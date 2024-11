Das britische Militär leidet finanziell, und die Situation ist so schlimm geworden, dass sie auf die Verschrottung von Kriegsschiffen und Flugzeugen zurückgreifen, um Geld zu sparen – und der Zeitpunkt könnte angesichts der zahlreichen ernsthaften Bedrohungen aus dem Ausland aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen nicht schlechter sein.

Verteidigungsminister John Healey kündigte an, dass das Militär in den nächsten fünf Jahren bis zu einer halben Milliarde Pfund einsparen könnte, indem es die „veraltete“ Ausrüstung loswird.

Er sagte dem Parlament, dass die Entscheidung Teil eines Umstrukturierungs- und Modernisierungsprogramms für die britischen Streitkräfte sei. Das Militär wurde jedoch nach jahrzehntelangen Kürzungen, die darauf abzielten, Geld zu sparen, bereits dramatisch reduziert.

Er sagte, dass das Land, obwohl es mit zunehmenden globalen Bedrohungen konfrontiert ist, „ernsthafter finanzieller Druck“ das Verteidigungsbudget des Landes beeinträchtigt.

„Krieg in Europa, wachsende russische Aggression, Konflikte im Nahen Osten und Technologie, die die Natur der Kriegsführung verändert. Infolgedessen braucht die Verteidigung eine größere Widerstandsfähigkeit und Bereitschaft für die Zukunft“, sagte er.

Der Verteidigungsminister bekräftigte die Absicht der Regierung, das Verteidigungsbudget auf 2,5 % des Nationaleinkommens zu heben, lieferte aber kein Datum oder keinen Zeitplan.

„Um sicherzustellen, dass Großbritannien in einer sich verändernden Welt zu Hause sicher und im Ausland stark bleibt, muss auch die Verteidigung Änderungen vornehmen. Schwierige Entscheidungen sind erforderlich“, erklärte er.

Was wird verschrottet?

Das britische Verteidigungsministerium sagte, es habe Ausrüstung für den „beschleunigten Ruhestand“ ausgewählt, die veraltet ist, damit sie ihre begrenzten Ressourcen auf Waffensysteme konzentrieren können, die für die moderne Kriegsführung besser geeignet sind – obwohl Russland nach der Zerstörung ihrer neueren Waffen im Krieg in der Ukraine erfolgreich ältere Panzer, Hubschrauber, Artillerie und Geschütze eingesetzt hat.

Hier ist ein Blick auf das, was auf dem Hackklotz ist.

Zunächst beabsichtigt die Royal Navy, ein Paar amphibische Angriffsschiffe, die HMS Bulwark und die HMS Albion, auszuschieden. Sie Ende dieses Jahres zu entfernen, wird ein Jahrzehnt früher als geplant sein und einen schweren Schlag für die Fähigkeit der Royal Marines darin, Landangriffe vom Meer aus zu starten. Die Wartung von ihnen soll Millionen von Pfund pro Jahr kosten, obwohl sie auf einem reduzierten Niveau der Bereitschaft gehalten werden. Sie zu verschrotten bedeutet, dass das Vereinigte Königreich keine amphibischen Angriffsschiffe mehr haben wird.

Sie werden auch eine Flotte von 17 Royal Air Force Puma-Hubschraubern und 14 ihrer ältesten Chinook-Hubschraubern ausschieben. Darüber hinaus werden sie weniger als sechs Jahre nach Dienstantritt 46 Watchkeeper-Drohnen im Wert von jeweils etwa 5 Millionen Pfund in den Ruhestand ziehen.

Sie ziehen auch zwei große Hilfsschiffe der Royal Fleet, die als RFA Wave Ruler und RFA Wave Knight bekannt sind. Diese Schiffe haben die Vorräte und den Treibstoff gebracht, die die Flugzeugträger der Royal Navy für ihre Operationen auf der ganzen Welt benötigen.

Eine Fregatte vom Typ 23, die teure Reparaturen benötigt, wird ebenfalls gezogen, die HMS Northumberland, obwohl es erwähnenswert ist, dass sie bereits nach ihrem Ausverkaufsdatum in Betrieb ist.

Es wird angenommen, dass die Armee das Flugzeug im Rahmen einer Verlagerung des Fokus auf die Entwicklung neuerer und innovativerer Drohnenfähigkeiten verschrottet.

Es sieht auch nicht so aus, als würden sie dort aufhören. Healey sagte den Abgeordneten: „Dies werden nicht die letzten schwierigen Entscheidungen sein, die ich treffen muss, um das Verteidigungserbe zu reparieren, das uns überlassen wurde.“

Der Direktor für Militärwissenschaften am Think Tank des Royal United Services Institute, Matthew Savill, sagte der BBC, dass einiges von dem, was verschrottet wird, kurz vor dem Ruhestand stand.

„Aber die Tatsache, dass die Verteidigung sie entweder nicht besetzen kann oder bereit ist, sie zu kürzen, um über fünf Jahre hinweg sehr bescheidene Einsparungen zu erzielen, ist ein Hinweis darauf, wie knapp die Ressourcen in der MOD derzeit sein müssen“, fügte er hinzu.

