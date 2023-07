Der Dr. Ardis Show: Amerikaner wissen nicht, dass das Wasser, das sie verwenden, VIELE CHEMIKALIEN enthält – Brighteon.TV

Die Amerikaner sind sich nicht bewusst, dass das Wasser, das sie jeden Tag trinken und verwenden, voller Chemikalien ist, so der in Texas ansässige Chiropraktiker Dr. Bryan Ardis.

“Die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass das Wasser, das sie tatsächlich konsumieren, baden oder in ihren Gärten verwenden, tatsächlich viele Chemikalien hat”, Gastgeber Dr. Bryan Ardis sagte während der Episode vom 19. Juli von “The Dr. Ardis Show” auf Brighteon.TV. Matt Haines und Michael Winer, beide von GrowMax Water USA, schlossen sich dem Chiropraktiker als Gäste an.

Ardis sagte, er habe einige Tests an seiner eigenen Wasserversorgung und dem Leitungswasser seiner Stadt mit Umkehrosmosefilterung durchgeführt. Er entdeckte einige Probleme und beunruhigende Probleme im Laufe dieses Bestrebens.

Laut Ardis sind Unternehmen, die PFAS und andere Chemikalien herstellen, denen Amerikaner in der Umwelt ausgesetzt sind, schneller als die Regierungsbehörden wie die EPA, die testen, ob diese Chemikalien schädlich sind oder nicht. Während es 5.000 Chemikalien gibt, die auf ihre toxischen Wirkungen untersucht wurden, waren mehr als 15.000 dieser Substanzen noch nicht untersucht worden.

In Anerkennung des von Ardis angesprochenen Problems räumte Haines ein, dass die Beschaffung von hochwertigem Wasser für die meisten Amerikaner eine ständige Herausforderung war – insbesondere bei der Entdeckung von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS). Auch bekannt als ewige Chemikalien, verursachen sie verschiedene Gesundheitsprobleme, darunter Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen, verminderte Fruchtbarkeit, hoher Cholesterinspiegel, Fettleibigkeit, Hormonabbau und Krebs.

Haines fügte hinzu, dass die Environmental Protection Agency (EPA) eine maximal zulässige Menge an Chemikalien für immer in der Leitungswasserversorgung vorgeschlagen habe. Angesichts dessen stellte er fest, dass dies ein sehr ernstes Problem ist, das den Amerikanern bewusst sein sollten.

Effektive Wasserfilter sind der Schlüssel zu sauberem Wasser

Laut Haines ist der beste Weg, die Exposition gegenüber diesen Chemikalien zu begrenzen, der Zeitpunkt der Verwendung. Das Filtern von Wasser spielt auch eine Schlüsselrolle beim Anbau von Lebensmitteln, fuhr er fort. Winer führte dann das GrowMax-Wasserfiltersystem für Hausgärtner ein. (Related: Wasserfiltration ist ein wesentlicher Bestandteil eines gesunden Lebensstils.)

Winer erzählte, dass er seit 25 Jahren im Wasseraufbereitungssystem war. Haines, sein langjähriger Freund, ist seit Jahren Bio-Gärtner, der sich für Gesundheit und Wellness einsetzt. Die beiden schlossen sich dann der Gründung von GrowMax Water USA an, nachdem sie erkannt hatten, dass “das Leitungswasser [sie] in [ihr] Gärten nicht nur Chlor enthielt, sondern viele andere inakzeptable Verunreinigungen”.

Er erklärte, dass das Hauptfiltersystem von GrowMax Water die seit vielen Jahren verwendete Aktivkohleblocktechnologie verwendet. Das System ist eine bewährte Technologie zur Absorption dieser Art von Chemikalien, einschließlich flüchtiger organischer Verunreinigungen (VOCs), die er und Haines für den Garten neu gestaltet haben.

“[Die VOCs] haften am Kohlenstoff, während er durch den Kohlefilter fließt, erklärte Winer. “Wir haben unsere Filtersysteme mit bestimmten eingeschränkten Durchflussbeschränkungen entwickelt, die ihm mehr Kontaktzeit geben. Das Wasser hat also mehr Kontaktzeit mit dem Kohlenstoffmedium und das ermöglicht es ihm, diese Art von Chemikalien so weit wie möglich zu reduzieren, zu entfernen und hoffentlich zu beseitigen.”

Haines zitierte, dass die Verwendung des GrowMax Water-Filtersystems zu gesünderem und dürretoleranteren Gemüse und Obst mit starken Wurzeln führte. Er beobachtete auch größere Erträge und Ernten in Bio-Gärten, die das System übernahmen.

“Es ist Wasser, das definitiv einen Unterschied macht”, sagte Haines zu Ardis. “Für Gärtner konzentrieren Sie sich immer auf den besten Boden, die besten Samen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Menge an Sonne haben. Aber Wasser war etwas, das wahrscheinlich der am meisten übersehene, kritische Punkt für den ökologischen Anbau ist. Jetzt haben wir diese Lösung entwickelt und sie funktioniert einfach großartig.”

