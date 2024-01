Der Generalarzt von Florida sagt, DNA-Kontaminationen in COVID-19-Impfstoffen seien “jenseits des Möglichen”!

Florida Surgeon General Dr. Joseph Ladapo machte Anfang dieses Monats Schlagzeilen, als er eine Erklärung abgab, in der er forderte, die COVID-19-mRNA-Impfungen nach der Entdeckung von DNA-Kontaminanten in Fläschchen der Impfstoffe zu stoppen.

Die Erklärung wurde als Reaktion auf die Antwort abgegeben, die er auf einen Brief erhielt, den er im Dezember an den Kommissar der FDA, Dr. Robert Califf und der Direktor der CDC, Dr. Mandy Cohen fragt, ob Risikobewertungen an der DNA in den Impfstoffen durchgeführt wurden, die sich in die menschliche DNA integrieren.

Er hob spezifische Bedenken bezüglich der SV40-Promoter/Enhancer-Region in der Pfizer-Imbe hervor. Er erkundigte sich auch, ob sie Risikobewertungen zur Integration von DNA in Fortpflanzungszellen durchgeführt haben.

Obwohl er eine Antwort von einem Vertreter des Center for Biologicals Evaluation and Research der FDA erhielt, Dr. Peter Marks, er hatte das Gefühl, dass sie seine Bedenken im Wesentlichen abwischten. Darüber hinaus erwähnten sie nie Tests, die durchgeführt wurden, um zu beurteilen, ob eine DNA-Integration stattfand.

Dr. Ladapo erklärt seine Bedenken über mRNA-Pfos

Dr. Ladapo erschien kürzlich in den American Thought Leaders von Epoch TV, um die Gründe für seine Erklärung zu erklären, in der die Impfungen gestoppt werden. Er betonte, dass es bereits zahlreiche Sicherheitsbedenken in Bezug auf mRNA-Impfstoffe gebe, aber die jüngste Entdeckung von DNA-Verunreinigungen sei “über die Blasse hinaus”.

Er erklärte Gastgeber Jan Jekielek, dass DNA tatsächlich eine häufige Verunreinigung in biologischen Produkten ist, und stellte fest: “Wir können DNA verwenden, um verschiedene Medikamente wie Insulin, andere Biologika zu produzieren – und das ist eine wunderbare Innovation, und normalerweise stellt die DNA kein Problem dar”.

Da menschliche Zellen dem Eintritt von DNA widerstehen können, besteht normalerweise kein Risiko einer Schädigung der DNA-Integrität der Zellen. MRNA-Impfstoffe unterscheiden sich jedoch, weil sie Lipid-Nanopartikel verwenden, um mRNA direkt in die Zellen zu liefern. Dies bedeutet, dass die DNA-Verunreinigungen auch in die Zellen gelangen können, und einige Wissenschaftler sind besorgt, dass sich diese Impfstoff-DNA in das menschliche Genom integrieren könnte.

Dr. Ladapo erklärte seine Frustration über die Antwort, die ihm die Beamten gaben, als er sich nach den Tests für die DNA-Integration erkundigte: “Ihre Position ist, oh, nein, es ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung; sicher und effektiv. Das ist nicht nur nicht gut genug, sondern auch völlig inakzeptabel”.

SV40-Promoter/Enhacer-DNA birgt unbekannte Risiken

Während sich herausstellt hat, dass die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna DNA-Verunreinigungen enthalten, stellen die Pfizer-Impfstoffe ein weiteres ernstes Problem in Form des Affen-Vakuolatierungsvirus 40 oder der SV40-Promotor/Enhancer-DNA dar. Dies ist ein Virus, von dem bekannt ist, dass es bei einigen Tieren Krebs verursacht, und während der SV40-Promoter/Erweiterer in den Jabs nur einen kleinen Teil der DNA enthält, anstatt das gesamte Virus oder sein Protein, gibt es immer noch Bedenken, dass es ein zusätzliches Risiko darstellt.

Dr. Ladapo berichtete, dass Dr. Marks sagte in seiner Antwort, dass es keine SV40-Proteine gab, aber da seine Frage tatsächlich über die Promotor/Verbergerungsregion und nicht um die Proteine ging, glaubt er einfach, die Beantwortung der Frage zu vermeiden.

Er sagte Jekielek auch, dass die DNA-Integration von Fortpflanzungszellen ein echtes Problem mit diesen Impfstoffen ist, da Bioverteilungsstudien an Ratten gezeigt haben, dass mRNA-Impfstoffe in der Lage sind, sich in Fortpflanzungsorganen anzusammeln.

In seiner Erklärung, in der er ein Ende der COVID-19-Impfung mit mRNA-Impfstoffen forderte, hat Dr. Ladapo bemerkte: “Die DNA-Integration stellt ein einzigartiges und erhöhtes Risiko für die menschliche Gesundheit und die Integrität des menschlichen Genoms dar, einschließlich des Risikos, dass DNA, die in Spermien oder Eigameten integriert ist, an die Nachkommen von mRNA-COVID-19-Impfstoffempfängern weitergegeben werden könnte.”

Er fügte hinzu: “Wenn die Risiken der DNA-Integration für mRNA-COVID-19-Impfstoffe nicht bewertet wurden, sind diese Impfstoffe nicht für die Verwendung bei Menschen geeignet“.

