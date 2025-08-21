Darmstadt kämpft mit wachsendem Drogenproblem in der Stadt und an Schulen!

Darmstadt, 21. August 2025 – Die Wissenschaftsstadt Darmstadt sieht sich mit einem zunehmenden Drogenproblem konfrontiert, das nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in Bildungseinrichtungen spürbar ist. Aktuelle Berichte der Polizei und von Sozialarbeitern zeichnen ein besorgniserregendes Bild. Insbesondere der Bereich rund um den Hauptbahnhof und der Herrngarten gelten als offene Drogenszenen, wo der Konsum von Substanzen wie Crack, Heroin und Crystal Meth zugenommen hat. Dieser Trend macht auch vor den Schultoren nicht halt. Experten berichten von einem vereinfachten Zugang zu illegalen Substanzen für Jugendliche, die sowohl in den Pausen als auch nach dem Unterricht Drogen konsumieren. Die Stadtverwaltung hat auf die Situation reagiert und eine Taskforce ins Leben gerufen, die das Problem ganzheitlich angehen soll. Diese besteht aus Vertretern der Polizei, des Jugendamtes und von Drogenberatungsstellen. Ziel ist es, nicht nur repressiv gegen Dealer vorzugehen, sondern auch präventive Maßnahmen zu verstärken. An den Schulen sollen verstärkt Aufklärungskampagnen gestartet werden, die Jugendliche über die Gefahren des Drogenkonsums informieren. Gleichzeitig wird an der Schaffung von sicheren Rückzugsorten für Abhängige gearbeitet, um die offene Drogenszene einzudämmen. Kritiker bemängeln jedoch, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen und die Stadt zu lange weggeschaut habe. Sie fordern eine deutliche Aufstockung der Mittel für Sozialarbeit und eine verbesserte Vernetzung der Hilfsangebote. Die Diskussion über die richtige Strategie zur Bekämpfung des Drogenproblems in Darmstadt ist in vollem Gange. Die Stadt steht vor der Herausforderung, einen Weg zu finden, der sowohl die Sicherheit der Bürger gewährleistet als auch den Betroffenen wirksame Hilfe anbietet.