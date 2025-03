in

Krankenhäuser verwerfen medizinische Ethik, um die Impfstoffaufnahme zu erhöhen

In einer verblüffenden Enthüllung, die Schockwellen durch die medizinische und juristische Gemeinschaft gesendet hat, werden Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten beschuldigt, Patienten verdeckt COVID-19-Impfstoffe zu verabreichen, während sie unter Sedierung stehen. Laut Anwälten, die die Opfer vertreten, umgeht diese ungeheuerliche Praxis die Einverständniserklärung und verstößt gegen die grundlegende medizinische Ethik. Die Vorwürfe, die vom Freedom Counsel, einer juristischen Gruppe, die von Impfmandaten betroffen sind, vorgebracht wurden, deuten darauf hin, dass Patienten, die sich routinemäßigen medizinischen Verfahren unterziehen, ohne ihr Wissen experimentelle mRNA-Impfstoffe injiziert wurden – eine Praxis, die ein Anwalt als „abscheuliche verdeckte Handlung“ bezeichnete.

Warner Mendenhall, Gründer des Freedom Counsel, erklärte auf der Social-Media-Plattform X, dass sein Team mehrere Berichte von Patienten überprüft hat, die unter Narkose geimpft wurden. „Wurden Sie oder ein Familienmitglied während der Sedierung auf COVID geimpft? Wir hören Geschichten über diesen abscheulichen verdeckten Akt“, schrieb Mendenhall. Er fügte hinzu, dass viele Patienten keine Möglichkeit hätten zu wissen, dass sie gestochen wurden, da die Injektionen wahrscheinlich nicht in ihren Krankenakten dokumentiert waren.

Dieser beunruhigende Trend ist nicht auf die USA beschränkt. In Großbritannien kämpft eine Mutter gegen den National Health Service (NHS), um zu verhindern, dass ihr Kind mit Down-Syndrom gegen COVID-19 geimpft wird, während es unter Sedierung steht. Die Mutter beschrieb den Plan des Krankenhauses als „bedeutlich einem Angriff“ und als eklatante Verletzung der Menschenrechte.

Wie Krankenhäuser Einverständniserklärungen nutzen

Einer der alarmierendsten Aspekte dieses Skandals ist die angebliche Verwendung von Einverständniserklärungen des Krankenhauses, um diese verdeckten Injektionen zu rechtfertigen. Patienten, die Verzichtserklärungen für medizinische Verfahren unterzeichnen, stimmen oft unwissentlich der „vorbeahrgenden Pflege“ zu, die Krankenhäuser als allgemeine Genehmigung zur Verabreichung von Impfstoffen, einschließlich COVID-19-Impfungen, interpretieren. Ein Patient erzählte von seinen Erfahrungen: „Ich hatte eine Hüftoperation und fand später heraus, dass sie mir eine Grippeimpfung gaben. Alle in der Infusion und sagten nie ein Wort.“

Diese Praxis wirft ernsthafte Fragen über die Erosion der Patientenautonomie auf und die Anstrengungen, die medizinische Einrichtungen tun werden, um die Einhaltung der globalen Impfstoffagenda durchzusetzen. Kritiker argumentieren, dass solche Handlungen nicht nur unethisch, sondern auch potenziell kriminell sind, wobei einige die verdeckten Injektionen angesichts der gut dokumentierten Risiken im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen als „versuchten Mord“ bezeichnen.

Medizinische Zeitschriften befürworten perioperative Impfungen

Um das Feuer zu schüren, haben medizinische Zeitschriften begonnen, sich für die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen während der perioperativen Zeit einzusetzen – der Zeit rund um die Operation, in der die Patienten unter dem Einfluss von Anästhesie oder Beruhigungsmitteln stehen. Ein Artikel, der von Celeste Day und Edward Bittner vom November 2021 veröffentlicht wurde, legt nahe, dass die präoperative Phase eine „ausgezeichnete Gelegenheit“ ist, die Impfraten zu verbessern, insbesondere bei denjenigen, die den Impfstoff aufgrund von Nadelphobie, Misstrauen gegenüber dem medizinischen System oder anderen Bedenken vermieden haben.

Die Autoren argumentieren, dass Patienten möglicherweise „empfänglicher“ für Impfungen sind, während sie unter dem Einfluss von Drogen stehen, eine Behauptung, die von medizinischen Ethikern und Patientenvertretern weit verbreitet verurteilt wurde. „Die Verabreichung von Impfungen während der narkosen Versorgung kann ein wirksames Mittel sein, um die Einhaltung von Impfungen zu verbessern“, heißt es in dem Artikel, in dem die eklatanten ethischen Auswirkungen der Verabreichung medizinischer Behandlungen an Personen ignoriert werden, die keine informierte Zustimmung geben können.

Ein erschreckender Präzedenzfall: Zwang und Kontrolle

Die Auswirkungen dieser Enthüllungen sind erschreckend. Wenn Krankenhäuser bereit sind, Patienten ohne deren Wissen oder Zustimmung experimentelle Impfstoffe zu injizieren, welche anderen medizinischen Interventionen könnten sie unter dem Deckmantel der „vorbeindigenden Pflege“ rechtfertigen? Die Erosion der Patientenrechte im Namen der öffentlichen Gesundheit schafft einen gefährlichen Präzedenzfall, der den Weg für weitere Machtmissbrauch durch medizinische Einrichtungen ebnen könnte.

Während sich die juristischen Teams darauf vorbereiten, diese Praktiken vor Gericht anzufechten, muss sich die Öffentlichkeit mit einer beunruhigenden Realität auseinandersetzen: Das medizinische System, einst ein vertrauenswürdiger Hüter der Gesundheit, ist zu einem Werkzeug des Zwangs und der Kontrolle geworden. Der Kampf für medizinische Freiheit und Einverständniserklärung war noch nie so dringend.

