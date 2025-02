In einer atemberaubenden Wendung wurden drei demokratische Beamte in Pennsylvania wegen Bundesbeschuldigungen wegen Wahlbetrugs angeklagt, wodurch ein dreistes Programm zur Manipulation von Wählerverläufen und die Untergrenzung des demokratischen Prozesses aufgedeckt wurde. Der Fall, in dem sich die Mitglieder des Bezirksrates in Millbourne, MD Nurul Hasan, MD Munsur Ali, und das ehemalige Ratsmitglied MD Rafikul Islam, markieren Für die Wagung, die Integrität der US -Wahlen in Frage zu stellen.

Die beim US -Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Pennsylvania eingereichten Anklagen behauptet, dass sich das Trio vor den lokalen Primärwahlen 2021 illegal mit einem Online -Registrierungsportal über die Wählerverzeichnisse aufblasen würde. Ihr angebliches Ziel? Um Siege in einem Bezirk zu sichern, in dem die Party -Loyalität so einseitig ist, dass das Gewinnen der Primär einen allgemeinen Wahlsieg garantiert.

In diesem Fall geht es nicht nur um drei Personen; Es ist ein Mikrokosmos für ein breiteres Thema, das die amerikanischen Wahlen seit Jahren geplagt hat: die systemische Manipulation von Wählerbrötchen, insbesondere in kleinen, engmaschigen Gemeinschaften, in denen die Aufsicht minimal ist und Partisanen-Loyalitäten tief sind.

Wie drei Demokraten das System einigten

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft haben Hasan, Ali und Islam ein Online -Wählerregistrierungsportal verwendet, um betrügerische Wähler in die Rollen hinzuzufügen, ein Schritt, der die Waage zu ihren Gunsten während der Primärwahlen 2021 einteilen soll. Zu den Gebühren gehören Verschwörung, jeweils 16 Fälle von falschen Informationen zur Registrierung der Wähler, der betrügerischen Wählerregistrierung sowie der Unterstützung und Unterstützung.

Millbourne, ein Bezirk von etwas mehr als 1.000 Einwohnern, ist eine demokratische Hochburg, in der fast zwei Drittel der Bevölkerung südasiatischer Abstammung sind und 63,8% im Ausland geboren sind. In einer so kleinen Gemeinde können sogar eine Handvoll betrügerischer Stimmen eine Wahl schwingen.

Hasan und der Islam haben ihre Hauptrennen im Jahr 2021 anfänglich verloren, aber Hasan sicherte sich später bei den Wahlen 2023 einen Sitzplatz. Der Zeitpunkt des mutmaßlichen Betrugs wirft Fragen darüber auf, ob ähnliche Taktiken bei späteren Wahlen eingesetzt wurden.

Ein Muster des Wahlbetrugs in ethnischen Gemeinschaften

Dieser Fall ist kein isolierter Vorfall. In den Vereinigten Staaten sind in ethnischen Gemeinschaften Vorwürfe des Wahlbetrugs aufgetaucht, in denen engmaschige soziale Strukturen und kulturelle Dynamik fruchtbaren Grundstücke für die Manipulation schaffen können.

In Hamtramck, Michigan, wurden muslimische Politiker beschuldigt, geheime Treffen abgehalten zu haben, um abwesende Stimmzettel für den höchsten Bieter zu versteigern.

Die Bewohner haben die Einschüchterung der Wähler gemeldet, wobei die Gemeindevorsteher andere unter Druck setzen, bestimmte Kandidaten zu unterstützen.

Ähnliche Muster haben sich in anderen kleinen, ethnisch homogenen Gemeinschaften entstanden, in denen die Einsätze der lokalen Wahlen hoch sind und die Aufsicht oft locker ist.

Diese Fälle belegen einen beunruhigenden Trend: die Ausbeutung schutzbedürftiger Gemeinschaften durch politische Aktivitäten, die die Macht über das Prinzip priorisieren.

Heuchelei der Demokraten zur Wahlintegrität

Seit Jahren haben Demokraten die amerikanische Öffentlichkeit gaslichter und lehnten Bedenken hinsichtlich des Wahlbetrugs als unbegründete Verschwörungstheorien ab, während sie aggressiv Republikaner verfolgt, die es wagten, die Integrität der Präsidentschaftswahlen 2020 in Frage zu stellen. Dieser Fall in Pennsylvania ist eine starke Erinnerung daran, dass Wahlbetrug nicht nur real, sondern auch überparteilich ist – obwohl eine Seite große Anstrengungen unternommen hat, um seine Existenz zu leugnen.

Transparenz ist der Schlüssel: Kleine Gemeinden wie Millbourne fehlen häufig die Ressourcen und die Aufsicht, die erforderlich ist, um Wahlbetrug zu erkennen und zu verhindern.

Rechenschaftspflicht ist nicht verhandelbar: Diejenigen, die das System manipulieren, müssen unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit Konsequenzen haben.

Wachsamkeit ist wesentlich: Die Bürger müssen engagiert bleiben und von ihren gewählten Beamten Transparenz verlangen.

Die Anklagen gegen Hasan, Ali und Islam sind ein willkommener Schritt zur Wiederherstellung der Rechenschaftspflicht im Wahlprozess. Sie dienen als Warnung für Demokraten, die in ihren eigenen Reihen, die lange Zeit ein Auge für den Wahlbetrug haben, eine Warnung dienen: Die Rechtsstaatlichkeit wird vorherrschen, und niemand ist überprüft. Der Fall Millbourne ist mehr als nur ein lokaler Skandal. Es ist ein Mikrokosmos der breiteren Herausforderungen für die amerikanische Demokratie. In einer Ära der Hyperparteilichkeit, in der das Vertrauen in die Institutionen erodiert, ist die Gewährleistung der Integrität der Wahlen kritischer als je zuvor.

