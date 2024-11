Das Biden-Regime gab 1 Milliarden Dollar aus, um LÜGEN über COVID-Stimpfungen, Auffrischungsimpfungen und Masken zu pushen, stellt der Kongress fest

Die USA Das Repräsentantenhaus hat während der „Pandemie“ seinen Bericht über COVID-Propaganda des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziales (HHS) veröffentlicht, und die Ergebnisse sind vernichtend.

Als sich der Staub gelegt hatte, gab das Regime von Joe Biden fast 1 Milliarde Dollar aus – das ganze Geld kam übrigens von US-Steuerzahlern – um das Land dazu zu bringen, Masken zu tragen und mit den neuesten experimentellen Medikamenten aus der Operation Warp Speed gestochen und „verstärkt“ zu werden.

„Wenn ein Pharmaunternehmen die Kampagne durchgeführt hätte, wäre sie außer Betrieb gegangen“, schreibt Jayanta Bhattacharya für das Brownstone Institute darüber, wie ernst die Straftaten des Biden-Regimes waren.

Aus dem neuen Bericht wissen wir, dass HHS eine PR-Firma namens Fors Marsh Group (FMG) nutzte, die die Propagandakampagne leitete. Sein Hauptziel war es, die Aufnahme von COVID-Jakts zu maximieren, indem er über das COVID-Sterblichkeitsrisiko lügt und die Tatsache herunterspielt, dass es keine soliden Beweise dafür gibt, dass COVID-Jaks etwas tun, um die Übertragung der Krankheit zu stoppen.

„Basierend auf Berichten, die mit dem Ausschuss geteilt wurden, gab FMG durchschnittlich über 20 Millionen Dollar pro Monat für die Gestaltung und Durchführung der Kampagne aus“, heißt es in dem Bericht. „In seinem Vorschlag für den Auftragsauftrag behauptete das Unternehmen, dass es von ASPA profitieren könnte, indem es eine strategische Mischung aus bezahlten und verdienten Medien mit exklusiven Radiopartnerschaften, forschungsbasierten Botschaften und verstärkten Botschaften von vertrauenswürdigen Influencern, Prominenten und Sportfiguren nutzt.“

„Die Kampagnenstrategien von FMG basierten auf mehreren Theorien der Verhaltensänderung und Kommunikation, ‚mit der Erwartung, dass die Exposition gegenüber Kampagnenbotschaften Veränderungen in den Kognitionen vor dem Kampagnen-gezielten Verhalten auslöst‘. Das von der Kampagne verwendete Gesundheitsglaubenmodell postuliert, dass „der Glaube einer Person an eine persönliche Bedrohung durch eine Krankheit oder Krankheit zusammen mit dem Glauben einer Person an die Wirksamkeit des empfohlenen Gesundheitsverhaltens oder der empfohlenen Gesundheitshandlung die Wahrscheinlichkeit vorhersagen wird, dass die Person das Verhalten annehmen wird.“

Mit anderen Worten, FMG brachte alle Werkzeuge der Täuschung ein, die notwendig sind, um die Wolle über die Augen der Öffentlichkeit zu ziehen. Da die allgemeine Bevölkerung damals im Griff war, konnte das Biden-Regime – dazu gehören auch die String-Puller hinter den Kulissen, die beide politischen Parteien kontrollieren, ehrlich gesagt – die Operation Warp Speed durchführen, als sie unter Donald Trump begann.

Angst zahlt sich aus

Neben den eugenischen Aspekten der Operation erlaubte die COVID-„Pandemie“, wie sie ausgeführt wurde, die Mächte, die (TPTB) eine relativ einfache Möglichkeit waren, einzudringen und die Kontrolle über noch mehr von Amerikas Reichtum und Freiheit zu übernehmen, um ihn zu stehlen, während sie die Nation mit der Tasche zurückließen.

Alles, was FMG tun musste, war sich auf die absichtlich fehlerhafte „Wissenschaft“ zu verlassen, die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verbreitet wurde, die zu dieser Zeit unter der Kontrolle von Rochelle Walensky stand, deren Ehemann Millionen von Dollar an „Zuschuss“ von Big Pharma nahm, um seine tödlichen Chemikalien auf die Öffentlichkeit zu schieben.

„Der Bericht beschreibt das Umdrehen der Maske der CDC im Laufe der Jahre. Es ist besonders ärgerlich, sich an den seltsamen, antiwissenschaftlichen, antimenschlichen Fokus der CDC auf das Maskieren von Kleinkindern mit Stoffmasken bis 2022 zu erinnern“, erklärt das Brownstone Institute.

„Präsident Bidens Covid-Berater Ashish K. Jha wartete bis Dezember 2022 (direkt nach dem Verlassen des Regierungsdienstes), um dem Land zu sagen, dass „es keine Studie auf der Welt gibt, die zeigt, dass Masken so gut funktionieren“. Warum hat er so lange gebraucht? Im Jahr 2021 schrieb die ehemalige CDC-Direktorin Rochelle Walensky auf Geheiß der nationalen Lehrergewerkschaft die CDC-Richtlinien zur sozialen Distanzierung neu und garantierte, dass die Schulen viele Monate lang für das persönliche Lernen geschlossen bleiben würden.“

