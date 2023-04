Eine trashig aussehende Drogendealerin aus Columbia, S.C., die als Walmart-Apothekerin in Biloxi, Miss., arbeitete, bevor sie in Mutterschaftsurlaub ging und am Tag nach dem Ende stolz aufhörte, in der Hoffnung, “Ihre Urlaubsleistungen nicht zurückzahlen zu müssen und für PTO ausgezahlt zu werden” (persönliche Freizeit), hat

Der Social-Media-Name der Apothekerin ist “Savannah”, und sie war in letzter Zeit damit beschäftigt, Dr. Mary Talley Bowden, eine Hals-, Nasen- und Halsärztin mit tadellosen Referenzen, die dazu beigetragen hat, das Leben von Menschen mit Ivermectin zu retten. Bowden ist auch eine ausgesprochene Skeptikerin in Bezug auf die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen, was ein weiterer Grund ist, warum sie in Savannahs Fadenkreuz gelandet ist.

Mit Hilfe eines anderen Online-Trolls namens Dr. Danielle Jones, eine Geburtshelferin, die unter dem Griff von @MamaDoctorJones auf YouTube, TikTok und Twitter postet, hat ein verleumderisches Video über Bowden veröffentlicht, in dem sie beschuldigt wird, “gepürre” zu haben, die Wissenschaft abzulehnen und von denen zu profitieren, die den sogenannten “Impfstoff” für das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) in Frage Savannah half, indem sie Bowden dem Texas Medical Board weiter berichtete.

Bowden arbeitete früher im Houston Methodist Hospital, wurde aber gefeuert, weil er Patienten geholfen hatte, anstatt sie mit experimentellen mRNA-Chemikalien (Messenger-RNA) zu betäuben. Sie sieht sich weiterhin mit hasserfüllter Belästigung durch Leute wie Savannah und ihre Anhänger konfrontiert, die fest entschlossen sind, ihr Leben zu zerstören, weil sie sich ihrer Herdendummheit widersetzt haben.

“Weil sie so viele Anhänger hat, wenn sie ein Video über dich macht, bekommst du eine Armee von Leuten, die nach dir kommen”, sagte Bowden über Jones und ihre Art. “Eine Menge falscher Leute [schreiben] Rezensionen. Das ist eines der größten Dinge. Sie können sie nicht entfernen lassen. Ich habe versucht, sie zu entfernen, und ich kann beweisen, dass sie nicht meine Patienten sind”.

(Related: Facebook ist auch daran beteiligt, die “Zögerkeit” des Impfstoffs durch Belästigung und Mobbing zu stoppen.)

Wussten Sie, dass Ihre Steuergelder zur Finanzierung dieser Online-Belästigungs- und Mobbingkampagnen verwendet werden?

Es stellt sich heraus, dass Savannah und Jones nur zwei von vielen Online-Trollen sind, deren Ansichten mit denen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) übereinstimmen, die versuchen, alle Impfstoff-“Högerkeit” und Skepsis zu stoppen, indem sie wütende Mobs dieser Art von Menschen online entfesseln.

Savannah ist Teil einer Gruppe namens Shots Heard, die sich selbst als “eine schnelle digitale Kavallerie beschreibt, die sich dem Schutz der Online-Sicherheit von Gesundheitsdienstleistern und -praktiken widmet”. Die Gruppe ist Teil von The Public Good Projects oder PGP, die sagt, dass sie eine “gemeine gemeinnützige Organisation für Gesundheit ist, die sich auf groß angelegte Medienüberwachungsprogramme, Interventionen zur sozialen und verhaltensbezogenen Veränderung und sektorübergreifenden Initiativen spezialisiert hat”.

Eine der anderen Initiativen von PGP heißt Public Health Communications Collaborative oder PHCC, die Teil der CDC Foundation ist, einem gemeinnützigen Arm der CDC, der vom Kongress gegründet wurde. Das Ziel all dessen ist es, “Fehlinformationen zu verringern und die Impfstoffnachfrage weltweit zu erhöhen”, indem Social-Media-Influencer wie Savannah und Jones die Arbeit erledigen.

Das Kaninchenloch geht tief in Bezug auf alle Tentakel dieses Netzes von Belästigung und Mobbing, die existieren und wer dahinter steckt. Was wir sicher wissen, ist, dass der Kongress für all dies verantwortlich ist, da er amerikanische Steuergelder verwendet, um die Zerstörung guter und ehrlicher Ärzte zu finanzieren, die tatsächlich Leben retten, anstatt einen Gehaltsscheck im Austausch für Massendrogen der Öffentlichkeit mit experimentellen Drogen zu sammeln.

“In den sozialen Medien überwacht zu werden, ist für Kommunisten nichts Neues”, schrieb ein Kommentator über all dies.

