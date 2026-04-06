CLAN-CHAOS IN LEVERKUSEN! OSTER-FEIER WIRD ZUM GEWALT-EXZESS – POLIZISTEN VERLETZT, BAR VERWÜSTET!

Leverkusen – Was als ausgelassene Osterfeier begann, endete in einem dramatischen Ausnahmezustand: In einer Shishabar an der Uhlandstraße eskalierte in der Nacht die Party eines bekannten Clans völlig. Eigentlich war die Polizei nur wegen Ruhestörung alarmiert worden – doch vor Ort trafen die Beamten auf eine explosive Lage. Hunderte Gäste feierten dicht gedrängt, die Stimmung kippte abrupt. Plötzlich flogen Flaschen, Gläser und sogar Stühle durch die Luft. Aus der Menge heraus wurden Polizisten attackiert, die Situation drohte völlig außer Kontrolle zu geraten.

Innerhalb kürzester Zeit rückten massive Polizeikräfte an, darunter zahlreiche Streifen aus der gesamten Region. Die Einsatzkräfte standen einer aggressiven und aufgeheizten Gruppe gegenüber. Mehrere Beamte wurden verletzt, darunter auch schwer – ein schockierendes Bild von Gewalt gegen die Polizei. Doch damit nicht genug: Laut ersten Informationen gerieten auch Mitglieder der feiernden Gruppe selbst aneinander. Die Eskalation nahm immer größere Ausmaße an, während sich die Lage in der Bar weiter zuspitzte.

Am Ende gelang es den Einsatzkräften, die Situation unter Kontrolle zu bringen – doch die Spuren der Verwüstung sind unübersehbar. Die Shishabar wurde schwer beschädigt, Möbel zerstört, der Innenraum gleicht einem Trümmerfeld. Mehrere Beteiligte wurden festgesetzt und zur Wache gebracht, einige von ihnen blutverschmiert und in Handschellen. Was genau den Gewaltausbruch ausgelöst hat, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren – und Leverkusen bleibt fassungslos zurück nach einer Nacht, die alles andere als friedlich war.

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