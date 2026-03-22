CHAOS-NACHT IN DORTMUND! HOOLIGANS LIEFERN SICH STRASSENSCHLACHT NACH BUNDESLIGA-KRIMI

Dortmund – Was als Fußball-Fest begann, endete in blanker Gewalt! Nach dem packenden Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV eskalierte die Lage mitten in der City. Kaum waren die letzten Fans auf dem Heimweg, kam es auf einer zentralen Verkehrsader plötzlich zu brutalen Szenen. Vermummte Schlägertrupps beider Lager trafen aufeinander – und verwandelten die Straße in ein Schlachtfeld! Fäuste flogen, Menschen schrien, Busse wurden attackiert. Ausgerechnet dort, wo eigentlich die Abreise ruhig verlaufen sollte, brach das totale Chaos aus.

Augenzeugen berichten von gezielten Angriffen auf mehrere Fan-Busse des HSV. Hunderte Vermummte sollen sich plötzlich aus Seitenstraßen genähert und die Fahrzeuge umzingelt haben. Die Situation eskalierte binnen Sekunden, als die Angreifer auf die Busse losgingen und eine wilde Prügelei entfachten. Als die Polizei mit einem Großaufgebot eintraf, löste sich das Gewalt-Knäuel auf – die Täter flohen in alle Richtungen durch die dunklen Straßen der Innenstadt. Beamte durchkämmten daraufhin das gesamte Umfeld, während die betroffenen Busse unter schwerem Polizeischutz aus der Stadt eskortiert wurden.

Besonders brisant: Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich nicht um eine spontane Eskalation handelte. Vielmehr könnte die Massenschlägerei gezielt verabredet worden sein! Der Ort der Attacke liegt abseits der üblichen Routen – ein klares Indiz für eine geplante Konfrontation. Zahlreiche Verdächtige wurden vorübergehend festgesetzt, überwiegend Anhänger aus dem Lager der Gäste. Nach den ersten Befragungen kamen sie wieder auf freien Fuß – doch der Vorwurf wiegt schwer: Landfriedensbruch! Die Polizei ermittelt mit Hochdruck weiter – und ganz Dortmund fragt sich: Wie konnte es so weit kommen?

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