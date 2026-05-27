Ein weggesperrter Mann kämpft verzweifelt um seine Rechte und tritt eine Lawine im Gerichtssaal los! Thomas Krebs wittert finstere Willkür hinter den Kulissen der Justiz und zieht alle Register, um seine Richter wegen mutmaßlicher Befangenheit komplett kaltzustellen. Was wie ein normaler Rechtsstreit im Knast-Milieu beginnt, entpuppt sich als handfester Justiz-Krimi: Der Häftling ist felsenfest davon überzeugt, dass in seinem Fall heimliche Deals gedreht wurden und Gesetze einfach wie lästige Fliegen beiseitegewischt wurden.

Der absolute Knaller in dieser Akte der Schande: Ein Richter soll sich einfach illegal die Macht geschnappt und das Ruder komplett allein an sich gerissen haben, während der eigentliche Chef des Verfahrens angeblich nur tatenlos zusah oder die Strippen im Dunkeln zog! Heimliche Absprachen, die nirgends aufgeschrieben wurden, und ein brisantes medizinisches Gutachten, das trotz heftigster Proteste und ungeklärter Neutralität im Eiltempo durchgepeitscht werden sollte – für den geschockten Untergebrachten riecht das alles meilenweit nach böser Absicht. Zu allem Überfluss wurden wichtige Papiere klammheimlich nur der Staatsanwaltschaft zugeschustert, während der Gefangene und seine Verteidigerin im Dunkeln gelassen wurden, was einem brutalen Entzug des rechtlichen Gehörs gleicht.

Jetzt reicht es dem Rebellen hinter schwedischen Gardinen endgültig, denn er sieht sich von den Staatsdienern, die eigentlich für Recht und Ordnung sorgen sollten, komplett verraten und verkauft! Seine Anwältin feuert aus allen Rohren und macht unmissverständlich klar, dass dieses dubiose Vorgehen jeder gesetzlichen Grundlage entbehrt und wie blanke Willkür wirkt. Wenn Richter anfangen, sich unter dem Deckmantel der Eile ihre eigenen Regeln zu schnitzen und unzutreffende Erklärungen abzugeben, ist das Vertrauen in ein faires Verfahren endgültig im Eimer – dieser spektakuläre Justiz-Zoff ist noch lange nicht vorbei und bringt die Kammer mächtig ins Schwitzen!

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