst modernste Systeme wie das Raketenabwehrsystem Arrow gerieten kurz vor der Inbetriebnahme ins Visier fremder Drohnen – ohne wirksame Abwehr durch die Bundeswehr. Der Sanierungsstau geht in die Milliarden, neue Funktechnik lässt auf sich warten, und die Personaldecke bleibt dünn. Für eine glaubhafte Abschreckung brauche es deutlich mehr aktive Soldaten, mahnt Otte. Doch schon jetzt komme auf einen Mannschaftssoldaten fast ein Offizier – eine Schieflage, die Zweifel an der Schlagkraft nährt. Gleichzeitig springen immer mehr Rekruten noch in der Probezeit ab. Die Abbrecherquote steigt, die Motivation sinkt.

Und dann ist da noch der lähmende Bürokratie-Wahnsinn! Von der Bewerbung bis zur Einstellung vergeht eine gefühlte Ewigkeit, digitale Akten fehlen, Formulare stapeln sich. Soldaten berichten von Frust statt Führung. Die Strukturen im Verteidigungsministerium seien zu kompliziert und oft ineffektiv, so das vernichtende Urteil des Wehrbeauftragten. Auch der Frauenanteil in der Truppe stagniert, Bewerbungen gehen zurück – nicht zuletzt wegen der zunehmenden Skandale rund um Fehlverhalten und Extremismus. Sollte der freiwillige Dienst nicht reichen, steht sogar die Rückkehr zur Wehrpflicht im Raum. Klar ist: So kann es nicht weitergehen. Die Bundeswehr steht am Scheideweg – zwischen Reform oder weiterem Vertrauensverlust.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!