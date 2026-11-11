BUNDESWEHR-STUDIE: MEHR ALS 60 PROZENT DER BEFRAGTEN BETROFFEN

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will an diesem Mittwoch, 11. November 2026, im Verteidigungsausschuss des Bundestags die Ergebnisse einer anonymen Dunkelfeldstudie zu sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr vorstellen und sie danach der Öffentlichkeit präsentieren. Noch vor dieser öffentlichen Vorstellung berichten BILD und der Spiegel über Zahlen, die erschrecken: Deutlich mehr als 60 Prozent der befragten Soldatinnen sollen angegeben haben, im Dienst sexuell belästigt worden zu sein. Das ist nicht dasselbe wie „mehr als 60 Prozent aller Soldatinnen“, wie es die BILD-Überschrift nahelegt. An der Umfrage des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam nahmen demnach mehr als 4.000 Soldatinnen teil; von 25.000 angeschriebenen aktiven oder früheren Angehörigen beteiligten sich etwas mehr als 17 Prozent. Es handelt sich um Selbstauskünfte, nicht um gerichtliche Feststellungen. Eine amtliche Veröffentlichung der vollständigen Studie war am Vormittag auf den Seiten des Ministeriums und des Forschungsinstituts nicht zu finden.

Die Studie trägt nach übereinstimmenden Vorberichten den Titel „Sexualisiertes Fehlverhalten in den Streitkräften“. Die frühere Wehrbeauftragte Eva Högl hatte sie angestoßen. Der BR und das Handelsblatt beschreiben den Termin am Mittwoch als Vorstellung, nicht als bereits abgeschlossenen öffentlichen Akt. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte der Schwäbischen Zeitung am Dienstag, über die Studie und die daraus abgeleiteten Maßnahmen werde ausführlich und transparent informiert. Der Verteidigungsausschuss tagt üblicherweise hinter verschlossenen Türen; die öffentliche Unterrichtung soll erst danach folgen. Wer so tut, als läge das amtliche Zahlenwerk schon auf dem Tisch, greift vor.

Was genau berichten die vorab genannten Prozentwerte? Laut BILD haben mehr als 4.000 Soldatinnen an der anonymisierten Online-Befragung teilgenommen. Deutlich mehr als 60 Prozent von ihnen berichten, im Dienst sexuell belästigt worden zu sein. Fast 40 Prozent erlebten demnach anzügliche Sprüche und sexualisierte Kommentare, 15 Prozent wurden mit Bildern belästigt, die gegen ihren Willen aufgenommen oder per KI verändert wurden, gut 8 Prozent wurden „körperlich angegangen“, 2 Prozent berichten von sexueller Gewalt. Diese Abstufung ist entscheidend: Verbale Belästigung, Bildmissbrauch, körperliche Übergriffe und sexuelle Gewalt sind nicht dasselbe. Ob die Teilwerte sich überschneiden oder zur Gesamtangabe von mehr als 60 Prozent aufaddieren, ist der frei zugänglichen Berichterstattung nicht zu entnehmen.

Ebenso wichtig ist der Nenner. FOCUS, t-online und das Handelsblatt führen die Kernzahl ausdrücklich auf den Spiegel zurück und schreiben von mehr als 60 Prozent der befragten Soldatinnen, die während ihres Dienstes sexuellen Belästigungen ausgesetzt gewesen sein sollen. BILD hingegen titelt, mehr als 60 Prozent „unserer Soldatinnen“ seien sexuell belästigt worden. Das vermengt die Teilnehmerinnen der Umfrage mit der gesamten weiblichen Truppe. Nach der amtlichen Personalstatistik der Bundeswehr, Stand 30. September 2026, dienen rund 25.500 Frauen als Soldatinnen, etwa 14 Prozent des militärischen Personals von rund 186.200. Eine Aussage über alle Soldatinnen wäre nur dann zulässig, wenn die Stichprobe nachweislich repräsentativ wäre. Genau das ist offen.

Zur Reichweite der Befragung weichen die Formulierungen leicht voneinander ab. BILD schreibt, von 25.000 aktiven oder früheren Angehörigen der Truppe, die angeschrieben wurden, hätten nur etwas mehr als 17 Prozent an der Online-Studie teilgenommen. Die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, darunter die Berliner Zeitung, berichten unter Berufung auf das Ministeriumsumfeld, es seien alle Soldatinnen zu ihren persönlichen Erfahrungen befragt worden. Der Spiegel hatte in einem früheren Bericht festgehalten, befragt worden seien Soldatinnen, aber auch Soldaten. Ob die 25.000 Anschreiben nur Frauen umfassten, auch frühere Angehörige einschlossen und wie groß eine etwaige Männerstichprobe war, ist ohne den Studienbericht nicht abschließend zu klären. 17 Prozent Rücklauf bedeuten zugleich: Mehr als vier von fünf Angeschriebenen haben nicht geantwortet. Bei einer freiwilligen Dunkelfeldstudie zu einem belastenden Thema ist ein Selbstselektionseffekt möglich – Betroffene können eher geneigt sein, sich zu beteiligen. Das entwertet die Klagen derjenigen nicht, die geantwortet haben. Es verbietet aber, die Prozentsätze einfach auf alle 25.500 Soldatinnen hochzurechnen.

Ein weiterer Punkt wird in der Aufregung leicht übersehen: Die Zeitangabe lautet „im Dienst“ beziehungsweise „während ihres Dienstes“, nicht „im letzten Jahr“. Es geht nach dieser Formulierung um Erlebnisse in der Dienstzeit, also um eine Lebens- oder Karriereprävalenz und nicht zwingend um die Lage eines einzelnen Jahres. Wie die Fragebögen den Zeitraum genau abgegrenzt haben, liegt ohne den Originalbericht nicht vor. Ebenso unklar bleibt, was beobachtet und was selbst erlebt wurde. BILD und die Spiegel-Vorberichte zu den Frauenanteilen formulieren die 60 Prozent als eigene Betroffenheit. In einem früheren Spiegel-Bericht war für Männer in Bundeswehrkreisen von rund 30 Prozent die Rede, die Opfer geworden seien oder Fälle mitbekommen hätten – also eine Mischung aus Erleben und Beobachten. Diese Zahl darf nicht mit der Frauenangabe gleichgesetzt und auch nicht als amtliches Ergebnis ausgegeben werden; sie war ausdrücklich als Information aus Bundeswehrkreisen gekennzeichnet. Ein noch früherer Spiegel-Bericht nannte zudem rund 70 Prozent der teilnehmenden Frauen, die von „sexualisiertem Fehlverhalten“ in der Dienstzeit berichtet haben sollen. „Sexualisiertes Fehlverhalten“ ist ein weiterer Begriff als „sexuelle Belästigung“. Solange die Studie selbst nicht öffentlich vorliegt, bleiben solche Differenzen ein Warnschild: Die vorab genannten Prozente sind ernst, aber noch nicht das amtliche Tableau.

Was amtlich bereits feststeht, sind die Melde- und Verfahrenszahlen – und auch sie beschreiben Verdacht, nicht in jedem Fall eine rechtskräftige Tat. Eine Sprecherin des Bundesministeriums der Verteidigung teilte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland mit: Zwischen 2023 und 2025 hat die Bundeswehr 724 Fälle, in denen Soldatinnen oder Soldaten ein möglicher Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgeworfen wurde, an die zuständigen Staatsanwaltschaften abgegeben. Sexuelles Fehlverhalten könne bereits unterhalb der Strafbarkeitsschwelle gegen soldatische Pflichten verstoßen und ein gerichtliches Disziplinarverfahren nach sich ziehen. Zwischen 2024 und 2026 seien 452 Verfahren wegen sexuellen Fehlverhaltens durch die Bundeswehrdisziplinaranwaltschaft eingeleitet worden. Bis zum 4. November 2026 seien davon 163 rechtskräftig abgeschlossen worden, in 84 Fällen durch Einstellung. Hinter den Weiterleitungen stehen also Beschuldigungen und Verfahren; ein erheblicher Teil der bislang abgeschlossenen Disziplinarverfahren endete ohne Ahndung. Für alle Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung, bis ein Gericht oder ein abgeschlossenes Verfahren etwas anderes feststellt.

Öffentlich geworden sind in den vergangenen Monaten vor allem Vorwürfe an den Standorten Weißenfels in Sachsen-Anhalt und Zweibrücken in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Bundeswehr, wiedergegeben von t-online und FOCUS, betreffen die Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Sanitätsregiment 1 in Weißenfels zehn Personen, fünf Fälle seien an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Es handelt sich um mutmaßliche Vorgänge, die aufgeklärt werden müssen, nicht um bereits feststehende Schuldsprüche. Pistorius hat Aufklärung zugesagt. Solche Einzelfälle erklären die Dunkelfeldstudie nicht, sie machen aber verständlich, warum das Parlament auf Gesamtzahlen drängt.

Ein zentrales Ergebnis der Vorberichte betrifft nicht nur die Häufigkeit, sondern die Meldekultur. Gut ein Drittel der Befragten hat Vorfälle laut BILD nicht gemeldet oder würde es nicht tun, weil das Vertrauen in die Vorgesetzten fehlt. Der Parlamentarische Staatssekretär Sebastian Hartmann (SPD) hatte zuvor erklärt, es sei bekannt, dass sexualisiertes Fehlverhalten nicht immer gemeldet werde. Genau das soll eine Dunkelfeldstudie sichtbar machen: die Fälle unterhalb der amtlichen Statistik. Ob „gut ein Drittel“ sich auf alle Befragten oder nur auf Betroffene bezieht, ist im BILD-Text nicht trennscharf ausgeführt.

Maßnahmen sind bereits angelaufen oder angekündigt, teilweise noch vor der öffentlichen Studienpräsentation. Laut BILD und Spiegel gibt es die Hotline „HELP“ des Generalinspekteurs Carsten Breuer. BILD datiert sie auf Ende Oktober, Berichte über eine interne Weisung nennen den 1. November 2026 als Start einer rund um die Uhr erreichbaren Anlaufstelle außerhalb der unmittelbaren Befehlskette, eingerichtet im Zentrum Innere Führung. Die CDU/CSU-Abgeordneten Thomas Erndl und Vivian Tauschwitz begrüßten am Dienstag, dass das Ministerium mit einer 24-Stunden-Interventionsstelle bereits vor den Gesamtergebnissen tätig geworden sei. Sie fordern, den Beauftragten für Erziehung und Ausbildung des Generalinspekteurs personell und strukturell zu stärken, Melder zu schützen und Vertuschen zu ahnden, notfalls durch Änderungen des Disziplinarrechts. Die Grünen-Abgeordnete Sara Nanni verlangte im ZDF-Morgenmagazin eine „externe Meldestelle“ außerhalb der Dienststellen, damit betroffene Soldatinnen nicht nur ihren Vorgesetzten berichten müssten. Laut BILD soll außerdem geprüft werden, ob Vorfälle anonym gemeldet werden können; der Umgang von Vorgesetzten mit Verdachtsfällen solle in Beurteilungen einfließen, Sensibilisierung in der Ausbildung Pflicht werden. Diese Punkte gibt BILD als Teil eines Aktionsplans wieder. Bis das Ministerium sie selbst öffentlich bestätigt, bleiben sie vorab berichtete Vorhaben, keine bereits im Wortlaut vorliegende Weisung.

Pistorius selbst hat sich im Vorfeld, so der BR, einen besseren Opferschutz von den Ergebnissen erhofft. Laut Spiegel soll der Minister frustriert gewesen sein, als er die Zahlen am Dienstag zum ersten Mal im Detail sah; BILD übernimmt diesen Bericht. Er wolle die Studie regelmäßig wiederholen und die Zahlen ungeschminkt vorlegen. Das wäre, wenn es geschieht, mehr als eine einmalige Empörungsnummer. Ob die heutige Ausschusssitzung und die anschließende öffentliche Unterrichtung diese Ankündigungen mit einem vollständigen, methodisch nachvollziehbaren Studienbericht unterlegen, muss sich im Laufe des Tages zeigen. Bis dahin gilt: Die vorab genannten Anteile unter den Befragten sind alarmierend. Sie sind aber Anteile unter den Befragten – Selbstauskünfte einer Online-Stichprobe mit begrenztem Rücklauf, noch ohne öffentlich vorliegendes Methodenkapitel.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Armee, die um jeden Freiwilligen wirbt, kann sich keinen Kasernenton leisten, in dem Würde zur Verhandlungssache wird. Wer dient, hat Anspruch auf Respekt, nicht auf anzügliche Sprüche und schon gar nicht auf Übergriffe. Das ist keine Befindlichkeit, das ist soldatische Pflicht und staatliche Schuldigkeit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Genauso falsch wäre es, aus einer Umfrage unter freiwillig Antwortenden gleich den Befund über die gesamte Truppe zu machen. Wer „unsere Soldatinnen“ schreibt, wo nur Befragte gemeint sind, erzeugt eine Schlagzeile und verschenkt Genauigkeit. Der Skandal braucht keine Vergrößerung, er ist in den Antworten der Teilnehmerinnen schon groß genug. Erst der offene Studienbericht zeigt, was belastbar ist und was nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Null Toleranz steht leicht auf einer Pressefolie. Schwer ist sie in der Hierarchie, wenn Betroffene ihren Vorgesetzten nicht trauen. Eine Hotline außerhalb der Kette ist ein Anfang, keine Lösung. Wer meldet, muss Schutz bekommen, wer vertuscht, muss spüren, dass Kameraderie keine Freikarte ist. Und jeder einzelne Beschuldigte hat Anspruch auf ein faires Verfahren – die Umfrage ersetzt kein Urteil, das Urteil darf die Umfrage aber auch nicht wegwischen.

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Quellen:

BILD: Bundeswehr: Soldatinnen sexuell belästigt – Pistorius stellt Studie der Schande vor (11.11.2026): https://www.bild.de/politik/inland/bundeswehr-soldatinnen-sexuell-belaestigt-pistorius-stellt-studie-der-schande-vor-6af4037142c2bfde5b9938ee

Berliner Zeitung / RND unter Berufung auf eine Sprecherin des BMVg: Hunderte Verfahren wegen sexuellen Fehlverhaltens (06.11.2026): https://www.berliner-zeitung.de/article/hunderte-verfahren-wegen-sexuellen-fehlverhaltens-in-der-bundeswehr-10572496

Bundeswehr: Aktuelle Personalzahlen, Stand 30.09.2026 (veröffentlicht 21.10.2026): https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr

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