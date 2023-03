CLIMATE CULT CLOWNS: Die Universität Helsinki verleiht Greta Thunberg eine Ehrendoktorwürde in THEOLOGIE für ihre evangelische Arbeit bei der Umwandlung der Welt in eine “grüne” Religion

Die Universität Helsinki in Finnland hat angekündigt, dass die diesjährige Verleihungsjubiläumzeremonie, die am 20. März begann, die Erteilung einer Ehrendoktorwürde für Theologie an die Klimaaktivistin Greta Thunberg beinhaltet.

Am 9. Juni erhält Thunberg ihren Doktortitel in Theologie neben verschiedenen Professoren und Bischöfen. Im Wesentlichen behandelt die Schule den Fanatischen der globalen Erwärmung wie eine Art religiöser Prophet, dessen Bemühungen, alle wegen des Klimawandels zu erschrecken, anscheinend stark zur Verbreitung der “grünen” Religion auf der ganzen Welt beigetragen haben.

Berichte deuten darauf hin, dass Thunberg den Titel “doctor honoris causa” an der Universität von Finnland erhalten wird, was seine höchste Anerkennung ist.

“Zu den bekanntesten Namen, die in die Liste aufgenommen wurden, gehörte Sauli Niinistö, Finnlands Präsident seit 2012, der zum Ehrendoktortitel in Philosophie ernannt wurde”, berichtete Bradford Betz von Fox News über die Ankündigung.

„Die Zeremonie ist Teil der jahrhundertealten finnischen Jubiläumsverehrung, bei der Einzelpersonen für ihre beruflichen und künstlerischen Leistungen anerkannt werden … Thunberg, ein weltweit anerkannter Klimademonstrant aus Schweden, wurde zuvor zum Ehrendoktorat an der belgischen Universität Mons ernannt.“

(Related: Erinnern Sie sich an die frühen Tage der “Pandemie”, als CNN Greta Thunberg zu seinem “Experten” Wuhan-Coronavirus [Covid-19]-Panel hinzufügte?)

Vertrauen Sie Pastor Greta, dass sie Sie vor der Klimaapokalypse rettet, von der sie glaubt, dass sie kommt?

Wie Sie sich vielleicht erinnern, erhielt Thunberg 2019 auch eine prominente Auszeichnung vom TIME-Magazin, nachdem sie für ihre Bemühungen, das Bewusstsein für die globale Erwärmung zu schärfen, zur “Person des Jahres” ernannt wurde.

Thunberg wurde zum ersten Mal berühmt, nachdem sie noch als Teenager vor den Staats- und Regierungschefs der Welt bei den Vereinten Nationen (UN) sprach. Thunberg schimpfte den Raum, weil sie sich geweigert hatte, dem “ewigen Wirtschaftswachstum” ein Ende zu setzen, von dem sie hysterisch behauptete, dass es für ein bevorstehendes “Massensterben”-Ereignis” verantwortlich sei.

“Wie kannst du es wagen!” Thunberg heulte, als sich Krokodilstränen in ihren Augen zu bilden begannen. “Du hast meine Träume und meine Kindheit mit deinen leeren Worten gestohlen, und doch bin ich einer der Glücklichen”.

Die Ankündigung der Universität Helsinki über Thunbergs Doktorat der Theologie kommt zur gleichen Zeit, in der ein schwedisches Gericht ihr und Hunderten anderer Klimaextremisten grünes Licht gegeben hat, um mit einer Sammelklage gegen den schwedischen Staat wegen “unzureichender Klimapolitik” fortzufahren.

Thunberg reichte zusammen mit etwa 600 anderen Extremisten, die einer globalen Erwärmungsgruppe namens Aurora angehören, im November eine Klage gegen die schwedische Regierung ein. Ihre Behauptung ist, dass in Schweden nicht genug getan wird, um die globale Erwärmung zu bekämpfen und der Europäischen Menschenrechtskonvention gerecht zu werden.

In den Kommentaren schlugen zahlreiche Leser vor, dass die Universität Helsinki gerade ihre Abschlüsse massiv abgewertet hat, die jetzt “Null” wert sind, aufgrund ihrer Umarmung von Thunberg als eine Art globalistisch anerkannte “Pastorin Greta”, die der Welt das Evangelium von “Grün” lehren wird.

“Whoopi Goldberg sagt, dass Greta eine wunderbare Chirurgin ist”, scherzte ein anderer über die Lächerlichkeit dieser ganzen Situation – denn warum nicht auch Thunberg einen medizinischen Abschluss geben, während sie dabei sind? “Ich habe gehört, dass Greta eine Magen-Bypass-Operation an Whoopi in Juarez, Mexiko, durchführen wird. Das würde Spaß machen, das zu sehen”.

Ein anderer hatte Mitleid mit Thunberg, weil er all das Lob und Lob, das sie erhält, angenommen hat, was bis ins Mark ausbeuterisch ist.

“Arme Greta”, schrieb diese Person. “Sie musste die Mittelschule abbrechen, weil ihr Autismus sie daran hinderte, mit strengen Klassen fertig zu werden. Aber das hält sie nicht davon ab, uns alle auf einem Feld zu belehren, von dem sie keine Ahnung hat”.

Die neuesten Nachrichten über diese und andere lächerliche Clown-Weltereignisse finden Sie unter ROFL.news.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

Helsinki.fi

FoxNews.com

NaturalNews.com

newstarget.com