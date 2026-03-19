CASTOR-ALARM IN NRW! ATOM-TRANSPORT DROHT ZUM MEGA-EINSATZ ZU WERDEN

Jülich und Ahaus stehen im Zentrum eines neuen Atom-Alarmes, der ganz Nordrhein-Westfalen elektrisieren könnte. Wenn die nächsten Castor-Behälter aus dem Rheinland Richtung Münsterland rollen, rollt nicht nur hochgefährlicher Atommüll quer durchs Land – es rollt auch ein Polizeieinsatz von gewaltigem Ausmaß an. Sicherheitskräfte rechnen mit einem Kraftakt, der selbst große Fußball-Hochrisikospiele in den Schatten stellt. Tausende Beamte sollen bereitstehen, um die Straßen zu sichern, Proteste in Schach zu halten und mögliche Störaktionen zu verhindern. Schon jetzt ist klar: Dieser Transport wird kein gewöhnlicher Konvoi, sondern ein Polit- und Sicherheitsbeben auf Rädern.

Die Warnungen der Polizei sind deutlich und lassen aufhorchen. Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei droht ein heikler Ausnahmezustand, sobald sich die Castoren in Bewegung setzen. Denn längst geht es nicht mehr nur um Logistik, sondern um die Angst vor Blockaden, Massenprotesten und einer Eskalation entlang der Strecke. Die Route führt mitten durch dicht besiedelte Regionen und auch durch das Ruhrgebiet – also durch Gebiete, in denen jede Störung sofort riesige Folgen haben kann. Besonders brisant: Sicherheitsbehörden beobachten seit Monaten genau, wie schnell sich Protest-Szenen mobilisieren lassen. Die Sorge ist groß, dass radikale Aktivisten versuchen könnten, den Transport zu stoppen. Für die Einsatzkräfte wäre genau das der schlimmste Fall – ein Super-GAU der Sicherheitsplanung, der NRW politisch und operativ an die Belastungsgrenze bringen könnte.

Hinter dem geplanten Abtransport steckt ein seit Jahren ungelöstes deutsches Atommüll-Problem. In Jülich fehlt der bisherigen Lagerstätte längst die gültige Betriebserlaubnis, deshalb sollen die Behälter nach Ahaus gebracht werden – allerdings ebenfalls nur in ein Zwischenlager. Eine endgültige Lösung für den hochradioaktiven Müll gibt es bis heute nicht. Statt Sicherheit für die Ewigkeit herrscht weiter das Prinzip Verschieben, Verzögern, Verwalten. Genau das macht den neuen Castor-Konflikt so explosiv: Der Atommüll verschwindet nicht, er wird nur verlagert. Während Umweltgruppen Sturm laufen und vor neuen Risiken warnen, halten die Behörden an ihrem Kurs fest. Noch ist unklar, wann die Transporte genau starten. Doch schon jetzt ist sicher: Sobald die Castoren rollen, droht Nordrhein-Westfalen ein Atom-Einsatz, der das ganze Land in Atem halten wird.

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