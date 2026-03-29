DER HORROR-FLUR VON KREUZBERG: Zwischen Kot, Blut-Spritzen und Todes-Angst!

Endstation Treppenhaus: Junkies vegetieren im Müll-Inferno

Wer diesen Flur betritt, verlässt die Zivilisation und landet direkt in der dunkelsten Drogenhölle der Hauptstadt. Auf ranzigen Pappen kauern Gestalten zwischen blutverschmierten Kanülen, während der beißende Gestank von Exkrementen und Erbrochenem den Atem stocken lässt. Überall türmt sich der Unrat, verfaulen Essensreste in Fast-Food-Schachteln und bilden einen schmierigen Teppich des Grauens. Inmitten dieses Elends hausen Obdachlose und Schwerstabhängige in den Gängen eines Hochhauses, das eigentlich ein Zuhause sein sollte, aber längst zum rechtsfreien Raum verkommen ist.

Gefangen in der eigenen Wohnung: Kinder zittern vor den Eindringlingen

Die Angst ist zum ständigen Begleiter der Bewohner geworden, die sich nur noch mit Tränengas bewaffnet und Tüchern vor dem Gesicht durch ihr eigenes Haus trauen. Frauen und Kinder wagen keinen Schritt mehr ohne männliche Begleitung vor die Tür, aus Furcht, über leblose Körper steigen zu müssen oder Opfer von Gewalt zu werden. Besonders dramatisch ist die Lage für die Kleinsten, denn während sie in ihren Zimmern spielen, versuchen Fremde die Türen aufzubrechen, um in die privaten Rückzugsorte einzudringen. Es herrscht Belagerungszustand, bei dem Mieter stundenlang in ihren Wohnungen ausharren, weil der Flur von menschlichen Elendsgestalten blockiert wird.

Vermieter-Versagen: Das kaputte Schloss als Einladung für das Verbrechen

Seit Monaten flehen die Mieter um Hilfe, doch die Verantwortlichen schauen tatenlos zu, wie das Gebäude im Chaos versinkt. Das Hauptproblem ist eine ständig defekte Eingangstür, die wie ein offenes Scheunentor für Kriminelle und Drogensüchtige wirkt und jeden Schutzversuch im Keim erstickt. Trotz zahlreicher Hilferufe und Berichte über Einbruchsversuche sowie Brände im Keller fühlen sich die Menschen von der Wohnungsbaugesellschaft komplett im Stich gelassen. Erst jetzt, unter massivem Druck, verspricht das Unternehmen endlich Besserung durch eine Spezialfirma, während die Anwohner weiterhin jede Nacht um ihr Leben und ihr Hab und Gut bangen müssen.

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