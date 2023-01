Darmstadt: Dunkelhäutiger hat nach Zigarette gefragt und mit Messer bedroht!

Ein 36-Jähriger ist am Montagabend (30.1.) von einem noch unbekannten Täter in der Riedeselstraße beraubt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Kriminelle den Passanten zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr an und bat zunächst um eine Zigarette. Als der hilfsbereite Mann aus Babenhausen stoppte, hielt ihm der Unbekannte unvermittelt ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Geld. Mit den auf diesem Weg erpressten 10 Euro trat er dann die Flucht an.

Zum Zeitpunkt des Geschehens war der Täter mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Er hatte dunkle Haut und trug eine graue Mütze auf dem Kopf.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Kommissariat 35 sucht Zeugen der Tat und Hinweisgeber zu dem Flüchtenden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Kripobeamtinnen und Kripobeamten zu erreichen.