CHINA ÜBERROLLT DEUTSCHLAND – UND „NAIVER“ MERZ SCHAUT NUR ZU? MILLIARDEN-MINUS BEI VW, MERCEDES & CO.: UNSERE AUTO-RIESEN IN DER CHINA-ZANGE!

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Seoul/Wolfsburg – Der Drache rollt, und Deutschlands Autobauer liegen unter den Rädern! Was über Jahrzehnte die Goldgrube von VW, Mercedes, BMW und Porsche war, wird zum Milliardengrab: In China brechen die Verkäufe der deutschen Hersteller um ein Viertel bis fast zwei Fünftel ein. Volkswagen meldet für das dritte Quartal einen Verlust von 5,82 Milliarden Euro – und Kanzler Friedrich Merz (CDU)? Der schmiedet zur selben Zeit am anderen Ende Asiens neue Allianzen. Nur eben ohne China.

Die Zahlen, die in dieser Woche auf den Tisch kamen, sind ein Horror-Katalog für die deutsche Schlüsselindustrie. Am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, legte Volkswagen seine Quartalsbilanz vor: Das Konzernergebnis nach Steuern lag von Juli bis September bei minus 5,82 Milliarden Euro (Vorjahresquartal: minus 1,07 Milliarden). Operativ stand ein Verlust von 5,86 Milliarden Euro in den Büchern, die operative Marge rutschte auf minus 7,8 Prozent. Der Umsatz sank um 6,3 Prozent auf rund 75,3 Milliarden Euro – Analysten hatten laut Dow Jones im Mittel 77,7 Milliarden erwartet.

Zur Wahrheit gehört: Den größten Brocken des Minus machen Sondereffekte von 7,8 Milliarden Euro im dritten Quartal aus, allen voran eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von 6,4 Milliarden Euro auf den Firmenwert der Tochter Porsche. Doch auch China steckt mitten in dieser Rechnung: VW nennt ausdrücklich nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen von rund 1 Milliarde Euro auf Vermögenswerte vollkonsolidierter Gesellschaften in China – und als Belastung „das schwache Marktumfeld in China“, den weltweit wachsenden Preis- und Wettbewerbsdruck sowie den höheren Anteil margenschwacher E-Autos.

Und dann der eigentliche Hammer: Die chinesischen Gemeinschaftsunternehmen von VW, früher eine sprudelnde Gewinnquelle, haben in den ersten neun Monaten anteilig einen operativen Verlust von 113 Millionen Euro eingefahren. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 744 Millionen Euro Gewinn! Laut Berichten über die Analystenkonferenz warnte Finanzvorstand Arno Antlitz, das China-Geschäft liege nahe der Gewinnschwelle und könne im vierten Quartal ins Minus drehen. Eine spürbare Erholung des Marktes erwartet das Management auch für das kommende Jahr kaum.

Bei den Verkäufen wird es noch dramatischer. Im dritten Quartal lieferte der VW-Konzern in China nur noch 405.800 Fahrzeuge aus – nach 660.300 ein Jahr zuvor. Ein Absturz um 38,5 Prozent! Nach neun Monaten stehen in der Volksrepublik 1,38 Millionen Auslieferungen zu Buche, ein Minus von 30,2 Prozent. Weltweit verkaufte Europas größter Autobauer von Juli bis September 1,89 Millionen Fahrzeuge, 14,3 Prozent weniger. Antlitz brachte es in der Konzernmitteilung auf den Punkt: „Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen schnell und entschlossen handeln.“ Die US-Zölle belasteten, „der chinesische Markt schrumpft“, und in Europa nehme der Wettbewerbsdruck deutlich zu. Die Prognose: höchstens noch 1 Prozent operative Umsatzrendite für 2026 bei rund 315 Milliarden Euro Umsatz. Gegensteuern soll ein Kostenprogramm von rund 31 Milliarden Euro.

Auch beim Stern in Stuttgart brennt die Hütte! Mercedes-Benz verkaufte im dritten Quartal in China nur noch 86.792 Autos – nach 125.133 im Vorjahresquartal. Das ist ein Minus von 31 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich der China-Absatz auf 297.037 Fahrzeuge (minus 29 Prozent). Ganz Asien bricht um 25 Prozent ein. Weltweit setzte Mercedes-Benz Cars 407.232 Pkw ab, 8 Prozent weniger. Das bereinigte operative Ergebnis der Pkw-Sparte fiel auf 560 Millionen Euro – weniger als die Hälfte der 1,139 Milliarden aus dem Vorjahr. Die bereinigte Umsatzrendite: magere 2,5 Prozent statt 4,8 Prozent.

Schon am Dienstag hatte Mercedes seine Jahresprognose gekappt: Die Pkw-Sparte soll 2026 nur noch eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent schaffen, zuvor waren 3 bis 5 Prozent angepeilt. Vorstandschef Ola Källenius räumte laut tagesschau.de ein, die Marktbedingungen seien „noch herausfordernder geworden, insbesondere in China“, und sagte über den Luxusmarkt in der Volksrepublik: „Das Verhalten des Marktes war schwer zu begreifen.“ Mercedes will seine China-Strategie überprüfen und Anfang kommenden Jahres konkrete Pläne vorlegen. Finanzchef Harald Wilhelm erklärte, man wolle unabhängiger von China als Gewinnquelle werden. Källenius kämpferisch: „Wir werden den Stier bei den Hörnern packen und unser Spiel spielen.“ Fairerweise: Auf Konzernebene stieg das Ergebnis im dritten Quartal auf 1,52 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,19 Milliarden), getragen von Transportern, Finanzdienstleistungen und geringeren Sonderbelastungen.

BMW kommt etwas glimpflicher davon – aber auch die Münchner bluten in China. Im dritten Quartal lieferte die BMW Group (BMW und Mini) dort 114.355 Fahrzeuge aus, ein Minus von 24,8 Prozent. Bis Ende September waren es 376.128 Autos, 21,8 Prozent weniger. Weltweit sank der Quartalsabsatz um 6,3 Prozent auf 551.072 Fahrzeuge. In Europa (plus 2,7 Prozent) und den USA (plus 2,5 Prozent) ging es dagegen aufwärts. Die Hoffnung in Fernost heißt iX3: Eine eigens für China entwickelte Version soll im November starten. Bis 2030 will BMW rund 95 Prozent der in China verkauften Autos auch dort bauen.

Und Porsche? Der Sportwagenbauer lieferte in den ersten neun Monaten in China (inklusive Hongkong) nur noch 21.493 Autos aus – nach 32.195 im Vorjahreszeitraum. Ein Einbruch um 33,2 Prozent! Weltweit fielen die Auslieferungen um 16 Prozent auf 178.532. Porsche nennt als Grund die angespannte Lage vor allem im Luxussegment und die „intensive Konkurrenz“ – besonders bei vollelektrischen Autos. Das Unternehmen fährt in China eine „Value over Volume“-Strategie: lieber weniger Autos zu guten Preisen als Rabattschlachten. Immerhin: Das operative Ergebnis stieg nach neun Monaten auf 1,74 Milliarden Euro – das Vorjahr war mit Umbaukosten von rund 2,7 Milliarden Euro belastet und lag bei nur 40 Millionen.

Woher kommt der Absturz? Der chinesische Automarkt selbst schrumpft brutal. Nach Daten des Pkw-Verbands CPCA sanken die Pkw-Einzelhandelsverkäufe im September um 28 Prozent auf rund 1,6 Millionen – der stärkste Rückgang des Jahres. Von Januar bis September gingen die Verkäufe um 22 Prozent auf 13,46 Millionen Autos zurück. Gründe laut CPCA-Generalsekretär Cui Dongshu: hohe Spritpreise, schwacher Konsum und ein hoher Vorjahreswert durch Vorzieh-Käufe vor dem Auslaufen von Subventionen. Bitter für die Deutschen: Reine Verbrenner – ihre traditionelle Stärke – brachen im September um 49 Prozent ein. Der Anteil der „New Energy Vehicles“ (E-Autos und Plug-in-Hybride) kletterte dagegen auf den Rekordwert von 67 Prozent.

Und genau hier kommt die Zange von der anderen Seite: Was Chinas Hersteller zu Hause nicht mehr loswerden, drücken sie in die Welt hinaus! Die Pkw-Exporte stiegen im September laut CPCA um 73 Prozent auf mehr als 923.000 Fahrzeuge. Nach neun Monaten sind es 7,07 Millionen exportierte Pkw – ein Plus von 75 Prozent. Die Exporte von E-Autos und Plug-in-Hybriden schossen im September sogar um 164 Prozent auf 558.000 hoch. Bei manchen chinesischen Herstellern macht der Export schon mehr als die Hälfte des Absatzes aus.

Der Champion heißt BYD. Der E-Auto-Riese verkaufte im dritten Quartal 1.323.065 Fahrzeuge (plus 18,7 Prozent) – davon gingen 550.704 ins Ausland, mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor (plus 137 Prozent). Der Nettogewinn sprang um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan, der Umsatz stieg um 13,6 Prozent auf 221,49 Milliarden Yuan. Doch auch beim Drachen ist nicht alles Gold: Im Heimatmarkt fielen die Verkäufe um rund 12 Prozent, nach neun Monaten liegt der Gewinn 4,2 Prozent unter Vorjahr, und die Lagerbestände sind seit Januar um 60 Prozent gewachsen. Im Preiskampf geht BYD mit Kampfpreisen ins Rennen – der neue Seagull startet laut Electrek unter 10.000 US-Dollar.

Diese Flut kommt längst bei uns an! Laut Statistischem Bundesamt wurden von Januar bis Juli 2026 rund 175.000 neue Pkw aus China nach Deutschland importiert – ein Plus von 120,9 Prozent. Damit ist China erstmals das wichtigste Lieferland für neue Autos, noch vor Tschechien (173.000) und Spanien (157.000). Gleichzeitig sanken die deutschen Neuwagen-Exporte insgesamt um 4,0 Prozent auf rund 2,0 Millionen Fahrzeuge, wertmäßig sogar um 8,9 Prozent auf 73,5 Milliarden Euro.

Umgekehrt bricht der Weg nach Osten weg: Von Januar bis Mai 2026 exportierte Deutschland Kraftfahrzeuge und Teile für nur noch 4,7 Milliarden Euro nach China – minus 26,1 Prozent. Bis 2024 waren Autos und Autoteile Deutschlands wichtigstes Exportgut nach China. Schon 2025 stürzte dieser Export um 33 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro ab, nach 20,3 Milliarden im Jahr 2024. Das Handelsdefizit mit China wuchs von Januar bis Mai auf 42,8 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 33,5 Milliarden); im Gesamtjahr 2025 lag es bei 89,9 Milliarden Euro. Schon 23,5 Prozent der nach Deutschland importierten Elektro-Pkw kommen laut Destatis aus China.

Und die Politik? Kanzler Merz war vom 26. bis 30. Oktober auf Asienreise – allerdings nicht in China, sondern in Singapur, Japan und Südkorea. In Singapur vereinbarte er mit Premierminister Lawrence Wong einen erneuerten Arbeitsplan für die strategische Partnerschaft, zu Ehren des Kanzlers wurde sogar eine Orchidee „Vanda Friedrich Merz“ getauft. Merz sprach sich dort für ein Freihandelsabkommen zwischen EU und ASEAN und eine Annäherung an das Transpazifische Handelsabkommen CPTPP aus. In Tokio traf er Ministerpräsidentin Sanae Takaichi und schlug eine „globale politische Allianz für regelgebundenen Handel“ vor. Merz verwies laut tagesschau.de darauf, dass bis heute 70 Prozent des Welthandels nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO laufen.

In ihrer gemeinsamen Erklärung äußerten Merz und Takaichi laut Euronews „tiefe Besorgnis“ über wirtschaftlichen Zwang, „etwa durch willkürliche Exportbeschränkungen und Vergeltungsmaßnahmen bei kritischen Rohstoffen“, und lehnten Praktiken ab, „die zu Überkapazitäten und Marktverzerrungen führen“. China wird dabei nicht namentlich genannt – gemeint ist es aber offensichtlich. Beide Länder unterzeichneten eine Absichtserklärung zu kritischen Rohstoffen und wollen bei Batterien, Elektroautos, Halbleitern und Seltenen Erden in der Autoindustrie enger zusammenarbeiten.

Zum Abschluss eröffnete Merz am heutigen Freitag in Seoul die 19. Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft mit rund 1.000 Wirtschaftsvertretern. Dort wurde er deutlich: „Wenn Lieferketten zu politischen Spielbällen werden, wenn der Zugang zu Schlüsseltechnologien behindert wird oder wenn Bemühungen zur Sicherung von Rohstoffen eher einer Machtdemonstration als einer fairen Partnerschaft dienen, gefährdet dies Wachstum, Wohlstand und letztendlich die Sicherheit ganzer Regionen“, zitiert ihn der SPIEGEL. Und: „Wir schließen uns entschlossen gegen Unilateralismus, autokratische Machtpolitik und Verstöße gegen internationales Recht zusammen.“ Solche Praktiken werden vor allem China vorgeworfen. Außerdem stand ein Besuch der Demilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea auf dem Programm.

Kurios: Während der Kanzler um China herum reist, sitzt ein anderer Spitzenpolitiker direkt beim Drachen am Tisch. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vom 26. bis 31. Oktober zum Staatsbesuch in China und trifft heute in Peking Staatschef Xi Jinping. In einer Rede an der Peking-Universität forderte er laut Deutschlandfunk faire Wettbewerbsbedingungen im Handel zwischen China und Deutschland beziehungsweise Europa.

Merz selbst war übrigens schon im Februar 2026 in Peking und Hangzhou, traf Xi und Ministerpräsident Li Qiang. Damals verkündete er, China wolle bis zu 120 zusätzliche Airbus-Flugzeuge bestellen. Und er mahnte laut ZDF: „Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen muss fair sein.“ Es gebe „ein ziemliches Ungleichgewicht in der Handelsbilanz“, das „vor allen Dingen aus Überkapazitäten in China“ entstanden sei. Seitdem sind acht Monate vergangen – und die Absatzzahlen der deutschen Hersteller in China sind weiter gefallen.

Hinweis zur Einordnung: Die Zuspitzung „naiver Merz schaut nur zu“ stammt aus der aktuellen BILDplus-Schlagzeile und ist eine Meinungsäußerung im Boulevardstil – keine Tatsachenbehauptung. Fakt ist: Der Kanzler hat China mehrfach öffentlich Überkapazitäten und unfairen Wettbewerb vorgehalten und wirbt für neue Handelsbündnisse. Ob das reicht, darüber lässt sich streiten. Das tun wir im Folgenden.

Kommentar: Man muss es so deutlich sagen: Die goldenen Jahre sind vorbei. Jahrzehntelang haben unsere Autokonzerne in China Fabriken gebaut, Technik geteilt und Gewinne nach Hause geschafft. Jetzt haben die Schüler ihre Lehrer überholt – mit billigeren, digitaleren und oft schlicht besseren Elektroautos. Wer sich darüber wundert, hat zu lange in den Rückspiegel geschaut statt auf die Straße.

Politisch ist das Bild nicht schmeichelhaft. Der Kanzler hält kluge Reden über Freihandel, Regeln und Allianzen mit Gleichgesinnten. Das ist richtig, aber es ist eine Strategie für morgen, nicht für heute. Die Arbeiter in Wolfsburg, Zwickau, Sindelfingen und Zuffenhausen brauchen keine Orchideen und keine Absichtserklärungen, sondern bezahlbare Energie, weniger Bürokratie und eine Industriepolitik, die mit dem Tempo aus Fernost mithalten kann. Ob man das „naiv“ nennt oder „zu langsam“ – zu wenig ist es aus unserer Sicht allemal.

Und die Konzerne selbst? Sie dürfen nicht länger auf eine Rückkehr der alten Zeiten hoffen. Wer im größten Automarkt der Welt bestehen will, muss dort so schnell und so günstig entwickeln wie die Konkurrenz – und gleichzeitig zu Hause beweisen, dass „Made in Germany“ mehr ist als ein Etikett aus besseren Tagen. Sonst rollt der Drache nicht nur über chinesische Straßen, sondern bald auch über unsere.

Fazit: Minus 38,5 Prozent bei VW, minus 31 Prozent bei Mercedes, minus 33 Prozent bei Porsche, fast minus 25 Prozent bei BMW – und gleichzeitig mehr als doppelt so viele China-Autos auf dem deutschen Markt. Die China-Zange schließt sich. Höchste Zeit, dass Berlin nicht nur Allianzen schmiedet, sondern auch liefert!

Quellen:

Volkswagen Group – Nine-month results underline urgent need for action (29.10.2026): https://www.volkswagen-group.com/en/press-releases/volkswagen-group-nine-month-results-underline-urgent-need-for-action-20799

Volkswagen Group – Auslieferungen Q3 2026: https://www.volkswagen-group.com/en/press-releases/volkswagen-group-delivers-6-million-vehicles-through-september-around-40-percent-of-the-order-book-in-europe-are-all-electric-models-20737

ZDFheute – Volkswagen meldet Mega-Verlust von 5,82 Milliarden Euro: https://www.zdfheute.de/wirtschaft/unternehmen/vw-volkswagen-quartalszahlen-verlust-100.html

finanzen.ch/Dow Jones – Volkswagen mit Milliardenverlust im 3. Quartal: https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/volkswagen-mit-milliardenverlust-im-3-quartal-1036683557

investor-verlag.de – Volkswagen: 5,82 Mrd. Euro Verlust: https://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/deutschland/vw-aktie/volkswagen-582-mrd-euro-verlust-schockt-anleger/

Mercedes-Benz Group – Zwischenbericht Q3 2026 (PDF): https://group.mercedes-benz.com/dokumente/investoren/berichte/zwischenberichte/q3/mercedes-benz-zwischenbericht-q3-2026.pdf

Mercedes-Benz Media – Q3-Ergebnis 2026: https://media.mercedes-benz.com/article/300f16c7-24b3-4f6c-a00b-a037d8049c4f

tagesschau.de – Mercedes schwächelt im Kerngeschäft: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/mercedes-automobilindustrie-quartalszahlen-100.html

BMW Group – Absatz drittes Quartal 2026: https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0461722DE/bmw-group-im-dritten-quartal-mit-wachstum-in-europa-und-usa?language=de

n-tv.de – Kriselndes China-Geschäft sorgt bei BMW für Absatzrückgang: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Kriselndes-China-Geschaeft-sorgt-bei-BMW-fuer-Absatzrueckgang-id31412094.html

Porsche Newsroom – Finanzen Q3 2026: https://newsroom.porsche.com/de/2026/unternehmen/porsche-finanzen-q3-2026-43486.html

Porsche Newsroom – Auslieferungen Q1–Q3 2026: https://newsroom.porsche.com/en/2026/company/porsche-deliveries-third-quarter-2026-43480.html

CNBC – Porsche cuts China exposure as profit rebounds: https://www.cnbc.com/2026/10/27/porsche-china-profit-recovery.html

Yicai Global – China's Car Sales Plunge 28% in September While Exports Surge 73%: https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-car-sales-plunge-28-in-september-while-exports-surge-73

Electrek – BYD Q3 profit jumps 28% on exports: https://electrek.co/2026/10/29/byd-q3-2026-earnings-profit-exports-inventory/

Destatis – Pressemitteilung Nr. 332 vom 21.09.2026 (Pkw-Exporte/Importe): https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/09/PD26_332_51.html

Destatis – Pressemitteilung Nr. 255 vom 20.07.2026 (Handel mit China): https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/07/PD26_255_51.html

Bundesregierung – Bundeskanzler Merz besucht Singapur, Japan und die Republik Korea: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundeskanzler-asienreise-2458230

Außenministerium Singapur – Official Visit by Federal Chancellor Merz: https://www.mfa.gov.sg/newsroom/press-statements-transcripts-and-photos/-official-visit-by-federal-chancellor-of-the-federal-republic-of-germany-friedrich-merz–27-to-28-october-2026/

tagesschau.de – Merz fordert neue globale Handelsallianz: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/merz-asienbesuch-japan-100.html

Euronews – Takaichi und Merz stärken Wirtschafts- und Technologiekooperation: https://de.euronews.com/2026/10/28/merz-tokio-deutschland-japan

SPIEGEL – Merz wirbt in Südkorea für Freihandelsnetzwerk: https://www.spiegel.de/ausland/asien-pazifik-konferenz-friedrich-merz-wirbt-in-suedkorea-fuer-freihandels-netzwerk-a-21b047c5-22d6-47f0-9471-b1a08705a9e2

DW – Merz calls for global free trade alliance in Asia: https://www.dw.com/en/germany-news-friedrich-merz-calls-for-global-free-trade-alliance-during-asia-trip/live-79803462

Deutschlandfunk – Steinmeier appelliert an China: https://www.deutschlandfunk.de/steinmeier-appelliert-an-china-wegen-ukraine-krieg-und-handelskonflikt-102.html

Bundespräsident – Staatsbesuch in China: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Berichte/DE/Frank-Walter-Steinmeier/2026/10/261026-31-StB-China.html

ZDFheute – Merz: China will bis zu 120 Flugzeuge bei Airbus bestellen (25.02.2026): https://www.zdfheute.de/politik/ausland/merz-china-reise-xi-airbus-wirtschaft-beratung-bundeskanzler-wettbewerb-100.html

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