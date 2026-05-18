DELIKT-DRAMA IN LOHR! GUTACHTEN-ERDBEBEN ERSCHÜTTERT DEN FALL THOMAS KREBS – KRITIKER SPRECHEN VON AKTEN-CHAOS UND GEFÄHRLICHEN WIDERSPRÜCHEN!

Im Fall Thomas Krebs sorgt jetzt ein neuer Vorwurf für Zündstoff: Kritiker sprechen von einem massiven Widerspruch zwischen einem früheren Gerichtsurteil und späteren Bewertungen zur angeblichen Gefährlichkeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob frühere Vorfälle und aktuelle Entwicklungen überhaupt vollständig und nachvollziehbar bewertet wurden. Nach Darstellung der vorliegenden Argumentation soll ein früheres Urteil ein sehr eng umrissenes Bild der damaligen Taten gezeichnet haben. Demnach habe es keine Vorfälle gegen unbeteiligte Personen gegeben, keine Eskalationen außerhalb akuter psychischer Krisen und keine Vorfälle unabhängig von einer Drogenproblematik. Genau diese Punkte stehen nun im Zentrum einer neuen Debatte. Denn Kritiker werfen die Frage auf, wie daraus heute eine allgemeine Gefahrenprognose entstehen könne.

Besonders brisant: Ein späteres Gutachten soll laut den vorliegenden Vorwürfen weiterhin eine erhebliche Wahrscheinlichkeit zukünftiger Körperverletzungsdelikte annehmen. Doch genau an dieser Stelle sprechen Kritiker von einem dramatischen Bruch mit den tatsächlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Sie verweisen darauf, dass über einen langen Zeitraum weder Gewalttaten noch Aggressionen oder Eskalationen dokumentiert worden seien. Gleichzeitig wird hervorgehoben, dass keine neuen psychotischen Episoden aufgetreten seien. Für die Kritiker ergibt sich daraus ein Bild, das ihrer Ansicht nach frontal mit den späteren Schlussfolgerungen kollidiert. Ihr Vorwurf: Hier werde eine Gefährlichkeit beschrieben, die sich in der tatsächlichen Entwicklung nicht widerspiegele.

Doch damit endet die Kritik nicht. Noch schwerer wiegt für die Gegenseite der Vorwurf einer selektiven Aktenauswertung. Im Zentrum steht die Frage, welche Unterlagen tatsächlich berücksichtigt wurden und welche möglicherweise außen vor geblieben seien. Kritiker behaupten, spätere Diagnosen und positive Entwicklungen seien ignoriert worden. Ebenso wird vorgetragen, Hinweise auf langfristige Drogenabstinenz sowie das Ausbleiben psychotischer Auffälligkeiten hätten keine ausreichende Rolle gespielt. Auch andere Einschätzungen sollen aus Sicht der Kritiker vollständig ausgeblendet worden sein. Jetzt steht eine explosive Frage im Raum: Wurde im Fall Thomas Krebs das gesamte Bild betrachtet – oder nur einzelne Ausschnitte? Genau diese Frage könnte die Diskussion um Lohr weiter anheizen.

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