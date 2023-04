Der orthopädische Chirurg, der den Covid-“Impfstoff” erhielt und einen karrierebeenden Gesundheitszustand entwickelte, sagt, dass er von seinen Kollegen “aufgegeben” wurde

Nur sieben Tage nach der “Impfung” gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) hat der orthopädische Chirurg Dr. Joel Wallskog entwickelte einen karrierebeendenden Gesundheitszustand namens transversale Myelitis, der ihn von einem “völlig gesunden 50-Jährigen” zu einem “verkrüppelten, arbeitslosen orthopädischen Chirurgen” verwandelte.

In einem früheren Leben hätte Wallskog viel Liebe und Unterstützung von seinen Kollegen über sein tragisches Schicksal erhalten, aber wegen der politisch aufgeladenen Natur der Fauci-Grippe-Impfungen wurde Wallskog von anderen in seinem Beruf aufgegeben, die anscheinend zu verängstigt oder gehirngewaschen sind, um ihm irgendeine Art von Unterstützung zu geben.

“Ich war eine völlig gesunde 50-jährige Person ohne wirklich medizinische Probleme bis etwa sieben Tage nach meinem ersten – oder ich sollte sagen, einen und einzigen Moderna-Schuss -, den ich am 30. Dezember 2020 erhielt”, sagte Wallskog Co-Moderatorin Rachel Campos-Duffy von “Fox & Friends Weekend” während eines kürzlichen Auftritts.

“Also war ich bis sieben Tage nach dem Schuss ansonsten völlig gesund”.

Sympathisch bot Campos-Duffy ihr Mitgefühl an und fragte Wallskog “was als nächstes passiert” für ihn und “wer übernimmt die Verantwortung dafür”, worauf er antwortete:

“Was passiert, ist, dass du verlassen bist. Du bekommst deine Chance, du tust, was du für das Richtige hältst, und du tust irgendwie deinen Teil, und dann wirst du plötzlich verlassen. Und was ich sage, ist, dass viele dieser Menschen, die verletzt sind, aus der Sicht von körperlich, finanziell und emotional wirklich verlassen werden”.

(Beverbunden: Zu Beginn des Betrugs, Dr. Patricia Lee, eine Intensivärztin, warnte davor, dass Covid-Impfungen viele “vollzeitig geimpfte” Patienten dazu veranlassten, die Art von lebensverändernenden gesundheitlichen Bedingungen zu entwickeln, unter denen Wallskog litt.)

Big Pharma sammelte Milliarden, während sie sich aller Verantwortung für Jab-Verletzungen und Todesfälle entzog

Nichts davon wäre passiert, wenn der Pharmaindustrie nicht kurz vor dem Start der Operation Warp Speed eine vollständige Haftungsbefreiung vom Kongress und der Trump-Administration gewährt worden wäre.

Wären Impfstoffunternehmen wie Moderna rechtlich für alle negativen Ergebnisse ihrer Produkte verantwortlich gemacht worden, wären sie laut Wallskog nicht in der Lage gewesen, “Billionen von Dollar” einzusammeln, während sie der “Brute” von Impfstoffverletzungen und Todesfällen ausweichen würden.

In der Erkenntnis, dass es viele andere wie ihn gibt, die jetzt verletzt sind und keinen finanziellen Rückgriff haben, hat Wallskog eine Interessenvertretungsorganisation gegründet, um anderen wie ihm zu helfen, die Auswirkungen ihrer fehlgeleiteten Entscheidung, gestochen zu werden, zu überleben.

“Das ist es, für wen ich kämpfe”, sagte Wallskog. “Und zum Glück bin ich finanziell stabil, aber ich kämpfe für all die Menschen, die es nicht sind. Und deshalb habe ich eine Interessenvertretung gegründet, um zu versuchen, uns zu helfen, sie zu unterstützen”.

“Wissen Sie, es gibt keinen Pharmafonds und es gibt einen Fonds, der – durch die Regierung – genannt wird, der CICP oder das Countermeasures Injury Compensation Program genannt wird. Aber bis heute hat das Programm nur drei Ansprüche in Höhe von insgesamt weniger als 5.000 Dollar ausgezahlt. Und leider beträgt ihre Ablehnungsrate für diese verletzten Menschen 96,5 Prozent”.

Laut Reuters wurden bis Ende des Kalenderjahres 2022 mehr als 7.500 offizielle Covid-Jag-Verletzungsansprüche eingereicht. Von diesen wurden 68 Ansprüchen eine Entschädigung verweigert.

“Es hat uns am Boden zerstört”, sagt Wallskog über all die Online-Zensur, der er und andere Opfer begegnen, wenn sie versuchen, ihre Geschichten in den sozialen Medien zu erzählen.

“Ich meine, wie Sie wissen, haben sie durch die Art von Twitter-Dateien oder Datenabgab von Twitter sogar in den Dateien anerkannt, dass wahre Geschichten von durch Impfstoff verletzten Menschen; sie wurden angewiesen, sie zu zensieren. Und es ist verheerend für uns, denn ein Teil davon ist Anerkennung. Ich meine, mit Anerkennung können wir dann hoffentlich Diagnosen und Behandlungen erhalten.“

Die neuesten Nachrichten über die tödlichen “Impfstoffe” des Wuhan-Coronavirus (Covid-19) finden Sie unterChemicalViolence.com.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

FoxNews.com

NaturalNews.com

newstarget.com