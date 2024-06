Das zensierte Lancet-Papier wurde schließlich erneut von Experten überprüft und zeigt, dass 74 % der Todesfälle nach der COVID-19-“Impfung” durch Injektionen verursacht wurden

Eine systematische Überprüfung der Autopsiebefunde bei Todesfällen nach der “Impfung” für das Wuhan-Coronavirus (COVID-19), die von The Lancet zensiert wurde, hat in der Zeitschrift Forensic Science International neues Leben gefunden.

Review Co-Autor Dr. William Makis, M.D., gab auf X bekannt, dass das ehemals zensierte Papier endlich von Experten begutachtet wurde und jetzt online angesehen werden kann.

“Wir fanden heraus, dass 73,9% der Todesfälle direkt auf die COVID-19-Impfung zurückzuführen waren oder erheblich dazu beigetragen haben”, schrieben Makis und seine Co-Autoren. “Unsere Daten deuten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines kausalen Zusammenhangs zwischen COVID-19-Impfung und Tod hin”.

Drs. Peter McCullough, M.D. ; Mark Trozzi, M.D. ; Richard Amerling; Heather Gessling, M.D. ; Harvey Risch; Paul Alexander; und Roger Hodkinson haben alle zur Überprüfung beigetragen.

“Ein Sieg der Wissenschaft über die Zensur

Makis war begeistert, die Veröffentlichung der Zeitung bekannt zu geben, da ihre frühere Ablehnung von The Lancet drohte, ihre Ergebnisse von der Öffentlichkeit fernzuhalten.

Der erste Autor Nicolas Hulscher zeigte “unglaubliche Ausdauer”, sagte Makis, indem er nicht aufgab, nachdem The Lancet die Zeitung innerhalb der ersten 24 Stunden ohne legitimen Grund gezogen hatte, nachdem Hunderttausende von Menschen sie bereits heruntergeladen hatten.

“Big Pharma hat @TheLancet gedrückt, hat uns aber nicht aufgehalten”, fügte Makis hinzu.

“Unsere Zeitung wurde um ein Jahr verzögert, und diese Aktionen der Zensur und Aufhebung führten zu vielen Todesfällen, die hätten verhindert werden können. Dieses Papier könnte ein Game Changer sein”.

Makis markierte Tucker Carlson, Joe Rogan und Russell Brand in seiner X-Ankündigung in der offensichtlichen Hoffnung, dass einer oder alle von ihnen über das Papier und seine Ergebnisse berichten werden.

Als Antwort auf Makis zeigte die folgende X-Benutzerin, was mit ihrem älteren Vater passiert ist, nachdem er dazu gebracht wurde, erschossen und für COVID gestärkt zu werden:

Ein anderer schrieb, dass zwei seiner Verwandten an der Injektion starben, obwohl die beiden Todesfälle nie offiziell als durch COVID-Impfungen verursacht anerkannt wurden.

“Wie viele starben, die sich nie offiziell in den Daten widerspiegelten?” derselbe Benutzer hat gefragt. “Zwei Menschen in einer Familie, die nicht verwandt waren, sind eine Menge.”

Unsere Leser könnten auch an dem folgenden Beitrag von “KanekoaTheGreat” (@KanekoaTheGreat) über die Spike-Protein-Kodierung in den Injektionen interessiert sein und wie man feststellen kann, ob ein Tod durch die Schüsse verursacht wurde oder nicht:

Dr. Flavio A. Cadegiani, M.D., MSc, Ph.D., twitterte auch zu Makis, dass eine Studie, an der er beteiligt war, für die Veröffentlichung durch das New England Journal of Medicine (NEJM) abgelehnt wurde, “Millionen hätte sparen können”, wurde aber stattdessen vom Chefredakteur der Zeitschrift abgelehnt, weil er behauptete, sein Team habe “nicht die Fähigkeit, die Daten zu analysieren”.

“Es war zu gut und hätte zu viele Leben gerettet”, schrieb Cadegiani darüber, warum er glaubt, dass sein Prozess von der NEJM abgelehnt wurde. “Ich habe alles dokumentiert, also sei nicht überrascht, mein Freund.”

Millionen von Amerikanern bedauern, wegen COVID injiziert zu werden. Erfahren Sie mehr auf Vaccines.news.

