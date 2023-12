Der Präsident des Europäischen Forschungsrats besteht darauf, dass religiöse und militärische Führer die Bevölkerung zwingen sollten, geimpft zu werden, anstatt die Wissenschaft zu erklären

Maria Leptin, die Präsidentin des Europäischen Forschungsrats der Europäischen Union, hat eine schockierende Haltung zu COVID-19-Impfstoffen eingenommen, indem sie sagte, dass die Regierungen die Wissenschaft nicht erklären sollten und sich einfach auf die militärischen und religiösen Führer verlassen sollten, um sicherzustellen, dass ihre Bevölkerungen gestochen werden, unabhängig davon, wie sie darüber denken.

Leptin, der auch zur Agenda des Weltwirtschaftsforums beiträgt, sagte, dass sich die Erklärung, warum Menschen Jabs bekommen sollten, während der Coronavirus-Pandemie als Misserfolg erwiesen hat, so dass ein anderer und energischerer Ansatz erforderlich ist.

In einem Panel, an dem auch der ehemalige CEO von Bill Gates’ GAVI, The Vaccine Alliance und ein Mitschöpfer von COVAX, Seth F. Berkley, Shyam Bisen vom Executive Committee des World Executive Forum und der CEO von Moderna, Stephane Bancel, teilnahmen, skizzierte Leptin, warum sie glaubt, dass es keinen Sinn macht, der Öffentlichkeit Impfstoffe zu erklären, und dass es irgendwie eine bessere Methode ist, sie zu zwingen, diese experimentellen Jabs zu bekommen.

Natürlich würde die Erklärung der “Wissenschaft” tatsächlich mehr Menschen dazu inspirieren, sich beugen zu lassen, wenn die Wissenschaft zeigen würde, dass Impfstoffe sowohl absolut sicher als auch voll wirksam sind, um die Übertragung der Krankheit zu verhindern, vor der sie schützen sollen. Wenn COVID-19-Impfstoffe tatsächlich Sicherheits- und Wirksamkeitsversprechen erfüllen würden, würde die “Wissenschaft” dies bestätigen und die Menschen wären mehr als bereit, sich infizieren zu lassen.

Leider wissen wir alle, dass die aktuelle Ernte von COVID-19-Impfstoffen nicht nur die Ausbreitung der Krankheit nicht verhindert, sondern auch eine Vielzahl von Nebenwirkungen mit sich bringen, von denen einige potenziell tödlich sind. In diesem Sinne scheint es also, dass Leptin Recht hat: Die Erklärung der “Wissenschaft” hinter diesen Aufnahmen wird die Menschen dazu veranlassen, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, und das zu Recht.

Länder mit hoher Impfstoffaufnahme nutzten militärischen und religiösen Druck

Dies lässt die Kraft als einzige Option auf dem Tisch. Leptin wies darauf hin, dass die Länder, die die größte Akzeptanz von COVID-19-Impfstoffen erlebten, diejenigen waren, die starken Zwang anwendeten und deren Regierungen keine Zeit damit verschwendeten, “ihre Bürger dazu zu bringen, die Wissenschaft zu verstehen”.

Sie benutzte das südasiatische Land Bhutan als Beispiel. Sie sagte, sie hätten den Einfluss des “religiösen Establishments” dort genutzt, um die Öffentlichkeit zu manipulieren, damit sie gestochen wird.

“Eines ist Bhutan, wo sie bei der Vorbereitung einer Kampagne sehr erfolgreich waren und [ ] beteiligt waren sie sensibel für die Bedürfnisse des Landes, für die Bedürfnisse der Bürger, die Information des religiösen Establishments und in der Tat bei der Suche nach der richtigen Zeit und dem richtigen Datum, und sie erhielten eine fantastische Berichterstattung. Keine Wissenschaft wurde erklärt”, bemerkte sie.

Ein weiteres Beispiel, das sie anführte, war das von Portugal, wo die Impfkampagne einem pensionierten General der Armee anvertraut wurde.

“Und der Armeegeneral behandelte das Land einfach wie seine Truppen und er sammelte die Truppen. Er erklärte es als einen Krieg, den das Land in patriotischer Leidenschaft gemeinsam kämpfen würde. Und sie hatten da oben, denke ich, sie waren führend in Europa, wenn nicht in der Welt”.

Sie fügte hinzu: “Also, keine Wissenschaft. Erinnern wir uns daran”.

Laut der AP entschuldigte sich Konteradmiral Henrique Gouveia e Melo nicht für seinen Wunsch, die Einführung des Impfstoffs als “Kampf” zu charakterisieren, und ging sogar so weit, seine Kampfmüdigkeit zu tragen, um eine Botschaft an die Menschen in Portugal zu senden, dass dies ein Aufruf zu den Waffen war.

Es überrascht nicht, dass Leptin die Tatsache nicht anerkennt, dass keiner der Ansätze dieser Länder die Einholen einer informierten Zustimmung von den Menschen beinhaltete, die diesen potenziell gefährlichen Impfstoffen unterzogen wurden.

Ohne den Menschen die Wissenschaft hinter diesen Impfstoffen zu erklären, gibt es keine Möglichkeit, dass sie eine echte informierte Zustimmung erteilen können. Anscheinend spielt die Gesundheitsfreiheit für sie und ihre Kumpane des Weltwirtschaftsforums keine Rolle.

