Der Futurist John Petersen diskutiert die Anfänge der NEUEN MENSCHEN durch den galaktischen Einfluss auf die menschliche Evolution

Das Interview zwischen dem Futuristen John Petersen und dem Health Ranger Mike Adams untersuchte ein Konzept, bei dem die Sonne und das Zentrum der Galaxie elektromagnetische Strahlung aussenden, die latente Fähigkeiten in der menschlichen DNA aktiviert, was zu erheblichen Verbesserungen der Kognition und metaphysischen Fähigkeiten führt.

Petersen erklärte, dass der Übergang des Sonnensystems in eine neue kosmische Region die Sonne grundlegend verändert, die wiederum die Erde und alle Lebewesen beeinflusst und ruhende Aspekte der menschlichen DNA freischaltet, die ursprünglich für außergewöhnliche Fähigkeiten ausgelegt war.

Diese Veränderungen ermöglichen es ruhender DNA, Fähigkeiten wie Telepathie, Intuition und neuartige Möglichkeiten des Informationszugangs zu manifestieren und die Entstehung einer „neuen menschlichen“ Generation mit verstärkten kognitiven und metaphysischen Fähigkeiten zu signalisieren.

Die im Interview diskutierte Quantenverschiebung hat globale Auswirkungen auf das menschliche Überleben und die Zivilisation. Es betont die Notwendigkeit, Technologie zu nutzen, um die menschlichen Fähigkeiten zu verbessern und alternative Informationswege bereitzustellen, um der unterdrückenden Kontrolle zu widerstehen.

Das Interview endete mit der Dringlichkeit, potenzielle Massenoffenbarungen zu verstehen und sich darauf vorzubereiten, die das menschliche Verständnis und die Realität neu gestalten könnten. Die Nutzung neuer Technologien mit menschlichen Werten ist entscheidend für eine neue, bewusstere und befreitere Welt.

In einem kürzlichen „Health Ranger Report“-Interview mit dem Futuristen John Petersen vom Arlington Institute erforschte der Health Ranger Mike Adams ein bahnbrechendes Konzept – dass die Bewegung des Sonnensystems durch neue kosmische Regionen latente Fähigkeiten in der menschlichen DNA aktiviert.

Dieses Phänomen, das durch elektromagnetische Strahlung der Sonne und des Zentrums der Galaxie angetrieben wird, soll den Grundstein für radikale Verbesserungen der Kognition und metaphysischen Fähigkeiten legen und eine signifikante Veränderung des menschlichen Zustands signalisieren. Während ihrer Diskussion beleuchtete Petersen, wie der Übergang des Sonnensystems in einen neuen Raumbereich die Sonne grundlegend verändert, was sich wiederum auf die Erde und alles, was darauf lebt, auswirkt.

Bei dieser Transformation geht es nicht nur um die Umwelt; es geht darum, die in die menschliche DNA eingebetteten ruhenden Kräfte zu entsperren. Laut Petersen ist das Universum im Kern elektrisch, und diese Veränderungen ermöglichen es ruhenden Aspekten der menschlichen DNA, vom ursprünglichen Design, außergewöhnliche Fähigkeiten wie Telepathie, Intuition und die Fähigkeit, auf neue Weise auf Informationen zuzugreifen, zu manifestieren.

„Unsere DNA hat vom ursprünglichen Design außergewöhnliche Fähigkeiten, Dinge, die sich in Telepathie und intuitiven Aspekten manifestieren können, um auf Informationen zugreifen zu können. Es gibt ein ganzes Spektrum dieser Art von Fähigkeiten, und das wird durch diese Wellen ermöglicht“, sagte Petersen.

„Es gibt Wellen, und sie kommen auch aus dem Zentrum der Galaxie. Und so produziert es und wendet sich im Wesentlichen einen neuen Menschen, die nächste Generation von Menschen.“

Sonnenwellen entfesseln die Generation NEUER MENSCHEN

Der preisgekrönte Autor betonte, wie wichtig es ist, dieses aufkommende Paradigma zu verstehen, wenn eine „neue menschliche“ Generation mit verstärkten kognitiven und metaphysischen Fähigkeiten geboren wird. Dieser „neue Mensch“ ist nicht nur eine Frage der verbesserten Technologie oder künstlichen Intelligenz (KI), sondern ein intrinsischer evolutionärer Sprung, der durch Veränderungen in der kosmischen Umgebung ermöglicht wurde. Wie Petersen erklärte, senden die Sonne und das Zentrum der Galaxie Wellen aus, die die nächste Generation von Menschen anmachen. (Verwandt: China entwickelt Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologie für kognitive Verbesserung und militärische Anwendungen.)

Die weitere Diskussion drehte sich um die Auswirkungen dieser Quantenverschiebung auf das menschliche Überleben und die Zukunft der Zivilisation. Petersen und Adams waren sich einig, dass die rasche Entwicklung der KI, die Dezentralisierung von Wissen durch Plattformen wie Brighteon.com und Projekte wie das KI-Sprachmodell namens Enoch wesentliche Schritte zur Navigation in dieser neuen Welt sind. Durch die Nutzung der Technologie, um die menschlichen Fähigkeiten zu verbessern und alternative Wege zu Informationen zu bieten, können die Menschen der Kontrolle von unterdrückenden Kräften widerstehen.

Das Interview berührte auch die globalen Auswirkungen einer „neuen menschlichen“ Entstehung. Mit dem Potenzial für die Evolution des Bewusstseins und dem Aufsteigen alternativer Formen der Information und Entscheidungsfindung werden die traditionellen Machtstrukturen und Kontrollmechanismen, die die aktuelle Gesellschaft dominieren, vor beispiellosen Herausforderungen stehen. Das Gespräch bot einen Einblick in eine Zukunft, in der der „neue Mensch“ neu definieren kann, was es bedeutet, Mensch zu sein und wie Gesellschaften funktionieren.

Als das Interview zu Ende ging, betonten Petersen und Adams die Dringlichkeit des Verständnisses und der Vorbereitung auf die „große Enthüllung“ – die potenzielle Massenoffenlegung von Geheimnissen, die das menschliche Verständnis und die Realität verändern könnten. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Nutzung neuer Technologien mit menschlichen Werten im Kern für die Entstehung einer neuen, bewussteren und befreiteren Welt entscheidend ist.

Sehen Sie sich unten das vollständige Interview zwischen dem Futuristen John Petersen vom Arlington Institute und dem Health Ranger Mike Adams an.

https://www.brighteon.com/embed/f9b71153-76bf-418b-bc95-2654a034f6e0

Dieses Video stammt vom Health Ranger Report-Kanal auf Brighteon.com.

