Das leidige Thema Grundsteuer sorgt in Rüsselsheim weiter für Verwirrung!

In Rüsselsheim wächst der Ärger über die neue Grundsteuerreform, die nicht nur die Bürger, sondern auch die Verwaltung offenbar an ihre Grenzen bringt. Zahlreiche Haus- und Wohnungseigentümer klagen über undurchsichtige Bescheide, widersprüchliche Informationen und überlastete Hotlines im Rathaus. Statt Klarheit und Transparenz, wie sie von der Politik versprochen wurden, erleben viele Bürger ein Chaos aus Berechnungsfehlern, unklaren Fristen und komplizierten Formularen. Besonders kritisiert wird, dass identische Immobilien in direkter Nachbarschaft teils völlig unterschiedliche Steuerlasten ausweisen, ohne dass eine nachvollziehbare Begründung erfolgt. Dies untergräbt das Vertrauen in die Reform und verstärkt den Eindruck, dass die Lasten willkürlich verteilt werden. Hinzu kommt, dass die Informationspolitik der Stadt als unzureichend empfunden wird: Offizielle Schreiben verweisen oft auf Internetportale, die für Laien kaum verständlich sind, während persönliche Beratungstermine monatelang ausgebucht sind. Kritiker werfen der Politik vor, die Komplexität der Reform bewusst verschleiert und die eigentlichen Mehrbelastungen für viele Eigentümer schönzureden. Während die Stadtverwaltung auf landesweite Vorgaben verweist, fühlen sich die Bürger im Stich gelassen. Das Ergebnis ist eine gefährliche Mischung aus Verunsicherung, Frustration und wachsendem Widerstand, die das Vertrauen in das Steuersystem nachhaltig beschädigen könnte.