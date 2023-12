Darmstadt: Raub mit Schusswaffe auf Gaststätte!

Am Dienstag (05.12.) hat ein bislang unbekannter und maskierter Täter gegen 02.20 Uhr eine Gaststätte in der Roßdörfer Straße überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und flüchtete im Anschluss mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte bleib unverletzt.

Der Räuber soll 170 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er trug eine dunkle Daunenjacke und schwarze Schuhe.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 unter der Telefonnummer (06151/969-0) zu melden.