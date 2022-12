Celine Dions Steifheitssyndrom wurde mit ziemlicher Sicherheit durch den Impfstoff COVID-19 verursacht!

Das Steifperson-Syndrom (SPS), das die Sängerin Celine Dion erleidet, ist laut dem Befürworter der Impfstoffsicherheit Steve Kirsch eine schwerwiegende Nebenwirkung des Wuhan-Coronavirus-Impfstoffs (COVID-19).

Die kanadische Sängerin bestätigte ihre SPS-Diagnose in einem auf Instagram geposteten Video und fügte hinzu, dass sie die Termine für ihre Europatournee 2023 aufgrund der Bedingung verschoben habe. Die neurologische Störung, von der etwa ein oder zwei von einer Million Menschen betroffen sind, verursachte die Muskelkrämpfe, an denen sie leidet.

„Während wir immer noch etwas über diese seltene Erkrankung lernen, wissen wir jetzt, dass dies all die Krämpfe verursacht hat, die ich hatte“, sagte Dion. „Leider beeinflussen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, verursachen manchmal Schwierigkeiten beim Gehen und erlauben es mir nicht, meine Stimmbänder zu benutzen, um so zu singen, wie ich es gewohnt bin.“ (Verwandt: Justin Bieber sagt den Rest der Welttournee nach Gesichtslähmung ab.)

Laut NBC News erleben Menschen mit SPS „oft Steifigkeit in ihrem Rumpf und ihren Gliedmaßen sowie schwere Muskelkrämpfe, die dazu führen können, dass sie herunterfallen. Die Krämpfe können zufällig auftreten oder durch bestimmte Reize ausgelöst werden, einschließlich lauter Geräusche, Berührung und emotionaler Not.“

Dr. Richard Nowak von der Yale School of Medicine erklärte den Mechanismus hinter den Muskelkrämpfen, die an SPS beteiligt sind.

„Es gibt eine massive Zündung, die aus dem zentralen Nervensystem, hinunter durch das Rückenmark, durch die Nerven als Stecker in die Muskeln auftritt“, sagte er. „Es führt dazu, dass sie starr werden oder in Krämpfe geraten, was der Steifigkeit entspricht.“

Nowak fügte hinzu, dass SPS „eine Reihe von Schweregraden hat, von ziemlich mild – leicht mit ein wenig Medikamenten zu verwalten – bis hin zu ziemlich schwer, die Leute davon behindert haben können“.

Dr. Simon Helfgott von der Harvard Medical School bemerkte unterdessen, dass SPS schwieriger zu behandeln ist als andere Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis oder Morbus Crohn. Er fügte hinzu, dass es keine Heilung für SPS gibt.

Kirsch: Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 99,6 Prozent, dass die COVID-19-Impfung Dions SPS verursacht hat

„Hat sie gerade Pech gehabt? Nein, sie wurde geimpft“, schrieb der Anwalt für Impfstoffsicherheit. „Meine Berechnungen … schätzen, dass es [eine] 99,6 Prozent gibt, es war der COVID-19-Impfstoff, der ihre Verletzung verursacht hat“.

Kirsch wies darauf hin, dass SPS eine bekannte aufgeführte Nebenwirkung der Pfizer mRNA COVID-19-Impfung ist. Er fügte hinzu, dass der in New York ansässige Impfstoffhersteller bereits im Februar 2021 über die Nebenwirkung informiert sei.

„Pfizer wusste von dieser möglichen Nebenwirkung, die wahrscheinlich vor der Impfung von Dion war. Aber sie haben keine Pflicht, das offenzulegen, denn hey, es ist ein „sicherer und wirksamer Impfstoff“ mit „nur leichten Nebenwirkungen“.

Er sprengte auch die Food and Drug Administration (FDA), weil sie die Augen vor diesen schwerwiegenden Reaktionen verschlossen hatte, „weil dies zu Impfzögerlichkeit führen würde“. Kirsch kommentierte: „Die FDA schaut bei Sicherheitsfragen einfach weg. So wird „Wissenschaft“ gemacht.

„Also wissen die FDA und Pfizer klar und haben der Öffentlichkeit nichts gesagt. Sie haften nicht für Schäden, auch wenn sie niemandem eine informierte Zustimmung gegeben haben, indem sie alle Nebenwirkungen aufgedeckt haben.“

Der Befürworter der Impfstoffsicherheit gab zu, dass er nicht weiß, ob dem Sänger hinter „My Heart Will Go On“ und „It’s All Coming Back To Me Now“ die Pfizer mRNA-Impfung injiziert wurde. Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zeigten jedoch, dass die COVID-19-Impfstoffe mit den meisten SPS-Fällen verbunden sind.

Laut VAERS-Zahlen waren die COVID-19-Impfstoffe mit 17 von 32 SPS-Fällen verbunden. Elf der 32 Fälle im Meldesystem standen im Zusammenhang mit den Impfstoffen gegen das humane Papillomavirus (HPV).

„Wenn Sie SPS [nach der Impfung] erhalten, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 99,6, dass es von den Impfstoffen stammt. Die Zahlen für SPS über 30 Jahre beziehen sich nur auf die COVID-19- und HPV-Impfstoffe. Mit anderen Worten, die Mathematik sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Dion SPS aus dem Impfstoff erhalten hat, 99,6 Prozent beträgt“, erklärte Kirsch.

Kurz gesagt, es ist fast sicher, dass Celine Dion impfverletzt ist.

Sehen Sie sich diesen G News-Bericht über die von Celine Dion erlittenen Impfstoffschäden an.

Dieses Video stammt aus dem chinesischen, der den EVIL CCP-Kanal auf Brighteon.com abbaut.

Weitere verwandte Geschichten:

Justin Biebers Gesicht gelähmt mit dem Ramsay Hunt-Syndrom, einer bekannten Nebenwirkung von Covid-Injektionen.

Die Komikerin Heather McDonald bricht auf der Bühne zusammen und bricht den Schädel Sekunden, nachdem sie einen Witz darüber geliefert hat, dass er dreifach vaxxed wurde.

Weitere Prominente in ganz Lateinamerika werden wegen COVID-19-Impfstoffen ins Krankenhaus eingeliefert und STERBEN – Brighteon.TV.

Bob der Klempner und Marien sprechen über den geimpften Fußballstar Sergio „Kun“ Aguero, der mitten im Spiel zusammenbricht – Brighteon.TV.

Ehrlichkeitsstunde: USA Der Kongressabgeordnete Sean Casten setzte seine 17-jährige Tochter Gwen rücksichtslos in die Schusslinie, und jetzt ist sie tot.

Zu den Quellen gehören:

InfoWars.com

NBCNews.com

Brighteon.com

newstarget.com