Gebühren-Wahnsinn frisst die Ferien-Freude auf

In der idyllischen Bergwelt herrscht blankes Entsetzen und eine Wut, die sich gewaschen hat. Seit fast vier Jahrzehnten ist dieser Ort ein Paradies für alle, die Freiheit auf Rädern lieben, doch nun droht das bittere Ende einer Ära. Ein verzweifelter Familienbetrieb sieht sich von der harten Faust der Bürokratie an die Wand gedrückt, weil neue Kostenlawinen auf die Gäste zurollen. Was über Generationen mit Herzblut aufgebaut wurde, droht nun unter der Last von Forderungen zu zerbrechen, die den kleinen Mann am härtesten treffen. Der Frust sitzt tief, denn die treuen Urlauber sollen künftig ordentlich draufzahlen, was das Ende für den gemütlichen Platz bedeuten könnte.

Luxus-Preise für die kleine Zelt-Freiheit

Die Verantwortlichen in der fernen Politik haben eine Entscheidung getroffen, die bei den Betreibern für fassungslose Gesichter und bittere Tränen sorgt. Es spielt keine Rolle mehr, ob man im goldenen Bett eines Nobelhotels schlummert oder unter der schlichten Plane eines Zeltes den Sternenhimmel genießt. Alle werden über einen Kamm geschert, was für die Camper einer saftigen Preiserhöhung gleichkommt, die das Urlaubsbudget völlig sprengt. Der Gründer des Platzes schlägt Alarm und vergleicht den Irrsinn mit edlen Tropfen, die plötzlich genauso viel kosten sollen wie ein einfaches Getränk. Wer soll sich das noch leisten können, wenn die Politik mit solcher Ignoranz die Preise in die Höhe treibt und die Bodenhaftung verliert?

Aus und vorbei nach der großen Sommer-Sause

Eigentlich wollte die nächste Generation voll durchstarten, den Platz verschönern und in eine glänzende Zukunft investieren. Doch diese Träume sind nun wie Seifenblasen zerplatzt, weil die wirtschaftliche Basis durch die neuen Vorgaben einfach weggerissen wird. Der stolze Betrieb will lieber erhobenen Hauptes gehen, bevor die Schuldenfalle zuschnappt und das Lebenswerk im finanziellen Chaos versinkt. Nach der kommenden warmen Jahreszeit soll der Schlüssel für immer umgedreht werden, sofern kein Wunder geschieht oder die Mächtigen im Land doch noch zur Vernunft kommen. Es ist ein trauriger Abschied von einem Stück Heimat, der zeigt, wie schnell ein Gesetz ganze Existenzen und Urlaubsträume vernichten kann.

