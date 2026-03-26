CDU-POLITIKER: 25 EURO Spriterhöhung ist doch nichts für die Bürger!

Berlin – Heute wird es ernst für Millionen Autofahrer! Die schwarz-rote Koalition will im Bundestag eine neue Spritpreisbremse durchdrücken. Das Ziel: Schluss mit der gefühlten Preis-Abzocke an der Zapfsäule! Das Kartellamt soll deutlich mehr Macht bekommen, um gegen die Öl-Multis vorzugehen. Stichwort: Beweisumkehr. Künftig müssten die Konzerne erklären, warum ihre Preise so hoch sind. Doch damit nicht genug: Tankstellen sollen ihre Preise nur noch einmal täglich anheben dürfen – und zwar zur Mittagszeit. Ein radikaler Eingriff in den Markt, der für mehr Transparenz sorgen soll. Doch schon jetzt wird klar: Die Zweifel wachsen!

Denn der Blick nach Österreich sorgt für Unruhe. Dort gibt es ein ähnliches Modell bereits – doch ausgerechnet dort sind die Spritpreise zuletzt besonders stark gestiegen! Datenvergleiche zeigen: Kaum ein Land in der EU verzeichnete so heftige Preissprünge. Kritiker sprechen bereits von einer gefährlichen Mogelpackung. Auch der ADAC schlägt Alarm und warnt eindringlich vor den möglichen Folgen. Die Befürchtung: Wenn Konzerne nur noch einmal täglich die Preise erhöhen dürfen, setzen sie diese von vornherein höher an. Im Klartext: Statt Entlastung könnte am Ende genau das Gegenteil passieren – ein Preissprung mit Ansage!

Auch politisch gehen die Meinungen auseinander. Während einige schärfere Kontrollen der Konzerne fordern, sehen andere die Belastung für Autofahrer als zumutbar an – zumindest vorübergehend. Gleichzeitig wird ein anderer Weg ins Spiel gebracht: niedrigere Steuern auf Kraftstoffe, wie sie in Österreich bereits gelten. Doch ob die Regierung diesen Schritt gehen will, ist offen. Für viele Bürger, Pendler und Handwerker bleibt die Lage angespannt. Klar ist nur eines: Die Entscheidung aus Berlin könnte den Alltag an der Zapfsäule dramatisch verändern – und vielleicht teurer machen, als viele es heute erwarten!

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