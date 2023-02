China sichert sich mehr Geschäfte, um massive Mengen an LNG zu importieren

China beeilt sich, neue langfristige Abkommen zum Import von immer mehr Flüssigerdgas (LNG) zu unterzeichnen, was ihm in einer Zeit, in der die weltweit steigende Nachfrage nach Gas steigt, mehr Kontrolle über die kritische Energiequelle gibt.

Eine der bemerkenswerteren Entwicklungen ist, wie China Gas Holdings, einer der größten privaten Gasverteiler Chinas, zwei 20-jährige LNG-Versorgungsverträge mit Venture Global, einem amerikanischen Erdgasexporteur, abschließen konnte. Dies trägt zu den ganzen vielen Abkommen bei, die seit 2021 zwischen chinesischen und amerikanischen Unternehmen für amerikanische Energieexporte unterzeichnet wurden.

Gemäß der Vereinbarung wird China Gas Holdings über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft China Gas Hongda Energy Trading Co. zwei Millionen Tonnen LNG pro Jahr von Venture Global kaufen.

Die LNG wird aus zwei Erdgasprojekten von Venture Global in Louisiana stammen – Plaquemines LNG und CP2 LNG. Es wird erwartet, dass jedes Projekt China Gas Holdings etwa eine Million Tonnen LNG pro Jahr zur Verfügung stellt.

Im Juni letzten Jahres unterzeichnete China Gas Holdings einen weiteren Vertrag mit Energy Transfer, einem in Dallas ansässigen Erdgasunternehmen, um 25 Jahre lang 0,7 Millionen Tonnen LNG pro Jahr frei von Bord zu erhalten, wobei die Lieferungen bis 2026 beginnen sollen.

Und im Jahr 2021 unterzeichnete Venture Global mehrere weitere große Verträge mit chinesischen Unternehmen, um Erdgas in die kommunistische Nation zu exportieren. Dazu gehört ein 20-Jahres-Vertrag mit dem staatlich kontrollierten Öl- und Gasunternehmen Sinopec, um vier Millionen Tonnen LNG pro Jahr zu liefern und Unipec, einer Tochtergesellschaft von Sinopec, 3,8 Millionen Tonnen LNG pro Jahr zur Verfügung zu stellen.

Im Jahr 2021 unterzeichnete China mehr Verträge für Erdgasexportprojekte in den Vereinigten Staaten als jede andere Nation. Das Land ist auch an Vereinbarungen mit anderen Erdgasexporteuren gebunden, darunter Brunei, Malaysia, Oman und Katar, von denen letztere einen der größten LNG-Deals aller Zeiten mit Sinopec unterzeichnet haben.

China dominiert auf absehbare Zeit den Erdgasmarkt

All diese neuen Verträge bedeuten, dass Unternehmen mit Sitz in China jetzt etwa 15 Prozent aller Verträge ausmachen, die bis 2027 mit der Lieferung von LNG beginnen werden. Dieser Prozentsatz wird wahrscheinlich weiter steigen, da chinesische Unternehmen versuchen, langfristigere Vereinbarungen abzuschließen, was den chinesischen Händlern effektiv jahrzehntelang noch mehr Kontrolle über die wertvolle Ressource geben wird.

Mit einem ausreichend großen Angebot an LNG könnte China bereit sein, ein großer Wiederverkäufer von LNG an die Höchstbietenden in Europa und Asien zu werden – oder Gasverkäufe von globalen und regionalen Konkurrenten zurückzuhalten.

Eric Worrall, der für Watts Up With That? schrieb, stellte fest, dass Chinas ehrgeiziger Plan, mehr LNG der Welt zu stützen, kommt, da westliche Nationen, einschließlich der Vereinigten Staaten, ihre eigene Energiesicherheit lähmen, indem sie sich weigern, mehr in fossile Brennstoffe zu investieren, um umweltfreundlichere Energien zu verfolgen. (Verwandt: Das kommunistische China kontrolliert jetzt Amerikas Energienetz, dank Biden.)

„Die offensichtliche Gegenstrategie, dass China sich zu den Erdgasmaklern der Welt macht und möglicherweise einen fetten Gewinn aus den Gasrechnungen aller erzielt, indem es den Preis in die Höhe treibt, besteht darin, Chinas Monopol zu brechen, indem es westliche Märkte mit erhöhter inländischer Gasproduktion überschwemmt“, schrieb Worrall. „Aber meine vorgeschlagene Gegenstrategie würde eine rationale politische Reaktion des Westens auf Energieknappheit erfordern.“

