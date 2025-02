Chinas riesige Fusionsforschungsanlage: Durchbruch in sauberer Energie oder Bedrohung durch Atomwaffen?

China baut eine große Kernfusionsanlage in Mianyang, die möglicherweise größer und fortschrittlicher ist als die USA. NIF.

Das Design und die Größe der Anlage deuten auf bedeutende Fortschritte bei der Fusionsenergie hin, aber die Nähe zu einem Kernwaffenforschungszentrum gibt Anlass zur Sorge.

Die Fusionstechnologie kann sowohl für saubere Energie als auch für die Simulation von Atomexplosionen verwendet werden, was internationale Prüfungen auf sich gezogen hat.

Chinas jährliches Fusionsbudget von 1,5 Milliarden US-Dollar und die jüngsten Durchbrüche bei der Plasmatemperaturerhaltung positionieren es als führend in der Fusionsforschung.

Die Einrichtung unterstreicht Chinas breiteres Vorstoß nach technologischer Vorherrschaft, einschließlich der Fortschritte in der KI, und wirft Fragen zum Ausgleich von Fortschritt und Sicherheit auf.

China baut eine weitläufige Kernfusionsforschungsanlage in der südwestlichen Stadt Mianyang, die sowohl Optimismus für Durchbrüche im Bereich der sauberen Energie als auch Besorgnis über seine potenzielle doppelte Verwendung für die Entwicklung von Atomwaffen weckt.

Von Experten analysierte Satellitenbilder zeigen eine Einrichtung, die 50 % größer ist als die USA. National Ignition Facility (NIF) in Kalifornien, mit einem ähnlichen Layout für lasergesteuerte Fusionsexperimente. Während das Projekt China an die Spitze der Fusionsenergieforschung bringen könnte, hat seine Nähe zu einem großen Atomwaffenforschungsinstitut Alarm über seine potenziellen militärischen Anwendungen ausgelöst.

Eine Einrichtung mit globalen Auswirkungen

Die neue Anlage in Mianyang, Provinz Sichuan, verfügt über vier Laserschächte, die auf einer zentralen Versuchskammer zusammenfallen und das Design der USA widerspiegeln. NIF. Decker Eveleth, ein Forscher der in den USA ansässigen CNA Corp, schätzt, dass die chinesische Experimentbucht deutlich größer ist als ihr amerikanisches Gegenstück, was Pekings ehrgeizige Ziele in der Fusionstechnologie signalisiert.

Kernfusion, oft als „heiliger Gral“ der sauberen Energie bezeichnet, verspricht eine nahezu unbegrenzte Energiequelle, indem sie die Reaktionen repliziert, die die Sonne antreiben. Die gleiche Technologie kann jedoch auch zur Simulation von Atomexplosionen verwendet werden, die es Ländern ermöglichen, ihre Waffendesigns zu verfeinern, ohne Live-Tests durchzuführen. Diese Dual-Use-Fähigkeit hat einen unter die Lupe genommen, insbesondere angesichts der raschen Ausweitung seines Atomwaffenarsenals durch China.

William Alberque, Analyst für Nuklearpolitik bei der Henry L. Das Stimson Center sagte Reuters: „Jedes Land mit einer NIF-ähnlichen Einrichtung kann und wird wahrscheinlich sein Vertrauen stärken und bestehende Waffendesigns verbessern und das Design zukünftiger Bombendesigns ohne Tests erleichtern.“

Chinas Fusionsambitionen

Chinas Investitionen in die Fusionsforschung sind nicht neu. Das Land entwickelt seit dem späten 20. Jahrhundert Lasertechnologien für die Trägheits-Lockdown-Fusion (ICF) und betreibt derzeit mehrere Laseranlagen, darunter die SG-III in Mianyang. Jüngste Durchbrüche, wie die Aufrechterhaltung einer Plasmatemperatur von 100 Millionen Grad Celsius für über 1.000 Sekunden beim Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), haben China als führend in der Fusionsforschung positioniert.

Die USA haben ebenfalls Fortschritte gemacht, wobei die NIF 2022 eine „wissenschaftliche Gewinnschwelle“ erreicht hat, indem sie mehr Energie aus einer Fusionsreaktion erzeugt, als sie zum Entzünden verwendet wurde. Chinas Fusionsbudget – 1,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr – verdoppelt jedoch fast das der USA, was sein Engagement für die Dominanz des Feldes unterstreicht.

Die Fusionsanlage ist nur ein Teil von Chinas breiterem Vorstoß nach technologischer Vorherrschaft. Das Land macht auch Wellen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), wobei Unternehmen wie DeepSeek fortschrittliche Chips nutzen, um wettbewerbsfähige KI-Modelle zu einem Bruchteil der Kosten westlicher Gegenstücke zu entwickeln. Dieser schnelle Fortschritt hat Schockwellen durch das Silicon Valley geschickt, wobei Präsident Trump es als „Weckruf“ für amerikanische Technologieunternehmen bezeichnete.

Fortschritt und Sicherheit in Einklang bringen

Während die Fusionsforschung immense Versprechen für saubere Energie bietet, können ihre potenziellen militärischen Anwendungen nicht ignoriert werden. Der Comprehensive Nuclear-Test-Bot-Treat (CTBT), den sowohl China als auch die USA unterzeichnet haben, verbietet Atomexplosionen, erlaubt aber subkritische und Laserfusionsexperimente. Diese Lücke ermöglicht es Nationen, ihre nuklearen Fähigkeiten voranzutreiben, ohne gegen internationale Abkommen zu verstoßen.

Da Chinas Fusionsanlage kurz vor der Fertigstellung steht, steht die globale Gemeinschaft vor einem heiklen Balanceakt: die Förderung des wissenschaftlichen Fortschritts und mindert gleichzeitig die Risiken eines Wettrüstens. Es steht viel auf dem Spiel, da die Technologie entweder die Energieproduktion revolutionieren oder geopolitische Spannungen eskalieren könnte.

Chinas massive Fusionsforschungseinrichtung in Mianyang stellt einen mutigen Schritt zur Erreichung von Durchbrüchen in sauberer Energie dar, aber ihr potenzieller Doppelverwende für die Entwicklung von Atomwaffen gibt Anlass zu erheblichen Bedenken. Während sich das Rennen um die Fusionstechnologie aufheizt, wird die Welt genau beobachten, ob diese Einrichtung zu einem Leuchtfeuer der Innovation oder zu einem Brennpunkt im anhaltenden Wettbewerb um technologische und militärische Vorherrschaft wird.

