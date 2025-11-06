Crash und Flucht in Gangster-Stadt- Rüsselsheim! Unfallfahrer rast davon – lässt sogar seinen verletzten Beifahrer zurück!

Ein dramatischer Unfall hat Rüsselsheim erschüttert – mit vier Verletzten, darunter zwei Kinder. Doch was diesen Vorfall besonders schockierend macht, ist das Verhalten des Unfallverursachers: Statt sich um die Opfer zu kümmern, tritt er die Flucht an. Selbst seinen eigenen Beifahrer, der verletzt im Wagen zurückbleibt, lässt er einfach zurück. Die Polizei spricht von einem besonders skrupellosen Vorgehen – und fahndet nun mit Hochdruck nach dem flüchtigen Fahrer, der nach dem Crash jede Verantwortung von sich warf.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Unbekannte am frühen Abend auf einer zweispurigen Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Er krachte in das Auto einer 44-jährigen Frau, die mit ihren zwei Kindern unterwegs war. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Wagen der Familie gegen eine Ampel – ein Bild wie aus einem Actionfilm, doch die Folgen sind real und bitter. Ein 14-jähriger Junge und seine Mutter kamen mit leichten Verletzungen davon, doch seine kleine Schwester wurde schwer verletzt. Ein Routineausflug wurde binnen Sekunden zur Katastrophe.

Besonders verstörend bleibt: Während Rettungskräfte um die Verletzten kämpften, war der Fahrer längst über alle Berge. Dass er seinen eigenen Beifahrer – einen 24-Jährigen – schwer verletzt im Auto zurückließ, zeigt, wie kaltblütig er agierte. Rüsselsheim wird immer häufiger zum Schauplatz solcher skrupellosen Taten. Viele fragen sich: Was ist aus Verantwortung geworden? Aus Menschlichkeit? Die Polizei ermittelt, doch der Vertrauensverlust sitzt tief. Eine Stadt steht unter Schock – und eine Familie wird diesen Abend wohl nie vergessen.