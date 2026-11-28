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Chemnitz – Rangelei, Schläge, Reizgas: In einer Drogerie an der Stollberger Straße im Ortsteil Kappel ist am Dienstagabend ein mutmaßlicher Ladendiebstahl eskaliert. Laut Polizei setzten zwei Mitglieder einer mindestens vierköpfigen Gruppe Reizstoff ein, eine 50-jährige Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Die Tatverdächtigen konnten fliehen, die Kripo ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Stand: 14:54 Uhr MEZ

Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz betraten am 24. November gegen 17.30 Uhr eine augenscheinlich junge Frau, zwei Jungen und ein Mädchen das Geschäft. Eine Mitarbeiterin beobachtete demnach, wie die junge Frau mehrere Kosmetikartikel aus der Auslage nahm und in eine mitgeführte Tasche steckte. Anschließend soll die Gruppe den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen.

Am Ausgang hielt die Mitarbeiterin die mutmaßliche Diebin fest. Daraufhin entwickelte sich laut Polizei eine Rangelei zwischen der Gruppe, mehreren Mitarbeiterinnen und zu Hilfe geeilten Kunden. Dabei verletzte sich die 50-Jährige leicht. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen zwei Mitglieder der Gruppe unvermittelt Reizstoff versprüht haben – die Gruppe entkam. Ein Teil der Beute im Wert von etwa 60 Euro blieb im Laden zurück.

Ein Video der Szene kursiert in sozialen Netzwerken. Die Kriminalpolizei geht nach eigenen Angaben anhand zurückgelassener persönlicher Gegenstände und der Videoaufnahmen ersten Hinweisen zur Identität der Tatverdächtigen nach. Laut BILD hat die Drogeriekette Strafantrag gestellt und bietet den Beschäftigten psychologische Betreuung an.

Die Freie Presse berichtet zudem, dass Rechtsextreme das Video im Netz nutzen, um Stimmung zu machen. Zu Herkunft oder Nationalität der Gruppe hat die Polizei keine Angaben gemacht. Bis zur Klärung gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Verkäuferinnen, die für ein paar Kosmetikartikel mit Reizgas angegriffen werden – das darf in keinem Laden normal werden. Wer so handelt, muss schnell ermittelt werden und die Folgen spüren.

KOMMENTAR / MEINUNG: Respekt verdienen die Kunden, die nicht weggeschaut, sondern geholfen haben. Zugleich zeigt der Fall, wie schnell Zivilcourage gefährlich werden kann. Händler brauchen bessere Unterstützung, damit ihre Leute nicht allein im Eingang stehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer das Video jetzt für Hetze gegen ganze Gruppen nutzt, hilft niemandem. Aufklären muss die Polizei – und zwar die Tat, nicht die Vorurteile.

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Quellen:

Polizei Sachsen, Medieninformation Polizeidirektion Chemnitz: https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1101443

Freie Presse: https://www.freiepresse.de/chemnitz/chemnitz-raeuberischer-ladendiebstahl-schlaegt-wellen-artikel14498431

BILD: https://www.bild.de/regional/chemnitz/tumult-in-chemnitz-pruegel-tritte-reizgas-ladendiebe-schlagen-in-drogerie-6b081e2d1d0c4f9ebad70cb0

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