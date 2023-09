In dem Versuch, “die Skepsis gegenüber Grippeimpfstoffen zu zähmen”, haben die USA Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben eine neue Werbekampagne “Wild to Mild” gestartet, die darauf abzielt, mehr junge Menschen und schwangere Frauen davon zu überzeugen, sich jährlich gegen Grippe impfen zu lassen.

Obwohl Influenza-Impfstoffe unsicher und unwirksam sind, plant die CDC, so viele Menschen wie möglich über Radio- und Social-Media-Plattformen zu manipulieren, um in diesem Herbst und Winter die Ärmel hochzukrempeln und sich gegen Grippe impfen zu lassen.

Laut CNN sind die Impfraten “in diesen beiden Hochrisikogruppen gesunken”, was sich auf schwangere Frauen und Kinder bezieht. Daher wird die CDC im Namen von Big Pharma die Amerikaner aggressiv dazu drängen, erschossen zu werden.

Für die Kinder hat die CDC “süße Tierbilder” in die Anzeigen aufgenommen, darunter ein Tiger, der als “wildes Tier” beschrieben wird, und ein Kätzchen, das als “etwas beschrieben wird, das nicht beängstigend ist”.

Der Sinn der Darstellung dieser beiden Tiere besteht darin, die Idee zu fördern, dass die Grippeimpfung eine Grippeinfektion nicht verhindert, sondern schwere Symptome hemmt – dies ist genau die gleiche Lüge, die sie auch weiterhin über die “Impfstoffe” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verbreiten.

Immer WENIGER Menschen vertrauen der Regierung und Big Pharma – sie sagen nur nein zu Drogen von Big Brother

Seit 2019 erhalten 16 Prozent weniger schwangere Frauen und sieben Prozent weniger Kinder jährlich Grippeimpfungen. Das ist schlecht für das Endergebnis von Big Pharma, weshalb die CDC ihre Propagandakampagne auslöst.

“Das bedeutet, dass mehr als 3,7 Millionen Menschen im vergangenen Winter während der Schwangerschaft ungeschützt waren, zusammen mit schätzungsweise 32 Millionen Kindern”, berichtete CNN.

Erin Burns, stellvertretende Direktorin für Kommunikation der Influenza-Abteilung bei der CDC, sagte CNN, dass alle “Fortschritte”, die die Bundesbehörde bei der Überzeugung von schwangeren Frauen gemacht hat, während der H1N1-Schweinegrippe-“Pandemie” 2009 in den Jahren seit COVID-19 “vollständig ausgelöscht” wurden.

Sie sehen, mehr schwangere Frauen als vielleicht je zuvor sagen nur Nein zu Drogen von der Regierung. Und mehr Eltern als vielleicht je zuvor sagen einfach nein zu Drogen der Regierung für ihre Kinder, daher nimmt diese Teilnahme am jährlichen Grippeimpfritual ab.

Die CDC hat tatsächlich Fokusgruppen durchgeführt, um herauszufinden, warum immer weniger Menschen ihre Ärmel für eine Big Pharma-Injektion hochkrempeln wollen. Was die Agentur entdeckte, ist, dass “die meisten schwangeren Frauen nicht die Absicht hatten, einen Grippeimpfstoff zu erhalten, und kein Bewusstsein für die Vorteile, die er ihnen oder ihrem Baby bringen könnte”, so Burns.

Dr. William Schaffner, ein Spezialist für Infektionskrankheiten an der Vanderbilt University und Mitglied des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken der CDC, beschwerte sich bei CNN, dass Ärzte anscheinend nicht genug tun, um schwangere Frauen “angemessen” über ihr angebliches Risiko zu informieren, eine böse Grippe zu bekommen, wenn sie nicht geimpft bleiben.

“Frauen, die an Grippe erkranken, die schwanger sind, können Komplikationsraten haben, die mit denen von Senioren konkurrieren”, behauptet Schaffner. “Sie [Ärzte] müssen diese Botschaften an Frauen weitergeben, die gerade jetzt zu ihnen kommen.”

Ein “extrem motivierender” Ansatz, den die CDC jetzt verfolgt, besteht darin, dass Ärzte schwangeren Frauen sagen, dass die Antikörper, die sie von Grippeimpfungen erhalten, auf ihre Babys übertragen und nach der Geburt Schutz bieten könnten. Ihnen diese Lüge zu sagen, erhöht bereits die Einhaltung der Grippeimpfung.

Die CDC versucht auch, mehr Menschen zu Grippeimpfungen zu verleiten, indem sie behauptet, dass die meisten von ihnen, etwa 91 Prozent, “thimerosalfrei oder thimerosalreduziert” sein werden, während weitere 21 Prozent “eifrei” sein werden. Warum besteht die CDC darauf, sich so zu verhalten, als wären die Menschen unwissend und uninformiert?

