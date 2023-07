Nachdem die US-Regierung jahrelang damit verbracht hat, die Forschung zum Funktionsgewinn des Coronavirus in China zu finanzieren, zu übertragen, zu definanzieren und zu delegieren, hat sie endlich Schritte unternommen, um ihre Beteiligung an diesen unethischen und unmenschlichen Experimenten einzudämmen. Am 17. Juli wandten sich Beamte des Weißen Hauses an das Wuhan Institute of Virology (WIV), um die Finanzierung der Coronavirus-Gain-of-Funktionsforschung im chinesischen Labor durch die Steuerzahler auszusetzen.

Dieser Schritt kommt dreieinhalb Jahre nach einem globalen SARS-CoV-2-Pandemie, der in Wuhan ihren Ursprung hat. Mit diesem Schritt gibt das Weiße Haus endlich zu, dass die US-Regierung das berüchtigte Labor finanziert hat, das im Mittelpunkt des Covid-19-Skandals stand.

Verschwörungstheorie nicht mehr, da das Weiße Haus die Finanzierung des Wuhan Institute of Virology einstellt

Über drei Jahre lang galt es als Verschwörungstheorie, die darauf hindeutete, dass sich die US-Regierung mit chinesischen Wissenschaftlern verschworen hat, um die Infektiosität und Letalität von Coronaviren zu verbessern. Als er im Mai 2021 vor dem Kongress befragt wurde, behauptete der damalige Direktor Anthony Fauci, dass die NIH “never und jetzt keine Research-to-function-Research im Wuhan Institute of Virology finanziert hat”. Dies war eklatantes Meineid, und jetzt entfernen sich mehr Beamte des Weißen Hauses von Faucis Lügen und der chinesischen Vertuschung der Ursprünge von Covid-19.

Bereits 2014 erhielt eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation – die EcoHealth Alliance – 3,7 Millionen Dollar an Zuschüssen von Dr. Anthony Fauci, dann Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID). Etwa 600.000 Dollar der Zuschüsse wurden an das Wuhan Institute of Virology geschickt, wo Forscher an der Verbesserung der Infektiosität und Letalität von Fledermaus-Coronaviren arbeiteten, um Diagnostika, Behandlungen und Impfstoffe für zukünftige Pandemien zu entwickeln. Das von den Steuerzahlern finanzierte Projekt “Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence” wurde 2019 erneuert – im selben Jahr wurde eine mRNA-Impfstoffplattform für die Massenverteilung auf der ganzen Welt vorbereitet – im selben Jahr wurde in Wuhan, China, eine Coronavirus-Pandemie ausgerufen.

In dem Memo an die WIV legten Beamte des Weißen Hauses einen Plan vor, um das Labor daran zu hindern, jemals wieder US-Mittel zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass das Labor nicht den Bundesvorschriften entspricht, und chinesische Beamte haben eine internationale Untersuchung seines Verfahrens im Inneren blockiert. Darüber hinaus erkrankten mehrere Wissenschaftler, die bei WIV arbeiteten, und wurden im Herbst 2019 ins Krankenhaus eingeliefert. Alle Beweise deuten darauf hin, dass Covid-19 eine geplante Operation ist, die sich aus jahrelangen Laborexperimenten, geschriebenen Erzählungen, Investitionen in Impfstoffe und andere Formen der Geldwäsche, hochrangigen Vertuschungen und Menschenrechtsverletzungen, die in Echtzeit durchgeführt wurden, abgeleitet hat.

EcoHealth Alliance führte in Wuhan täuschend Funktionsgewinn durch

Als sich der Covid-19-Skandal auflöste, überprüfte der stellvertretende Direktor der NIH-Hauptdirektor der EcoHealth Alliance in Wuhan und gab der Organisation die Schuld, “nicht transparent über die Arbeit zu sein, die sie leistete”. Das Experiment von EcoHealth testete, ob “Spike-Proteine aus natürlich vorkommenden Fledermaus-Coronaviren, die in China zirkulieren, in der Lage waren, sich in einem Mausmodell an den menschlichen ACE2-Rezeptor zu binden”. In der Studie machten die modifizierten Viren die Tiere kränker, aber die Ergebnisse wurden nicht richtig gemeldet, da finstere Beweise gesammelt wurden. Der Zuschuss wurde ursprünglich von der NIH genehmigt, aber zusätzliche Überprüfungen wurden nicht durchgeführt, da die Forschung damals nicht der Definition von “Forschung mit verstärkten Krankheitserregern mit Pandemiepotenzial, weil diese Fledermaus-Coronaviren nicht nachweislich den Menschen infizieren” passte.

Tabak sagte, dass der Leiter von Eco Health, Peter Daszak, die Bedingungen des Zuschusses nicht eingehalten habe. Hätte EcoHealth NIH auf die neuen Ergebnisse aufmerksam gemacht, hätte es eine Überprüfung veranlasst, um festzustellen, ob der Forschungsplan neu bewertet werden sollte. “EcoHealth hat es versäumt, diese Feststellung sofort zu melden, wie es die Bedingungen des Zuschusses erfordern …” Tabak sagte. Es ist diese Täuschung, die den Weg für eine unverantwortliche Funktionsgewinnforschung über Fledermaus-Coronaviren bei der WIV ebnete.

Obwohl keine Regierung schlüssige Beweise dafür hat, dass SARS-CoV-2 direkt aus der NIAID- und EcoHealth-Forschung stammt, kann der Akt der Erwerbsfunktions-Biowaffenforschung am WIV nicht geleugnet werden, und diese schändliche Aktivität muss um jeden Preis eingestellt werden. Obwohl es Jahre zu spät ist, unternimmt das Weiße Haus jetzt die richtigen Schritte.

