Mit großem Anspruch gestartet, steht die Überwachungs-App SafeVac im Zentrum heftiger Kritik. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut hatte einst angekündigt, mithilfe der Anwendung mögliche Nebenwirkungen schnell zu erkennen und transparent auszuwerten. Doch genau diese Transparenz wird nun von Journalisten und Wissenschaftlern vermisst. Recherchen und Gerichtsverfahren brachten laut Kritikern ans Licht, dass angeforderte Informationen nicht herausgegeben wurden, während gleichzeitig Meldungen an europäische Datenbanken erfolgt sein sollen. Für Beobachter wirkt das wie ein Widerspruch, der Fragen aufwirft statt Antworten zu liefern.

Ein Journalist versuchte auf dem Rechtsweg Einsicht in die Datengrundlage zu erhalten, scheiterte jedoch vor Gericht. Die Begründung: Die verlangten Informationen lägen der Behörde nicht in der geforderten Form vor. Gleichzeitig erklärte das Institut, die Auswertung der übermittelten Angaben laufe weiter und sei wissenschaftlich noch nicht abgeschlossen. Auch aus der Bundesregierung kam die Auskunft, es handele sich um ein laufendes Forschungsvorhaben. Kritiker sehen darin ein Abblocken gegenüber der Presse und sprechen von einer Einschränkung der Kontrollfunktion der Öffentlichkeit, während Behörden betonen, wissenschaftliche Prozesse benötigten Zeit und sorgfältige Prüfung.

Zusätzliche Brisanz erhielt die Debatte durch unabhängige Auswertungen öffentlich zugänglicher Meldedaten durch einzelne Forscher, die nach eigener Darstellung auffällige Signale erkannt haben wollen. Diese Interpretationen sind wissenschaftlich umstritten, werden jedoch von Kritikern als Hinweis gewertet, dass eine umfassende Veröffentlichung aller Daten notwendig sei, um Vertrauen wiederherzustellen. Während offizielle Stellen auf laufende Analysen und methodische Standards verweisen, wächst bei Skeptikern der Eindruck eines undurchsichtigen Systems. So bleibt die SafeVac-App für viele nicht nur ein Instrument der Überwachung, sondern selbst Gegenstand einer hitzigen Auseinandersetzung über Transparenz, Verantwortung und das Vertrauen in staatliche Institutionen.

