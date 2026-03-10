BUS-BLUTBAD IN HANAU! STREIT ESKALIERT – JUGENDLICHER STICHT ZU, MANN KÄMPFT UM SEIN LEBEN!

Hanau – Schock am Abend in einem Linienbus: Eine scheinbar alltägliche Fahrt durch die hessische Stadt endet in einem brutalen Gewaltakt. Ein junger Mann wird nach einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt, Fahrgäste stehen unter Schock, Polizei und Rettungskräfte rücken in großer Zahl an. Was zunächst mit einem Streit beginnt, entwickelt sich binnen Sekunden zu einer dramatischen Tat, die nun Ermittler und Staatsanwaltschaft beschäftigt.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gerieten ein Mann und ein Jugendlicher während der Busfahrt in eine heftige Auseinandersetzung. Die verbale Streiterei eskalierte schnell, aus Worten wurden Handgreiflichkeiten – und plötzlich zog der Jugendliche ein Messer. Mit der Klinge stach er auf den älteren Mann ein. Der Angegriffene brach schwer verletzt zusammen, während andere Fahrgäste fassungslos zurückblieben. Der Verletzte musste umgehend medizinisch versorgt werden und schwebt nach Angaben der Behörden weiterhin in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter versuchte nach der Tat zu fliehen, doch seine Flucht dauerte nicht lange. Polizeikräfte konnten den Jugendlichen im Rahmen einer Fahndung kurze Zeit später aufgreifen und vorläufig festnehmen. Nun ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar – doch für die Ermittler steht fest: Eine Busfahrt in Hanau wurde an diesem Abend zum Schauplatz eines erschütternden

