Das undurchsichtige Geschäft mit Gütesiegeln: Einzelhandel schmückt sich mit zweifelhaften Auszeichnungen

„Preissieger“, „Preis-Champion“ oder „Preis-Leistungssieger“- der Einzelhandel wirbt mit immer mehr Gütesiegeln und Auszeichnungen. Eine Recherche des rbb-Verbrauchermagazins ergibt jetzt: das geschieht größtenteils ohne Faktengrundlage, ohne Datenerhebungen, ohne Kontrolle. Die Einzelhändler verleihen sich diese Prädikate gern selbst.

Die Güte-Siegel als „Preissieger“ für Aldi oder „Preis Leistungschampion“ für den Discounter Netto wurden beispielsweise erteilt, ohne dass jemals ein echter Preisvergleich stattgefunden hat. Die Siegel rekrutieren rein aus subjektiven Kundenbefragungen der Discounter. Netto verteidigt seinen nur auf Meinungen statt auf Fakten basierenden Preis auf Anfrage der Fernsehsendung SUPER.MARKT: „… ein branchenweiter Preisvergleich (habe) den Nachteil, dass er aufgrund der Fülle an täglich wechselnden Angeboten lediglich eine Momentaufnahme liefern kann, nicht aber ein vollständiges Bild.“

Stephan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) kritisiert, solche nicht auf Fakten basierenden Gütesegel hätten große Auswirkungen auf das Kaufverhalten: „Wir haben das untersucht und konnten tatsächlich feststellen, dass Kunden, die das Siegel kennen, eine deutlich höhere Kundenzufriedenheit haben als die Kunden, die in demselben Laden einkaufen, also auch Stammkunden sind und die Siegel nicht kennen. Also wir sehen, dass der Effekt dadurch zustande kommt, dass ich mich eben unterschwellig in meiner Einkaufsstätten-Entscheidung durch solche Siegel bestätigt fühle und das zu einer Verstärkung, zu einer Verbesserung der Kundenzufriedenheit und damit letztendlich der Kundenbindung führt.“

Die rbb-Recherche ergibt, dass Siegel oft kein Gütekennzeichen sind, sondern ein Geschäft. Die Verleiher kassieren kräftig, wenn Handelsketten mit Auszeichnungen werben – oft mehrere Zehntausend Euro pro Jahr und Siegel. Als Preischampion werden 270 Gewinner gekürt, darunter Tankstellen, Baumärkte und Apotheken.

„Das ist die wichtigste Einnahmequelle für die Unternehmen. Und die Unternehmen sind da, weil sie Geld verdienen wollen und nicht, weil sie im Verbraucherschutzverband sind.“, kritisiert der Experte weiter.

Außerdem gibt es keinerlei Kontrolle über diese zum Teil irreführenden Vorgehensweisen. Das Verbraucherschutzministerium antwortet SUPER.MARKT auf die Anfrage: „Es liegt in der Hand der konkurrierenden Unternehmen, Unternehmensverbände und Verbraucherverbände, gegen schwarze Schafe im Markt vorzugehen.“

