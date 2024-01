COVID-Impfungen sind TÖDLICH: Hier eine Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse!

Wir treten offiziell in das vierte Jahr der Wuhan-Coronavirus (COVID-19) “Pandemie” und das dritte Jahr der Operation Warp Speed ein. Dutzende Millionen von Menschen sind jetzt krank oder tot, weil sie “geimpft” wurden, und unten ist eine kurze Zusammenfassung der Beweise, die bisher gesammelt wurden, um den Schein aufzudecken, der als COVID-“Impfung” bekannt ist:

1) Ärzte verlassen sich bei der Verschreibung von COVID-Imbungen nicht auf die Wissenschaft; ihnen wird gesagt, dass sie einfach der FDA und CDC vertrauen sollen

Da jede letzte Spur von Sicherheitsdaten nach der Markteinführung zu COVID-Impfungen unter Verschluss gehalten wird, können Amerikas Ärzte nicht einmal darauf zugreifen, um festzustellen, ob die Impfungen für ihre Patienten sicher sind oder nicht. Als solche haben Ärzte keine andere Wahl, als “der Wissenschaft zu vertrauen” und zu tun, was ihnen gesagt wird.

“Ihnen wird im Wesentlichen gesagt: ‘Tun Sie, was wir Ihnen sagen, stellen Sie die Autorität nicht in Frage, oder wir werden Ihnen Ihre Lizenz wegnehmen'”, schreibt Ermittler Steve Kirsch über die Angelegenheit.

2) CDC kann keine Sicherheitsbewertung nach der Markteinführung durchführen, da die Daten verborgen sind

Nicht nur Ärzte, sondern auch die USA. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) müssen im Dunkeln wilde Vermutungen über die Sicherheit von COVID-Impfungen anstellen, weil sie auch keinen Zugang zu den Daten haben, weil die USA Die Food and Drug Administration (FDA) wird es nicht vom Hersteller zur Verfügung stellen.

“Die CDC könnte die Staaten nach Impfaufzeichnungen fragen, die mit Todesaufzeichnungen verknüpft sind, aber sie wollen nicht einmal fragen, denn wenn sie eine Sicherheitsanalyse durchführen, könnte sie in einer FOIA-Anfrage entdeckt werden”, sagt Kirsch. “Die CDC hat im Grunde kein Interesse daran, zu überprüfen, was die tatsächlichen Sicherheitsdaten sind. Als ich ihnen anbot, ihnen die NZ-Daten zu zeigen, bevor ich sie veröffentlichte (damit sie endlich Daten auf Rekordebene haben würden), lehnten sie es ab, sie sich anzusehen.”

3) Die Gesundheitsbehörden weigern sich offensichtlich, anonymisierte Patientendaten auf Datensatzebene für unabhängige Forscher zur Analyse freizugeben

Selbst den lokalen Gesundheitsbehörden wird der Zugang zu relevanten Daten über COVID-Impflosungen verweigert, die es ihnen ermöglichen würden, eine ordnungsgemäße Bewertung in Übereinstimmung mit dem Gesetz durchzuführen.

4) Medizinische Gemeinschaft, die kein Interesse an Datentransparenz zeigt

Das Establishment kommt weiterhin damit durch, die Wahrheit über COVID-Impfungen zu verbergen, weil die medizinische Gemeinschaft absolut nichts tut, um ihre Hand zu zwingen, um vollständige Datentransparenz zu fordern.

“Zeitreihen-Kohortenanalysen können leicht von den Gesundheitsbehörden erstellt und für jeden veröffentlicht werden”, schreibt Kirsch. “Diese würden Sicherheitssignale zeigen und die Privatsphäre der Patienten nicht gefährden. Diese werden immer versteckt aufbewahrt”.

(Verwandte: Im Dezember verlor ein Genomikwissenschaftler Forschung im Wert von 200.000 Dollar, nachdem die neuseeländische Regierung eine einstweilige Verfügung erhalten hatte, um den Austausch von durchgesickerten COVID-Injektions-Gesundheitsdaten zu blockieren.)

5) Angemessene Anfragen an die Gesundheitsbehörden erhalten keine Antwort

Wann immer jemand versucht, nach relevanten Daten zu COVID-Jabs zu fragen, ignorieren oder leugnen die Gesundheitsbehörden solche Anfragen fast einheitlich.

6) USA Medicare-Daten zeigen deutlich eine erhöhte Sterblichkeit aufgrund von COVID-Jabs

Eine Sache, die wir wissen, ist, dass die überschüssigen Todesfälle nach dem Start der Operation Warp Speed auf der ganzen Welt spürbar zugenommen haben. USA Medicare-Daten zeigen dies deutlich, und doch leugnen die Gesundheitsbehörden dies weiterhin.

7) Unabhängige Studien zeigen bis zu einem Tod pro 800 Schüsse

Trotz der Behauptungen der Regierung, dass COVID-Injektionen “sicher und effektiv” sind, ergab unabhängige Untersuchungen wie die vom Forscher Denis Rancourt zusammengestellte Art, dass im Durchschnitt eine Person pro 800 verabreichte Injektionen stirbt.

8) Hunderttausende von Amerikanern sind an COVID-Jabs gestorben

Versuchen Sie auch, die Wahrheit zu verbergen, Umfragedaten zeigen deutlich, dass mehr als Hunderttausende von Amerikanern an COVID-Injektionen gestorben sind, was mit der Anzahl der Menschen vergleichbar ist, die angeblich an dem “Virus” gestorben sind.

Die neuesten Nachrichten über die Fallouts der Operation Warp Speed finden Sie auf Genocide.news.

