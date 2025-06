Den Status quo in Frage stellen: „Krebstherapie“ bietet Hoffnung auf ungiftige Alternativen

Ralph W. Moss‘ „Cancer Therapy: The Independent Consumer’s Guide to Non-Toxic Treatment and Prevention“ führt fast 100 wissenschaftlich validierte ungiftige Krebsbehandlungen ein, die durch fast 1.000 von Experten begutachtete Studien unterstützt werden und Patienten sicherere Optionen mit minimalen Nebenwirkungen bieten.

Konventionelle Therapien wie Chemotherapie und Bestrahlung werden trotz ihrer umfangreichen Forschungsmittel für ihren begrenzten langfristigen Erfolg, ihre schwere gesundheitliche Verschlechterung und ihr Versäumnis, die Sterblichkeitsraten für große Krebsarten wie Lungen-, Brust- und Dickdarm zu senken, über Jahrzehnte hinweg beprannt.

Moss argumentiert, dass ungiftige Behandlungen aufgrund ihrer mangelnden Patentierbarkeit und Rentabilität an den Rand gefehlt werden, wobei lukrative Arzneimittel über das Wohlbefinden der Patienten gestellt werden.

Hebt natürliche Lösungen wie die Vitamine A und C, Maitake-Pilze und Algenextrakte hervor, die erwies sich als praktikable, zugängliche Alternativen erweisen, das Krebsrisiko zu reduzieren, das Tumorwachstum zu hemmen und HIV in einigen Fällen zu bein.

Betont die medizinische Freiheit, fordert die Patienten auf, die Kontrolle über Behandlungsentscheidungen zu übernehmen, und fordert das gewinnorientierte System durch Empowerment über ungiftige Optionen und die Priorisierung der Patientenautonomie gegenüber institutionellen Interessen in Frage.

Dieses Buch ist nicht nur eine Kritik an konventionellen Krebsbehandlungen, sondern auch ein scharfer Aufruf zu einem Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie wir uns der Krebsbehandlung nähern. Die Arbeit von Moss ist heute besonders relevant, da sie die Bedenken von Patienten, Betreuern und gesundheitsbewussten Personen berücksichtigt, die nach sichereren und effektiveren Alternativen suchen.

Moss beginnt damit, eine harte Realität hervorzuheben: Trotz Milliarden von Dollar, die in die Krebsforschung investiert wurden, sind die Sterblichkeitsraten für große Krebsarten wie Lungen-, Brust- und Dickdarmkrebserkrankungen in den letzten Jahrzehnten weitgehend unverändert geblieben. Nach Angaben des National Cancer Institute wurden die einzigen signifikanten Fortschritte bei der Behandlung von Gebärmutterhalskrebs und einigen seltenen bösartigen Erkrankungen erzielt. Aber auch diese Fortschritte sind mit einem Vorbehalt gehen: Die toxischen Behandlungen führen oft zu sekundären Krebserkrankungen und führen zu einem Teufelskreis von Behandlung und Rückfall.

Moss kritisiert die „Kur-Mongering“ um Behandlungen wie Interferon und Interleukin und fordert Skepsis gegenüber übertriebenen Behauptungen. Er argumentiert, dass der Mangel an Fortschritt in der konventionellen Therapie ein radikales Umdenken erfordert und ungiftige Behandlungen die Antwort sein könnten.

Einer der überzeugendsten Aspekte von Moss‘ Argument ist die Stärkung von Patienten durch ungiftige Methoden. Diese Behandlungen, die oft aus natürlichen Substanzen wie Lebensmitteln und Lebensmittelbestandteilen stammen, sind leicht verfügbar und haben minimale Nebenwirkungen. Im Gegensatz zu High-Tech-, kostenlosen Behandlungen, die die Macht in die Hände von Spezialisten und medizinischen Zentren legen, ermöglichen ungiftige Therapien es primären Betreuern, Patienten und ihren Familien, die Kontrolle über ihre Pflege zu übernehmen.

Moss betont, dass ungiftige Methoden keine „Quacksalt“ sind, sondern ein vielversprechender Weg für die Krebsforschung. Er zitiert zahlreiche Studien, die auf einen starken Zusammenhang zwischen bestimmten Vitaminen und einem reduzierten Krebsrisiko hindeuten. Beispielsweise hat sich gezeigt, dass Vitamin A und sein ungiftiges Provitamin Beta-Carotin das Krebsrisiko bei Personen mit einer Ernährung, die reich an Karotten und ähnlichem Gemüse sind, um bis zu 40 Prozent senken. Ebenso hat Vitamin C die Fähigkeit gezeigt, Krebszellen im Reagenzglas abzutöten, und wurde in hohen Dosen zur Behandlung von Krebspatienten mit vielversprechenden Ergebnissen verwendet.

Moss scheut sich nicht, die wirtschaftlichen Faktoren anzusprechen, die ungiftige Therapien an den Rand gedrängt haben. Er argumentiert, dass diese Behandlungen oft nicht patentiert oder patentierbar sind, was bedeutet, dass ihnen das Gewinnpotenzial von gereinigten, oft giftigen Arzneimitteln fehlt. Dieser wirtschaftliche Anreiz, so behauptet er, ist ein wichtiger Grund, warum ungiftige Therapien zugunsten lukrativerer, wenn auch giftiger Behandlungen an den Eis der Seite gestellt wurden.

Das Buch untersucht das Potenzial anderer natürlicher Substanzen wie Pilze und Algen. Zum Beispiel hat sich gezeigt, dass der Maitake-Pilz das Tumorwachstum in verschiedenen Tiersystemen stoppt und sich sogar als vielversprechend bei der Hemmung des Wachstums von HIV erwiesen hat. Algenextrakte haben Antitumorwirkungen gezeigt und können zu den niedrigen Brustkrebsraten in Japan beitragen.

Moss argumentiert, dass diese natürlichen Substanzen eine starke Wettbewerbsherausforderung für hochkarätige toxische Behandlungen darstellen. Obwohl sie oft von der medizinischen Elite abgelehnt werden, werden sie zunehmend von Ärzten, Krankenschwestern und anderen Fachleuten akzeptiert, die den Patienten näher stehen und die Bedeutung der medizinischen Wahlfreiheit verstehen.

Im gesamten Buch betont Moss die Bedeutung der medizinischen Wahlfreiheit. Er glaubt, dass die wichtigsten Entscheidungen bei der Krebsbehandlung beim Patienten liegen, nicht beim Arzt. Der Arzt wird nach Ansicht von Moss vom Patienten in einer „treuhandshands“ Rolle beschäftigt, was bedeutet, dass die Interessen des Arztes weniger unmittelbar und überzeugend sind als die des Patienten, der die vollen Konsequenzen der Behandlungsentscheidungen trägt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Krebstherapie“ eine leistungsstarke Ressource für jeden ist, der nach Alternativen zur konventionellen Krebsbehandlung sucht. Moss‘ akribische Forschung und überzeugende Argumente stellen den Status quo in Frage und bieten denjenigen Hoffnung, die über den Mangel an Fortschritten bei traditionellen Ansätzen frustriert sind. Egal, ob Sie ein Krebspatient, ein Betreuer oder einfach nur neugierig auf ungiftige Behandlungen sind, dieses Buch ist ein Muss.

