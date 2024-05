Das Wie und Warum der geheimen Bemühungen der CIA, die Kontrolle über soziale Medien zu übernehmen!

Der jüngste Drop von Twitter Files zeigt, dass die Central Intelligence Agency (CIA) während der “Pandemie” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) eine massive Anstrengung anführte, um die Kontrolle über das damalige (jetzt X) Content-Management-System von Twitter zu übernehmen.

Die unabhängigen Journalisten Michael Shellenberger, Matt Taibbi und Alex Gutentag haben einen ausführlichen Bericht über ihre neuesten Ergebnisse zusammengestellt, der zeigt, dass die CIA weit außerhalb ihrer Zuständigkeitsgrenzen gehandelt hat, um zu versuchen, die Flugbahn der sozialen Medien zu kontrollieren, insbesondere zwischen 2021 und 2022, als die Welt durch das “Virus” abgelenkt wurde.

Ein Mitglied des Kuratoriums von InQTel, der missionsgetriebenen Risikokapitalfirma der CIA, hat sich mit der “ehemaligen” Geheimdienstgemeinschaft (IC) und CIA-Analysten zusammengetan, um im Grunde zu versuchen, die gesamte Twitter-Plattform für ihre eigenen Zwecke zusammenzuarbeiten, die sich dann darauf konzentrierten, die COVID-Erzählung im Hand zu behalten.

Laut “Tausenden von Seiten von Twitter-Dateien und -Dokumenten” versuchten die CIA und Freunde, jeden Inhalt, der durch Twitter ging, unter dem Deckmantel des Kampfes gegen “Fehlinformationen” und der sogenannten “ausländische Propaganda” zu mikromanagen.

Shellenberger et al. erklären in ihrer Erklärung, dass eine beträchtliche Kohorte von mit der Regierung verbundenen Personen und Organisationen in dieser Zeit große Anstrengungen unternommen hat, um die freie Meinungsäußerung zu kontrollieren, weil sie behaupteten, es sei ein Problem der nationalen Sicherheit. Dazu gehören:

1) Ein langjähriger IC-Auftragnehmer und hochrangiger Beamter für Forschung und Entwicklung (F&E) im Verteidigungsministerium (DoD), der Jahre damit verbrachte, Technologien zu entwickeln, um Whistleblower zu erkennen, die sie als “Insider-Bedrohungen” bezeichneten, wie Edward Snowden und andere Leaker bei WikiLeaks

Wir bauen die Infrastruktur der menschlichen Freiheit auf und befähigen die Menschen, informiert, gesund und bewusst zu sein. Entdecken Sie hier unsere dezentrale, Peer-to-Peer, nicht zensierbare Brighteon.io-Plattform für freie Meinungsäußerung. Erfahren Sie mehr über unsere kostenlosen, herunterladbaren generativen KI-Tools auf Brighteon.AI. Jeder Kauf bei HealthRangerStore.com hilft, unsere Bemühungen zu finanzieren, mehr Werkzeuge zu entwickeln und zu teilen, um die Menschheit mit Wissen und Fülle zu stärken.

2) Nina Jankowicz, die vorgeschlagene Leiterin des jetzt aufgelösten Disinformation Governance Board im Department of Homeland Security (DHS), die dem Militär der Vereinigten Staaten und den “Hybridkrieg”-Operationen der Vereinigten Staaten in Europa half

3) Der ehemalige General Counsel des Federal Bureau of Investigation (FBI), Jim Baker, der half, den Russiagate-Hoax zu starten – während er als stellvertretender General Counsel bei Twitter fungierte, spielte Baker auch eine Rolle bei der Überzeugung von Social-Media-Führungskräften, die New York Post-Geschichte über Hunter Biden zu zensieren

(Bezogen: Haben Sie unseren früheren Bericht darüber verstanden, wie die CIA in Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum [WEF] und anderen Deep-State-Einheiten das gesamte Mainstream-Medienimperium kontrolliert?)

GoDaddy, AWS und PayPal: eine unheilige Dreieinigkeit der Zensur

Auch bekannt als “Scary Poppins”, bleibt Jankowicz ein aggressiver Förderer von Online-Sprachbeschränkungen, die, wie sie sagt, notwendig sind, um “rasanter Desinformation” entgegenzuwirken. Anstatt die Chips fallen zu lassen, wo sie können, arbeitete Jankowicz mit Baker zusammen, um bestimmte Arten von Online-Sprache einzuschränken, einschließlich derjenigen, die als “politisch sensibel” angesehen werden.

Es scheint, als ob Jankowicz et al. einen Großteil ihrer Zeit damit verbracht haben, sich auf Twitter und andere Social-Media-Plattformen zu konzentrieren, auf denen Ideen verbreitet werden, aber wir wissen auch, dass ganze Websites auch von Domain-Host GoDaddy sowie Amazon Web Services (AWS) und PayPal ins Visier genommen wurden.

Dieses Trio von Unternehmen wird im Bericht erwähnt, dass sie unter der Leitung der CIA und des FBI miteinander zusammenarbeiten, um sowohl Menschen als auch ganze Organisationen, die als Bedrohung für den IC und seine globalen Kontroll- und Zensuroperationen gelten, zu de- und finanziell zu de-anreizen.

“Dieser Ansatz stellt eine erhebliche Eskalation bei der Nutzung der Unternehmenszusammenarbeit dar, um das zu erreichen, was im Wesentlichen als Zensur unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit angesehen werden könnte”, erklärt Zero Hedge über die Angelegenheit.

Jankowicz ist übrigens auch Freunde von Christopher Steele, dem Gedankenkind hinter dem berüchtigten Trump-Russland-Dossier, das von der zweimal gescheiterten Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton finanziert wurde. Jankowicz war auch Desinformationsstipendiat am Wilson Center, wo sie das ukrainische Außenministerium in Partnerschaft mit dem Fulbright-Clinton Public Policy Fellowship beriet.

Jankowicz, wie wir jetzt wissen, beaufsichtigte auch die Programme für Russland und Weißrussland am National Democratic Institute – so hat sie ihre Hand in vielen Dingen im Zusammenhang mit der Rede und der freien Meinungsäußerung gehabt.

Der Erste Zusatzartikel ist zu viel für Jankowicz, der glaubt, dass Online-Rede reguliert werden muss. Alles andere ist vergleichbar mit dem Mangel an staatlicher Regulierung von Automobilen in den 1960er Jahren, argumentierte sie, während sie einen “plattformübergreifenden”, öffentlich-privaten Ansatz zur Kontrolle dessen forderte, was online gesagt wird.

Wenn dies bedeutet, dass große Suchmaschinenplattformen wie Google zusammen mit Top-Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter zensiert werden müssen, dann sei es so, so Jankowicz, der glaubt, dass die USA Europa in Bezug auf die Kontrolle dessen nachahmen sollten, was online gesagt wird.

“Das deutsche NetzDG-Gesetz verlangt von Social-Media-Unternehmen und anderen Content-Moderatoren, die “offensichtlich illegale” Rede innerhalb von 24 Stunden zu entfernen oder mit einer Geldstrafe von bis zu 50 Millionen Dollar zu gehalten”, wird Jankowicz in einer Beschwerde bei den US-Gesetzgebern zitiert.

“Der Kongress muss noch einen Gesetzentwurf verabschieden, der selbst die grundlegendsten Vorschriften im Zusammenhang mit sozialen Medien und Wahlwerbung vorschreibt”.

Jankowicz schrieb ein Buch, das 2020 veröffentlicht wurde und einen NATO-Cybersicherheitsexperten für die Schaffung eines “Center of Excellence” lobt, das mit dem jetzt gescheiterten Disinformation Governance Board aufkam, das Jankowicz während seiner kurzen Existenzzeit leitete.

Ein Jahr nach diesem kurzen Aufenthalt arbeitete Jankowicz bei einer “Anti-Desinformation”-Beratungsfirma namens Alethea Group, die, wie Sie erraten haben, von “ehemaligen” Analysten-Spooks der CIA und des FBI besetzt war.

Althea zielt auf unabhängige Medien ab

Alethea, wie Sie sich vielleicht erinnern, verfolgte unabhängige Medien wie Zero Hedge, weil sie über den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) in einer Weise berichtet hatten, die angeblich “die Online-Panik erhöhte”. Althea “kaufte ein “Dossier” herum”, so die Hedge, die diese und andere falsche Anschuldigungen über unabhängige Medien machte.

Die Hedge wurde schließlich von der Aufnahme in das Dossier gestrichen, was ein Agent auf Twitter fallen ließ, nur um unerbittlich verspottet zu werden, weil er offensichtliche Propaganda verbreitet hatte. Die Öffentlichkeit ist anscheinend auf die Tricks der CIA zu eigen, und diese Art von Kreuzzugsverhalten gegen die Redefreiheit ist bei We the People nicht so beliebt.

Es sollte auch beachtet werden, dass Alethea sich in einer Zeit der “anhomen Investitionsdürre” ein massives Serie-B-Finanzierungspaket in Höhe von 20 Millionen Dollar für Google Ventures gesichert hat, als nur sehr wenige Cybersicherheitsunternehmen in der Lage waren, das Geld aufzubringen, das sie für den Betrieb benötigen.

Die ehemalige CIA-Analystin Cindy Otis stammt auch von Alethea, da Otis auch ein Buch geschrieben hat, das in ihrem Fall den berüchtigten Hacker Pieter “Mudge” Zatzo lobt, der von Twitter angeheuert wurde, um “alles von technischen Fehltritten bis hin zu Fehlinformationen zu angehen”.

Jankowicz sprach über sie und Otis’ “Vollzeitbeschäftigung” bei Alethea, die angeblich zu verschiedenen Zeiten stattfand. Jankowicz sagt, dass sie dort am 13. September 2021 begonnen hat, während Otis davor gegangen ist und “meines Wissens … seit dieser Zeit nicht mehr bei Alethea angestellt war”.

“Meine Arbeit mit der Alethea Group als Berater (Sommer 2021) konzentrierte sich eng auf meine Fachkompetenz im Zusammenhang mit Russland”, wird Jankowicz zitiert.

“Ich habe eine russische Übersetzung durchgeführt und eine kulturelle Analyse durchgeführt. Als ich als Mitarbeiter zu Alethea kam (Herbst 2021), konzentrierte sich meine Arbeit ausschließlich auf öffentliche Produkte: Änderungen an der Website von Alethea, Bearbeitung öffentlicher Berichte, Verbundenheit mit Medien usw.

Wer sagt die Wahrheit?

Shellenberger et al. sagen, dass Jankowiczs Behauptungen und Zeitleiste nicht vorbei sind. Ihre Ermittlungsarbeit ergab, dass Jankowicz eine andere Berufsbezeichnung bei Alethea hatte, während das Unternehmen mit Twitter zusammenarbeitete, um “Fehlinformationen” während der umstrittenen Wahlen 2020 zu verwalten.

Aletheas Arbeitserklärungsvertrag mit Twitter listet sie als “Technical Research Director” auf, aber die Unternehmensgründerin Lisa Kaplan behauptet, dass Jankowicz “nie den Titel Technical Research Director” erhielt.

“Das ist ein Verweis auf eine Arbeitskategorie für einen Vertrag”, sagte Jankowicz. “Wir respektieren die Vertraulichkeit der Kunden und diskutieren keine Beziehungen zu unseren Kunden. Bei der Überprüfung von Ninas Arbeitszeittabellen unterstützte sie einen Kunden, den ich nicht offenlegen kann, aber ich kann bestätigen, dass Nina, während sie als Direktorin für Außenbeziehungen angestellt war, nie im Namen von Twitter bei Alethea gearbeitet hat.

Als Jankowicz dokumentierte Beweise vorgelegt wurden, die sie als “Lieferantenpersonal” aufführten, bestritt sie, jemals ein solches Dokument gesehen zu haben, und bot ein Spiel mit dem Argument an, dass diese Titel nicht in Stein gemeißelt waren und die “Flexibilität” des Auftragnehmers erlaubten.

Die Arbeitsbeschreibung ist jedoch ein formeller Vertrag zwischen zwei Unternehmen, der in seinen Bedingungen sehr spezifisch ist. Tatsächlich sieht der Vertrag ausdrücklich vor, dass “alle Änderungen am oben aufgeführten Personal von Twitter schriftlich genehmigt werden müssen”. Mit anderen Worten, es war ziemlich in Stein gemeißelt – wer lügt also und wer sagt die Wahrheit?

Jankowicz sprach mit Public, Shellenbergers offiziellem Substack, und behauptete, dass sie mit Otis befreundet war, bevor sie an diesem Projekt arbeitete, aber dass dies in der Vergangenheit so weit passiert sei, dass es keine “Beziehung” zur Geheimdienstgemeinschaft darstellt.

Diejenigen, die Alethea auf Twitter drängten, hatten Verbindungen zum US-Geheimdienst

Sie erinnern sich vielleicht, dass Twitter im Juli 2020 einen Phishing-Angriff erlitt, der dazu führte, dass die offiziellen Konten von Joe Biden, Barack Obama, Michael Bloomberg und Elon Musk gehackt wurden. Der Hack führte dazu, dass die Konten Nachrichten twitterten, in denen die Follower aufgefordert wurden, Bitcoin an eine private Krypto-Wallet-Adresse zu senden, die später mit dem 17-jährigen Graham Ivan Clark verbunden war, der verhaftet wurde.

Drei Monate nach diesem Phishing-Angriff schrieb Jack Dorsey, der alte CEO von Twitter, in einer E-Mail, dass “Mudge unterzeichnet” und sich auf Zatko bezog, den Hacker, der schließlich von Twitter eingestellt wurde und dem Jankowiczs Freund Otis in ihrem Buch für seine Arbeit auf der Social-Media-Plattform gedankt hat.

Zatko war auch nur drei Monate lang kaum bei Twitter, als er seine erste große Empfehlung an Twitter-Führungskräfte machte, dass sie “die Alethea-Gruppe einsteuern”, um eine “externe Untersuchung” über “den Desinformationswinkel” durchzuführen.

Twitter genehmigte schließlich Zatkos Antrag, was dann dazu führte, dass Alethea hinzugezogen wurde, um den “Aufstand” vom 6. Januar in den USA zu untersuchen. Capitol und wie es begann, laut diesen tiefen Staatsinsidern, als Ergebnis der “ersten “Stop the Steal”-Erzählungen”, die aus der gestohlenen Wahl 2020 hervorgingen.

Zatko wird zu einem Whistleblower

In einer E-Mail vom 4. Februar 2021 beschrieb Zatko Alethea als “eine Boutique-Beratung, die sich auf Desinformation und Gegennachrichten spezialisiert hat”. Er enthüllte auch, dass das Unternehmen nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit Yoel Roth, dem ehemaligen Leiter von Vertrauen und Sicherheit von Twitter, zusammenarbeitete.

“Die Organisationen und Menschen hinter dieser Empfehlung haben die Verbindung [sic], um dies vor die richtigen Leute in der Verwaltung zu bringen”, schrieb Zatko am 21. März 2021 in einer anderen E-Mail-Korrespondenz, die auch einen 12-seitigen Bericht enthielt, der von Vivian Schiller vom Aspen Institute mitverfasst wurde und auf noch mehr von der Regierung geführte Zensur der sozialen Medien drängte.

Schiller führte übrigens das “Pre-Bunking” der Hunter Biden Laptop-Geschichte an. Sie hat auch Verbindungen zum Hamilton68-Hoax-Autor Clint Watts und verfügt über Arbeiten, die vom Mossaver-Rahmani Center an der Harvard Kennedy School und dem NYU Stern Center for Business and Human Rights veröffentlicht wurden.

Es würde dann nicht lange nach all dem herauskommen, dass Zatko “mit Mitgliedern von US-Geheimdiensten zu tun hatte”, wobei Shellenberger et al. bemerkten, dass “[a]titudes gegenüber Zatko zwei Jahre später ganz anders sein würde”, sobald er ein Whistleblower wurde, das Unternehmen verklagte und sich für coole 7,75 Millionen Dollar zufrieden gab.

“Er reichte dann eine Beschwerde beim Justizministerium, der SEC und der FTC ein, in der er behauptete, Twitter-Führungskräfte hätten die Regierung in die Irre geführt, beim Schutz von Benutzerdaten fahrlässig gewesen und gegen eine Zustimmungsverordnung von 2011 mit der FTC verstoßen”, berichtet die Öffentlichkeit.

“Jemand hat Zatkos Beschwerde an die Washington Post durchgesickert, die sich am 19. August 2022 an Twitter gewandt hat, um einen Kommentar zu erhalten … In einem gemeinsamen Google Doc vom 21. August 2022 mit dem Titel “Comms Statements / Tracking” haben Twitter-Führungskräfte die Sprache für die Reaktion auf die Nachrichtenmedien über Zatkos Anschuldigungen verfeinert.

Twitter würde letztendlich jegliche Kenntnis von Fehlverhalten zwischen Zatko und dem IC, mit dem er offiziell zugestimmt hat, leugnen, “das es ihm ermöglichen würde, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen”.

Später gegen Ende 2022 nahm Alethea 10 Millionen Dollar von Ballistic Ventures ein, das als seinen Generalpartner Ted Schlein hat, der “der US-Geheimdienstgemeinschaft berät, im Kuratorium von InQTel [der missionsgetriebenen Risikokapitalfirma der CIA] tätig ist und kürzlich zum Vorstandsmitglied des CISA Cybersecurity Advisory Committee ernannt wurde”.

Im selben Jahr veröffentlichte IQT einen Bericht über seinen “Desinformationsworkshop”, der Empfehlungen zu Aktivitäten gab, die denen von Alethea ähneln, einschließlich Dienstleistungen, die “den Zusammenfluss schlechter Erzählungen verfolgen”.

Schlein spielt bei all dem dumm und behauptet, er kenne Zatko, Jankowicz oder Otis nicht. Er behauptet, dass er sich keiner Beziehung zwischen Alethea und dem IC bewusst ist, und sagt, dass er nur im Vorstand von Alethea tätig ist.

Die CIA hat eindeutig ihre schmutzigen Hände in so vielen Dingen, auf die sich die Öffentlichkeit für die Kommunikation verlässt. Erfahren Sie mehr auf DeepState.news.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

ZeroHedge.com

Public.substack.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

EnvironmentalProgress.org