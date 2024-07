Junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 44 Jahren leiden an mehr neurologischen Erkrankungen als je zuvor in der Geschichte unserer Nation. Und Daten aus den USA Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) weisen auf die “Impfstoffe” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) als Täter hin.

Phinance Technologies hat eine Studie mit diesen CDC-Daten zusammengestellt, die einen starken Anstieg des durch neurologische Erkrankungen verursachten Todes innerhalb dieser Altersgruppe zeigt, der 2020 begann. Erkrankungen wie das Guillain-Barre-Syndrom (GBS) und die akute disseminierte Enzephalomyelitis, die häufig mit der Impfung in Verbindung gebracht werden, begannen plötzlich die Altersgruppe von 15 bis 44 Jahren zu befallen, von denen viele gezwungen waren, sich für COVID injizieren zu lassen, um zu arbeiten oder die Schule zu besuchen.

Die Pre-Print-Studie zeichnet das, was Great Game India als “ein beunruhigendes Bild der neurologischen Gesundheitslandschaft in den USA” beschrieb. Es zeigt einen deutlichen Anstieg der Sterblichkeit durch neurologische Erkrankungen genau zu der Zeit, als die Operation Warp Speed vom Trump-Regime gestartet wurde.

Ed Dowd, ein ehemaliger Wall Street-Guru, der jetzt Direktor bei Phinance ist, sagte: “Die Ergebnisse zeigen einen klaren Bruch mit dem vorherigen historischen Trend der Todesraten durch neurologische Erkrankungen”.

(Verwandte: Haben Sie den neuen Bericht von Ermittlern des Repräsentantenhauses erhalten, der zeigt, dass Tony Fauci und andere NIH-Beamte Journalisten über die Gain-of-Function-Forschung belogen haben?)

Lassen Sie sich erschießen, sterben Sie früh

Für ihre Forschung untersuchten Carlos Alegria und Yuri Nunes von Phinance die Mortalität im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen in allen Altersgruppen und von 2000 bis 2023. Sie unterschieden speziell zwischen Todesfällen, bei denen neurologische Erkrankungen die zugrunde liegende Ursache (UC) waren, und Todesfällen, bei denen neurologische Krankheiten als eine von mehreren Ursachen (MC) auf der Grundlage von Sterbeurkunden angezeigt wurden. Sie verglichen dann die Sterblichkeitsraten mit einer Basislinie, um zu überschüssigen Todesfällen zu kommen.

Menschliches Wissen wird angegriffen! Regierungen und mächtige Unternehmen nutzen Zensur, um die Wissensbasis der Menschheit über Ernährung, Kräuter, Eigenständigkeit, natürliche Immunität, Lebensmittelproduktion, Vorsorge und vieles mehr auszulöschen. Wir bewahren das menschliche Wissen mit KI-Technologie und bauen gleichzeitig die Infrastruktur der menschlichen Freiheit auf. Nutzen Sie unsere dezentrale, Blockchain-basierte, nicht zensierbare Plattform für freie Meinungsäußerung bei Brighteon.io. Entdecken Sie unsere kostenlosen, herunterladbaren generativen KI-Tools auf Brighteon.AI. Unterstützen Sie unsere Bemühungen, die Infrastruktur der menschlichen Freiheit aufzubauen, indem Sie bei HealthRangerStore.com einkaufen, mit im Labor getesteten, zertifizierten Bio-Lebensmitteln ohne GMO und Ernährungslösungen.

Im Jahr 2020, bevor die sogenannten “Impfstoffe” entfesselt wurden, aber nachdem die COVID-Biowaffe in vollem Umlauf war, stiegen die Todesfälle durch neurologische Erkrankungen um 4,4 Prozent. Im Jahr 2021, dem Jahr der Schüsse, stiegen die gleichen Arten von Todesfällen um weitere 10 Prozent.

Das Jahr 2022 war nicht viel besser mit einem Anstieg der Todesfälle durch neurologische Erkrankungen um 9,9 Prozent, gefolgt von einem weiteren Anstieg von 8,1 Prozent im Jahr 2023. Da 2024 noch läuft, werden diese Daten erst im nächsten Jahr verfügbar sein.

Selbst nach der Entfernung von Todesfällen, bei denen eine angebliche COVID-Infektion gemeldet wurde, berechnete das Team einen klaren und bemerkenswerten Anstieg der durch neurologische Erkrankungen verursachten Todesfälle zwischen 15 und 44er Jahren.

“Die Stärke der statistischen Signifikanz der überschüssigen Todesfälle durch neurologische Erkrankungen war sehr hoch und galt als Extremereignisse, was auf eine deutliche Veränderung des vorherigen Trends 2010-2019 hindeutet”, sagte Phinance über die Ergebnisse.

Es sollte auch beachtet werden, dass sich die Welt während der “Pandemie” dramatisch in einer Weise verändert hat, die bei einigen wahrscheinlich die zugrunde liegenden neurologischen Schwachstellen verschlimmert hat.

Das Phinance-Team erklärte, dass der bescheidene Anstieg der durch neurologische Erkrankungen verursachten Todesfälle im Jahr 2020 vielleicht auf “gesundheitsbezogene Auswirkungen im Zusammenhang mit den Pandemie-Managementmaßnahmen wie Lockdowns und mangelnde medizinischer Versorgung oder anderen damit verbundenen Faktoren wie Stress, weniger Bewegung, schlechteren Essgewohnheiten oder unterdiagnostiziertem COVID-19 selbst oder damit verbundenen Nebenwirkungen zurückzuführen war”. Aber was ist danach? Hier ist, was sie zu sagen hatten:

“Die Beschleunigung der Übersterblichkeitsraten durch neurologische Erkrankungen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 ist aufgrund von COVID-19 allein schwieriger zu erklären. Angesichts der in der Literatur genannten Fallstudien über neurologische Nebenwirkungen nach der COVID-19-Impfung könnten ein möglicher Faktor Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe sein. Darüber hinaus muss man auch die Möglichkeit kontinuierlicher COVID-19-Infektionen oder Long COVID berücksichtigen.

Die COVID-Jab-Agenda wäre ohne die Operation Warp Speed nie möglich gewesen. Erfahren Sie mehr unterChemicalViolence.com.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

GreatGameIndia.com

NaturalNews.co

newstarget.com