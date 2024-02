Der große Reset hat nicht funktioniert: Der Fall von Elektrofahrzeugen

Wir leben eine der längsten und quälendsten Versionen der Geschichte von “Wir haben es dir gesagt”. Als die Weltregierung im März 2020 beschloss, die Volkswirtschaften der Welt zu “schließen” und alle sozialen Aktivitäten zu drosseln und Kindern die Schulbildung zu verweigern und Gottesdienste und Feiertage abzusagen, gab es kein Ende der Warnungen vor den schrecklichen Kollateralschäden, auch wenn die meisten von ihnen zensiert wurden.

Jedes bisschen der Warnungen erwies sich als wahr. Sie sehen es in jeder Geschichte in den Nachrichten. Es steht hinter jeder Schlagzeile. Es ist in unzähligen Familientragödien. Es ist der Verlust des Vertrauens. Es ist im Umbruch in der Industrie und der Demografie. Die Fingerabdrücke von Lockdowns sind tief in jeden Aspekt unseres Lebens eingebettet, auf offensichtliche Weise und nicht so sehr.

Tatsächlich waren die Ergebnisse noch schlimmer als von Kritikern vorhergesagt, einfach weil das Chaos so lange gedauert hat. Es gibt scheinbar endlose Iterationen dieses Themas. Lernverluste, Infrastrukturausfälle, grassierende Kriminalität, riesige Schulden, Inflation, verlorene Arbeitsmoral, eine wachsende kommerzielle Immobilienbüste, echte Einkommensverluste, politischer Extremismus, Arbeitskräftemangel, Substanzabhängigkeit und vieles mehr, alles ist auf die schicksalhafte Entscheidung zurückzuführen.

Die Schlagzeilen über scheinbar nicht zusammenhängende Angelegenheiten gehen auf umständliche Weise auf die gleiche Weise zurück. Ein gutes Beispiel sind die Nachrichten über die Büste des Elektrofahrzeugs. Die Verwirrung, Desorientierung, die Fehlinvestitionen, die Überproduktion und der Rückzug – zusammen mit dem verrückten Ehrgeiz, ein Land und die Welt weg von Öl und Gas zu Wind und Sonne zu zwingen – alles auf diese schicksalhaften Tage zurückführen.

Laut dem Wall Street Journal: “Vor kurzem hatten die Autohersteller vor einem Jahr Schwierigkeiten, die heiße Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu befriedigen. In einem Zeitraum von Monaten drehte sich die Dynamik jedoch um und ließ sie auf die Bremse treten, was für viele ein Allumstoß in Richtung einer elektrischen Transformation gewesen war.“

Wenn man die Geschichte liest, ist klar, dass der Reporter das schiere Ausmaß der Boom-Bust herunterspielt.

Das soll nicht heißen, dass Tesla selbst büste geht, nur, dass es ein definiertes Marktsegment hat. Die Technologie von Elektrofahrzeugen kann und wird einfach nicht zur wichtigsten Art und Weise werden, wie Amerikaner fahren. Es mag für einen Moment anders schienen, aber das lag an Faktoren, die genau auf die aufgedaute Nachfrage zurückführten, die durch Lockdowns und riesige Fehler im Versorgungsmanagement aufgrund schlechter Signalisierung verursacht wurde.

Rückblickend trafen die Lockdowns im Frühjahr 2020 ein und die Lieferketten wurden gewaltsam vollständig eingefroren. Dies könnte ein großes Problem für Automobilhersteller gewesen sein, die sich lange Zeit auf Just-in-Time-Inventarstrategien verlassen hatten. Zu der Zeit brach die Nachfrage nach Reisen jedoch zusammen. Das Pendeln ging zu Ende, und auch der Urlaub. Zur gleichen Zeit überschwemmten vorab vereinbarte staatliche Subventionen und Mandate für Elektrofahrzeuge die Branche, die alle später von der Biden-Administration aufgestampt wurden.

Als die Nachfrage zunahm, verkauften die Einzelhändler ihren alten Bestand an Autos und wunderten sich an die Hersteller, aber die Chips, die für die Fertigstellung der Autos benötigt wurden, waren nicht verfügbar. Viele Autos wurden auf Eis gelegt und viele geleert. Dies setzte sich im folgenden Jahr fort, da die Gebrauchtwagenpreise in die Höhe stiegen und der Vorrat ansonsten erschöpft war.

Als die Dinge im Herbst 2021 verzweifelt wurden, erkannten die Hersteller eine erhöhte Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und begannen, ihre Fabriken für mehr umzurüsten. Es gab sogar eine Zeit, in der Autos ohne Servolenkung ausgeliefert wurden, nur um die Nachfrage zu befriedigen.

Es mag eine Zeit lang so aussehen, als ob die verrückte Zeit, die wir gerade erlebt haben, eine völlig andere Lebensweise hervorbrachte. Eine Art von Irrationalität, geboren aus Schock und Ehrfurcht, fegte Industrie und Kultur. Das EV stand im Mittelpunkt.

Diese Nachfrage schien sich 2022 zu ergeben, als die Amerikaner alle verfügbaren Autos schnappten und vielleicht bereit waren, den neuen Doohickies eine Chance zu geben. So ging es weiter, als mehr Autohersteller mehr Ressourcen in die Produktion schleuderten, von massiven Subventionen profitierten und neue Mandate zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks einhalten.

Es gab keinen besonderen Grund zu der Annahme, dass etwas schief gehen würde. Aber dann begann das nächste Jahr, unbequeme Wahrheiten zu enthüllen. Kaltes Wetter reduziert die Reichweite der Elektrofahrzeuge dramatisch. Ladestationen sind auf längeren Fahrten nicht so leicht verfügbar, das Aufladen dauert länger als erwartet, und die Planung solcher Dinge bringt Zeit. Darüber hinaus können die Reparaturkosten extrem hoch sein, wenn Sie jemanden finden, der es tut.

Tesla als Hersteller hatte alle solche Eventualitäten geplant, aber andere Autohersteller weniger. Sehr schnell erlangten die Elektrofahrzeuge an einer Reihe von verschiedenen Fronten einen schlechten Ruf.

“Im vergangenen Sommer begannen die Händler, vor unverkauften Elektrofahrzeugen zu warnen, die ihre Grundstücke verstopfen. Ford, General Motors, Volkswagen und andere verlagerten sich von den hektischen Ausgaben für Elektrofahrzeuge auf die Verzögerung oder Verkleinerung einiger Projekte”, schreibt das Journal. “Händler, die Autohersteller angefleht hatten, mehr Elektrofahrzeuge schneller zu versenden, lehnen sie jetzt ab”.

Kurz gesagt, “die massive Fehlkalkulation hat die Branche in eine Klemme gebracht und ist mit einer potenziellen Flut von Elektrofahrzeugen und halb leeren Fabriken konfrontiert, während sie weltweit immer noch strengere Umweltvorschriften einhalten muss”.

Heute verkaufen viele die Autos mit Verlust, nur um die Kosten zu vermeiden, sie in der Nähe zu halten.

Wirklich, dies war ein spektakulärer Boom-Bust in einer einzigen Branche. Es scheint auch kein wirkliches Ende der Büste zu geben. Heutzutage scheint es, dass jeder jede Chance aufgegeben hat, die Masse der amerikanischen Autos tatsächlich in EVs umzuwandeln. Alle aktuellen Trends gehen in die andere Richtung.

In der Zwischenzeit wird das Elektrofahrzeug von vielen sehr geliebt, da 1) ein zweites Auto, 2) für wohlhabende Pendler in der Vorstadt, 3) die Häuser besitzen, 4) über Nacht aufladen können und 5) ein Benzinauto als Backup für kaltes Wetter und Ausflüge außerhalb der Stadt haben. Das heißt, der Markt wird genau zu dem, was er sein sollte – ein straßentauglicher Golfwagen mit sehr ausgefallenen Funktionen – und nicht zu einem paradigmatischen Fall für den “großen Reset”. Das passiert einfach nicht, trotz all der Subventionen und Steuervergünstigungen.

“Ein Zusammenfluss von Faktoren hatte viele Automanager dazu gebracht, das Potenzial für eine dramatische gesellschaftliche Verlagerung zu Elektroautos zu sehen”, schreibt das Journal, einschließlich “Regierungsvorschriften, Unternehmensklimazielen, dem Aufstieg chinesischer EV-Hersteller und Teslas Aktienbewertung, die mit etwa 600 Milliarden Dollar immer noch über die alten Autounternehmen überragt. Aber der Schub übersah einen wichtigen Wahlkreis: den Verbraucher”.

Tatsächlich verlässt sich die amerikanische Wirtschaft, sehr zum Leidwesen vieler, immer noch in erster Linie darauf, dass die Verbraucher Entscheidungen in ihrem besten Interesse treffen. Wenn das nicht passiert, kann keine Subventionssumme den Unterschied ausmachen.

Diese Geschichte ist unmöglich zu verstehen, ohne auf die verrückten Illusionen zu verweisen, die durch Lockdowns verursacht werden. Das ist es, was die Zeitpause bot, um den Autoherstellern eine Umrüstung zu ermöglichen. Dann steigerten sie die Nachfrage nach Transport nach einer langen Zeit, in der der Lagerbestand aufgebraucht war, künstlich.

Dann überzeugte das ganze lächerliche Ethos des “großen Resets” idiotische Führungskräfte von Unternehmen, dass nichts jemals gleich sein würde. Vielleicht würden wir doch 15-minütige Städte bekommen, die von Sonnenstrahlen und Brisen angetrieben werden, zusammen mit einem Sozialkreditsystem, das es den Behörden ermöglichen würde, unsere Fähigkeit, in einem Augenblick zu fahren, stillgelegt zu werden.

Es stellt sich heraus, dass das gesamte Stück, einschließlich des gefälschten Wohlstands der Lockdown-Wirtschaft, der durch Gelddruck und groteske Staatsausgaben ermöglicht wurde, unhaltbar war. Selbst anspruchsvolle Autofirmen haben sich in den Unsinn eingekauft. Jetzt zahlen sie einen sehr hohen Preis. Der neue Markt hing von einer Panik des Kaufs ab, die sich als vorübergehend herausstellte.

Kurz gesagt, die Illusionen dieser schrecklichen Politik sind zusammengekommen. Es entstand aus einer freiheitsverwürfenden Politik unter dem Deckman der Viruskontrolle. Jedes besondere Interesse ergriffete den Tag, einschließlich einer neuen Generation von Industriellen, die versuchen, die alten mit Gewalt zu verdrängen.

Immer mehr ist es offensichtlich, was für eine Katastrophe das war. Und doch hat sich niemand entschuldigt. Kaum jemand hat einen Fehler zugegeben. Die Großen, die die Welt zerstört haben, sind immer noch an der Macht.

Der Rest von uns hält die Tasche und zahlt sehr hohe Reparaturrechnungen für Autos, die nicht optimal sind, um von einer Stadt in eine andere und wieder zurück zu fahren, bei dem kalten Wetter, das jetzt weg sein sollte, hätten die Propheten des “Klimawandels” richtig gewesen. Sie erwiesen sich als genauso richtig wie diejenigen, die uns versprochen haben, dass wir keine “fossilen Brennstoffe” mehr brauchen würden und dass die magische Impfung alle vor einem Killervirus schützen würde.

Was für erstaunliche Illusionen aus dieser verrückten und zerstörerischen Zeit entstanden sind. Irgendwann werden nicht einmal Unternehmens-CEOs von den Experten ausgetrickst.

