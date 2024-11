Das Gesundheitsausschuss von Idaho widersetzt sich den Regierungsverhandlungen und entfernt COVID-19-Impfstoffe aus Kliniken!

Eine Gesundheitsbehörde in Idaho hat die Impfstoffe gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) aus seinen Einrichtungen entfernt, was gegen die Empfehlungen der Bundesregierung in Bezug auf die tödlichen Injektionen verstößt.

Der siebenköpfige Vorstand von Idahos Southwest District Health (SWDH) stimmte am 22. Oktober mit 4:3 dafür, die COVID-19-Injektionen von den 30 Standorten zu entfernen, an denen es Gesundheitsdienstleistungen anbietet, berichtete The Defender. Die Abstimmung des SWDH-Vorstands kam, nachdem er etwa 300 öffentliche Kommentare erhalten hatte, in denen der Bezirk aufforderte, die Förderung der Injektionen einzustellen.

Vor der Abstimmung hörten die Vorstandsmitglieder Präsentationen von Drs. Peter McCullough, Ryan Cole, Renata Moon und James Thorp. Dr. John Tribble, der einzige Arzt des Vorstands, lud sie ein, zu sprechen. Der Vorstand hörte auch Gegenargumente von Dr. Perry Jansen, der Bezirksarzt, der empfahl, die COVID-19-Injektion in den Klinikregalen des Bezirks zu halten. (Verwandt: Mehr als 1.000 Ärzte und Wissenschaftler unterzeichnen Hope Accord und fordern die AUSSETZUNG aller mRNA-Jabs.)

„Am Ende zeigten die Beweise eindeutig einen Mangel an Sicherheit und Wirksamkeit im Vergleich zum Risiko von COVID-19, und die Entscheidung [der Vorstandsmitglieder] spiegelte dies wider“, sagte Tribble. Er lobte auch seine Kollegen, die für die Entfernung des Schusses gestimmt hatten, und stellte fest, dass sie „Mut bewiesen“, indem sie ihre Stimme „auf der Grundlage der Beweise abgegeben haben – in direkter Opposition zu den Empfehlungen der Bundesgesundheitsbehörden“.

Tribble sagte The Defender, dass „die Menschen in diesem Bezirk Antworten forderten“, wobei viele „mit herzzerreißenden Geschichten von Impfstoffverletzungen“ vorkamen. Er und andere Vorstandsmitglieder hielten es für wichtig, „die freie und offene Diskussion und Bewertung der Beweise für und gegen die Sicherheit und Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs“ zuzulassen, nachdem sie die Geschichten über Impfstoffschäden gehört hatten.

Laura Demaray, eine Krankenschwester im Südwesten Idahos, die an der Vorstandssitzung teilnahm, bei der über das Thema abgestimmt wurde, lobte die Entscheidung des SWDH-Vorstands. „Es ist die erste Gesundheitsbehörde in Amerika, die das tut“, sagte sie.

Demaray teilte auch mit, dass Tribble sie gebeten habe, „die Moderatoren zu sammeln“. Sie lobte ihn auch als „ein sehr mutiges Vorstandsmitglied, das sich der Schäden der COVID-19-Injektion sehr bewusst ist“.

Die Entscheidung von SWDH dient als Präzedenzfall für andere lokale Gesundheitsbehörden

Mary Holland, CEO von Children’s Health Defense, lobte die Abstimmung der SWDH. „Nachdem er von 300 Wählern gehört, gut informierten Ärzten zugehört und die öffentlichen Aufzeichnungen bewertet hatte, traf der [SWDH]-Vorstand eine fundierte Entscheidung, seine eigenen Kliniken nicht mit COVID-19-Impfungen zu versorgen“, sagte sie.

„Der Gesundheitsbezirksvorstand vermittelte seine Werte der Öffentlichkeit – ‚diese Produkte sind unsicher und wir fördern sie nicht‘. Der Vorstand lag in seiner Befugnis, dies zu tun.“

In der Zwischenzeit sagte Demaray, sie habe bereits von zwei anderen Gesundheitsbezirken im Gem State gehört, die jetzt über die Rücknahme von COVID-19-Impfstoffen aus ihren Kliniken nachdenken. Sie forderte auch andere Amerikaner auf, sich an ihre lokalen Gesundheitsausschussmitglieder zu wenden und sie zu bitten, die Sicherheitsinformationen zu den COVID-19-Injektionen zu überprüfen.

Die Centers for Disease Control and Prevention empfehlen COVID-19-Impfstoffe, während die Food and Drug Administration sie genehmigt. Lokale Behörden wie die SWDH sind jedoch dafür verantwortlich, diese Bundesrichtlinien zu übernehmen und sie auf der unteren Ebene zu fördern.

Demaray bemerkte, dass viele Führungskräfte im Bundesgesundheitsministerium von Big Pharma gefangen genommen werden, aber das ist auf lokaler Ebene nicht der Fall. „Sie sind noch nicht alle aufgekauft“, fügte sie hinzu.

„Ich glaube, dass unsere Handlungen hier ein Beispiel und Präzedenzfall für andere Gesundheitsbehörden sind, die Kontrolle über ihre Gesundheit und Freiheiten von einem korrupten Bundessystem zurückzuerobern“, schloss Tribble schließlich.

„Ich hoffe, dass dies andere Gesundheitsbehörden dazu inspirieren wird, dieses Thema offen zu diskutieren und die Beweise selbst zu bewerten. So öffnet man eine Dose Wahrheit.“

Besuchen Sie HealthFreedom.news für weitere Geschichten wie diese.

Sehen Sie sich an, wie Karen Kingston enthüllt, dass 11 giftige Seltenerdmetalle, die in elektronischen Geräten zu finden sind, auch in den COVID-19-Impfstoffen enthalten sind, die der SWDH-Vorstand zu Recht abgelehnt hat.

Dieses Video stammt vom Prisoner-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Impfstoffhersteller könnten ENDLICH den Haftungsschutz verlieren, was sie wegen ihrer schädlichen Produkte mit Klagen aussetzen würde.

AstraZeneca ZIEHT COVID-19-Injektion weltweit zurück, nachdem es zugegeben hat, dass sie BLUTGERINNSEL verursacht.

DeSantis drängt auf die Aufhebung von Impfmandaten, damit Impfverletzte Schadensersatzansprüche geltend machen können.

Zu den Quellen gehören:

ChildrensHealthDefense.org

KTVB.com

Brighteon.com

newstarget.com