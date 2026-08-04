CORONA-PAUKENSCHLAG VOR GERICHT! BIONTECH ERLEIDET NIEDERLAGE – ANWALT TOBIAS ULBRICH SPRICHT VON EINEM DURCHBRUCH!

Oldenburg – Dieser Beschluss könnte im juristischen Streit rund um BioNTech für erhebliches Aufsehen sorgen! Was von Kritikern und Klägern lange als nahezu aussichtsloser Kampf gegen einen mächtigen Pharmakonzern betrachtet wurde, bekommt nach den geschilderten Gerichtsentscheidungen eine völlig neue Dynamik. Im Mittelpunkt steht Rechtsanwalt Tobias Ulbrich, der mit seinem Team Verfahren gegen BioNTech führt und nun einen bedeutenden juristischen Erfolg verbucht. Nach den vorliegenden Angaben hat das Oberlandesgericht Oldenburg eine Berufung von BioNTech als unzulässig verworfen. Damit bleibt die zugrunde liegende Entscheidung bestehen. Für die betroffene Klägerseite ist dies weit mehr als eine juristische Formalie: Sie sieht darin einen Durchbruch in einer Auseinandersetzung, die seit langer Zeit mit großer Härte geführt wird. Besonders brisant wird die Entwicklung im Zusammenhang mit Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte, auf die sich der Ausgangstext ebenfalls beruft. Danach soll BioNTech in entsprechenden Verfahren zu weitergehenden Auskünften verpflichtet worden sein. Damit rückt eine Frage immer stärker in den Mittelpunkt: Welche Informationen müssen Hersteller in gerichtlichen Auseinandersetzungen offenlegen, wenn Kläger Ansprüche im Zusammenhang mit Arzneimitteln beziehungsweise Impfstoffen verfolgen? Für Betroffene und ihre Anwälte können solche Auskunftsansprüche von erheblicher Bedeutung sein, weil Informationen des Herstellers für die weitere rechtliche Prüfung eines individuellen Falls entscheidend sein können. Der Oldenburger Beschluss bedeutet allerdings nicht automatisch, dass damit eine generelle Haftung BioNTechs oder ein konkreter Zusammenhang zwischen einer Impfung und behaupteten Gesundheitsschäden gerichtlich festgestellt wäre. Genau diese Unterscheidung ist wichtig. Dennoch ist die Entscheidung aus Sicht der Klägerseite ein bemerkenswerter Erfolg: Ein großer Pharmakonzern konnte sich mit seinem Rechtsmittel in diesem Verfahren nicht durchsetzen.

Für Rechtsanwalt Tobias Ulbrich und sein Team könnte die Entscheidung deshalb weit über den konkreten Rechtsstreit hinaus von Bedeutung sein. Jahrelang standen Verfahren rund um behauptete Corona-Impfschäden unter enormer öffentlicher Aufmerksamkeit. Betroffene berichteten über langwierige Auseinandersetzungen, komplizierte medizinische Fragen und erhebliche Schwierigkeiten beim Nachweis möglicher Zusammenhänge zwischen gesundheitlichen Beschwerden und einer vorausgegangenen Impfung. Gleichzeitig weisen Hersteller und medizinische Fachstellen darauf hin, dass ein zeitliches Zusammentreffen allein keinen ursächlichen Zusammenhang beweist und jeder Fall individuell medizinisch und juristisch bewertet werden muss. Genau deshalb können gerichtliche Auskunftsverfahren eine besondere Rolle spielen. Wenn Gerichte Hersteller zur Herausgabe bestimmter Informationen verpflichten, können Kläger und ihre Rechtsvertreter diese Unterlagen für die weitere Beweisführung auswerten. Die im Ausgangstext genannten Entscheidungen aus Oldenburg, Köln und Celle werden von der Klägerseite daher als Zeichen dafür verstanden, dass entsprechende Auskunftsansprüche nicht einfach vom Tisch gewischt werden können. Von einem endgültigen Sieg sämtlicher Betroffener kann dennoch keine Rede sein: Jedes Haftungsverfahren bleibt eine Einzelfallentscheidung, und Auskunftsansprüche sind nicht mit einem gerichtlichen Nachweis eines Impfschadens oder einer Schadensersatzpflicht gleichzusetzen. Trotzdem dürfte die Entwicklung von zahlreichen laufenden und möglichen künftigen Klägern genau beobachtet werden. Denn dort, wo zusätzliche Informationen zugänglich werden, können sich auch neue Möglichkeiten ergeben, Behauptungen zu überprüfen, Sachverständigengutachten anzufertigen und individuelle Ansprüche genauer zu begründen.

Damit ist der juristische Kampf keineswegs beendet – doch für Tobias Ulbrich und die von ihm vertretenen Betroffenen ist eine wichtige Etappe erreicht. Der Rechtsanwalt hat sich in den vergangenen Jahren öffentlich immer wieder mit Verfahren im Zusammenhang mit behaupteten Impfstoffschäden und der Verantwortlichkeit von Herstellern beschäftigt. Der nun geschilderte Ausgang des Verfahrens in Oldenburg dürfte seinen Kurs zusätzlich bestärken. Für die Betroffenen steht dabei eine zentrale Forderung im Vordergrund: Transparenz. Sie wollen wissen, welche Erkenntnisse, Daten und Informationen vorhanden sind und welche davon für ihren jeweiligen Fall von Bedeutung sein könnten. Genau an diesem Punkt bekommen gerichtliche Auskunftsansprüche ihr besonderes Gewicht. Ein Unternehmen kann sich auch aufgrund seiner Größe oder wirtschaftlichen Bedeutung nicht außerhalb der Regeln eines gerichtlichen Verfahrens stellen – zugleich muss aber auch jede gegen das Unternehmen erhobene Behauptung nach den geltenden Beweisregeln geprüft werden. Der Rechtsstaat entscheidet nicht nach öffentlichem Druck, sondern anhand von Gesetzen, Beweisen und den Umständen des einzelnen Verfahrens. Deshalb könnte der eigentliche Paukenschlag dieser Entwicklung weniger in spektakulären Schlagworten liegen als in einer grundlegenden Botschaft: Auch in hochkomplexen Verfahren gegen einen international bedeutenden Pharmakonzern können Kläger ihre Rechte gerichtlich durchsetzen. Ob daraus am Ende erfolgreiche Schadensersatz- oder Haftungsansprüche entstehen, müssen die zuständigen Gerichte in den jeweiligen Einzelfällen entscheiden. Für die Klägerseite ist dennoch klar: Der jüngste Erfolg wird als Durchbruch gefeiert. Die Tür für weitere juristische Auseinandersetzungen ist jedenfalls nicht geschlossen – und der Kampf um Auskünfte, Beweise und gerichtliche Aufklärung dürfte damit in eine neue Runde gehen.

Das Oberlandesgericht Oldenburg verwirft die Berufung der BioNTech Manufacturing GmbH als unzulässig. Damit wird das Teilurteil des Landgerichts Aurich rechtskräftig.



Wir vollstrecken! pic.twitter.com/Nm9tZdHwAX — Tobias Ulbrich (@AnwaltUlbrich) August 4, 2026

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