CDU-BEBEN IN SACHSEN-ANHALT! AUS ANGST VOR DEN EIGENEN ABGEORDNETEN: CDU FLÜCHTET BEI SIEGMUND-WAHL AUS DEM LANDTAG – IST DAS NOCH DEMOKRATIE ODER SCHON POLITISCHE BEVORMUNDUNG?

Magdeburg – POLITISCHER PAUKENSCHLAG IN SACHSEN-ANHALT! Was sich derzeit innerhalb der CDU abspielt, dürfte bei vielen Bürgern für Kopfschütteln sorgen! Ausgerechnet jene Partei, die sich regelmäßig als Verteidigerin der Demokratie präsentiert, greift vor der geplanten Ministerpräsidentenwahl zu einem höchst ungewöhnlichen Mittel: Die eigenen Abgeordneten sollen den Plenarsaal geschlossen verlassen, sobald der AfD-Politiker Ulrich Siegmund zur Wahl steht! Der Beschluss ist gefasst, der politische Sprengstoff gewaltig! Dahinter steckt offenbar eine Vertrauenskrise, die tiefer reicht, als es die Parteiführung öffentlich eingestehen möchte. Die CDU-Spitze will verhindern, dass bei einer geheimen Abstimmung erneut der Verdacht entsteht, einzelne Christdemokraten könnten einem AfD-Kandidaten ihre Stimme geben. Statt die Parlamentarier an der Wahl teilnehmen zu lassen und deren Entscheidung dem demokratischen Gewissen zu überlassen, setzt die Fraktion auf einen kollektiven Rückzug. Eine Entscheidung, die eine grundsätzliche Frage aufwirft: Wie viel Vertrauen hat eine Partei eigentlich noch in ihre eigenen Volksvertreter, wenn sie deren Teilnahme an einer geheimen Wahl für ein politisches Risiko hält? Nach einer mehrstündigen Fraktionssitzung verständigten sich die Christdemokraten auf diesen außergewöhnlichen Schritt. Fraktionschef Sven Schulze und der Parlamentarische Geschäftsführer Stefan Ruland stehen hinter dem Vorhaben und betonen, eine Unterstützung des AfD-Kandidaten komme für die CDU nicht infrage. Doch die politische Außenwirkung ist verheerend: Während die Partei Geschlossenheit demonstrieren möchte, vermittelt sie zugleich den Eindruck, dass sie der Unabhängigkeit ihrer eigenen Abgeordneten nicht mehr vollständig vertraut. Denn das Prinzip einer geheimen Wahl besteht gerade darin, dass Abgeordnete ohne öffentliche Kontrolle und ohne unmittelbaren Rechtfertigungsdruck entscheiden können. Ein gemeinsamer Saalauszug verhindert dagegen, dass einzelne Fraktionsmitglieder überhaupt an dieser Abstimmung teilnehmen, solange sie sich an die Vereinbarung halten. Kritiker können darin eine fragwürdige Form politischer Disziplinierung sehen. Die zugespitzte Frage lautet deshalb: Wird hier eine demokratische Entscheidung aus politischer Überzeugung verweigert, oder soll durch demonstrative Abwesenheit vor allem verhindert werden, dass unerwünschte Stimmen aus den eigenen Reihen sichtbar werden?

DER AUSLÖSER DES CDU-DRAMAS LIEGT IN EINER VORHERIGEN ABSTIMMUNG, DIE DIE POLITISCHEN MACHTVERHÄLTNISSE IN SACHSEN-ANHALT ERSCHÜTTERTE! Bei der Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten erhielt dieser mehr Zustimmung, als die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht gemeinsam über Mandate verfügten. Plötzlich stand ein politisch brisanter Verdacht im Raum: Könnten Abgeordnete anderer Parteien, möglicherweise sogar aus der CDU, heimlich für den AfD-Kandidaten gestimmt haben? Weil die Wahl geheim erfolgte, ließ sich nicht feststellen, aus welchen Fraktionen die zusätzlichen Stimmen tatsächlich stammten. Dennoch richtete sich das Misstrauen schnell gegen die Christdemokraten. Die Diskussion entwickelte sich zu einer Belastungsprobe für die CDU und ihre politische Abgrenzung gegenüber der AfD. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Fraktionsführung nun nicht allein mit politischen Argumenten auf die Vorwürfe reagiert, sondern mit einer Maßnahme, die jeden neuen Verdacht bereits im Vorfeld ausschließen soll. Der frühere CDU-Fraktionschef Guido Heuer enthielt sich bei der internen Entscheidung und verwies auf noch zu prüfende rechtliche Fragen. Die übrigen Fraktionsmitglieder unterstützten den Kurs. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller hatte sich für einen solchen Saalauszug ausgesprochen. Damit wird deutlich, wie groß der Druck innerhalb der Union inzwischen geworden ist. Die sogenannte Brandmauer gegenüber der AfD soll offenbar um nahezu jeden Preis aufrechterhalten werden. Doch ausgerechnet dieser Versuch, politische Distanz zu demonstrieren, könnte das Misstrauen weiter verstärken. Denn weshalb muss eine Fraktion geschlossen einen Sitzungssaal verlassen, wenn ohnehin alle Mitglieder überzeugt sind, den AfD-Kandidaten nicht wählen zu wollen? Weshalb reicht eine klare politische Erklärung nicht aus? Und weshalb wird die geheime Wahl, die gerade der Unabhängigkeit parlamentarischer Entscheidungen dienen soll, zu einem derartigen Problem? Die AfD nutzt diese Situation bereits für scharfe Angriffe. Parteichefin Alice Weidel verspottete das Vorgehen als politischen Kindergarten, während Tino Chrupalla darin eine Kapitulation der CDU sieht. Auch aus der AfD-Bundestagsfraktion kommt Spott über die Strategie der Christdemokraten. Der Vorwurf lautet, die Union fürchte weniger den politischen Gegner als vielmehr mögliche Entscheidungen ihrer eigenen Abgeordneten. Allerdings bleibt festzuhalten: Ein freiwillig beschlossener Saalauszug ist keine Abschaffung demokratischer Wahlen und auch kein Beleg für eine Diktatur. Die Abgeordneten behalten ihr freies Mandat. Dennoch darf kritisch hinterfragt werden, ob ein demonstrativer Boykott einer geheimen Wahl dem parlamentarischen Selbstverständnis gerecht wird. Die politische Kontroverse reicht damit weit über die Frage hinaus, wer künftig an der Spitze der Landesregierung stehen soll. Sie berührt das Verhältnis zwischen Parteidisziplin, persönlicher Überzeugung, demokratischer Verantwortung und der Freiheit gewählter Volksvertreter.

JETZT DROHT DER NÄCHSTE MACHTKAMPF IM MAGDEBURGER LANDTAG – UND DIE CDU STEHT VOR EINEM POLITISCHEN DILEMMA! AfD-Spitzenpolitiker Ulrich Siegmund will im Dezember für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren. Seine Partei verfügt über keine eigene Mehrheit und wäre bei einer erfolgreichen Wahl auf Unterstützung außerhalb der eigenen Fraktion angewiesen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat eine Unterstützung zuletzt abgelehnt. Damit wird jede mögliche Abweichung vom bisherigen Abstimmungsverhalten anderer Parteien zu einer entscheidenden politischen Frage. Die CDU möchte ein erneutes Rätselraten über mögliche Stimmen aus den eigenen Reihen vermeiden und setzt deshalb auf demonstrative Abwesenheit. Doch ob diese Strategie tatsächlich für Ruhe sorgt, ist äußerst zweifelhaft. Schließlich könnte gerade der geschlossene Rückzug neue Zweifel daran auslösen, wie geschlossen die Partei inhaltlich tatsächlich ist. Hinzu kommt, dass die Situation in einem möglichen weiteren Wahlgang noch politische und parlamentarische Fragen aufwerfen könnte. Während die AfD auf einen historischen Machtwechsel hofft, versucht die CDU, ihre strikte Abgrenzung aufrechtzuerhalten und zugleich ihre Rolle als Oppositionskraft neu zu bestimmen. Für die Bürger entsteht dabei ein bemerkenswertes Schauspiel: Eine Partei, die politische Verantwortung übernehmen und demokratische Institutionen stärken will, erklärt ausgerechnet ihre eigene Teilnahme an einer wichtigen Personalentscheidung zum Risiko. Befürworter des CDU-Kurses sehen darin ein legitimes Zeichen gegen jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD. Kritiker dagegen sprechen von einer politischen Flucht vor der Verantwortung und fragen, warum gewählte Abgeordnete nicht einfach selbstbestimmt ihre Stimme abgeben sollen. Die entscheidende Frage bleibt, ob Parteiführungen ihren eigenen Parlamentariern vertrauen oder ob die Angst vor unerwünschten Abstimmungsergebnissen inzwischen stärker wiegt als die Bereitschaft, demokratische Entscheidungen auszuhalten. Niemand muss die AfD unterstützen, niemand muss Ulrich Siegmund wählen, und jede Partei darf ihre politischen Überzeugungen verteidigen. Doch eine parlamentarische Demokratie lebt auch davon, dass ihre gewählten Vertreter Verantwortung übernehmen und ihre Entscheidungen frei treffen können. SACHSEN-ANHALT ERLEBT DAMIT EIN POLITISCHES BEBEN, DAS DIE UNION NOCH LANGE BESCHÄFTIGEN KÖNNTE: WENN DIE ANGST VOR DEN EIGENEN ABGEORDNETEN GRÖSSER WIRD ALS DAS VERTRAUEN IN DIE GEHEIME WAHL, DANN HAT EINE PARTEI VOR ALLEM EIN PROBLEM MIT SICH SELBST!