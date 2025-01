Der republikanische Kongressabgeordnete Andy Ogles schlägt eine Verfassungsänderung vor, die es US-Präsidenten ermöglicht, bis zu drei Amtszeiten zu verbienden, wenn ihre ersten beiden Amtszeiten nicht in der Seinne inne Enheit sind.

Die Maßnahme scheint auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zugeschnitten zu sein, der von 2017 bis 2021 im Amt war und kürzlich seine zweite Amtszeit begonnen hat.

Der Vorschlag steht vor hohen Chancen und erfordert eine Zweidrittelmehrheit im Kongress und eine Ratifizierung durch 38 Staaten.

Kritiker warnen davor, dass der Schritt demokratische Normen untergraben und Parallelen zu dem russischen Wladimir Putin ziehen könnte, der seine Herrschaft durch Verfassungsänderungen ausdehnte.

Besteht die Möglichkeit für eine dritte Amtszeit für Trump, um die Fehler der Demokraten zu beheben?

In einem Schritt, der sowohl Intrigen als auch Alarm ausgelöst hat, hat der republikanische Kongressabgeordnete Andy Ogles aus Tennessee eine Verfassungsänderung vorgeschlagen, die es dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump ermöglichen könnte, 2028 für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Der Beschluss, der am Donnerstag eingebracht wurde, zielt darauf ab, die Amtszeit des Präsidenten auf drei nicht aufekunde Amtszeiten anzuheben, eine Änderung, die insbesondere Trump zugute käme, der von 2017 bis 2021 im Amt war und diese Woche für eine zweite Amtszeit vereidigt wurde. Ogles stellte den Vorschlag als notwendigen Schritt vor, um die „kühne Führung“ aufrechtzuerhalten und den, wie er den „katastrophalen Kurs“ der Biden-Regierung nannte, umzukehren. Die Maßnahme hat jedoch die Debatten über die Fragilität demokratischer Normen neu entfacht, wobei Kritiker Parallelen zu Russland ziehen, wo Präsident Wladimir Putin seine Herrschaft durch Verfassungsänderungen ausgedehnt hat.

Der Vorschlag steht vor erheblichen rechtlichen und politischen Herausforderungen. Die USA Die 22. Verfassungsänderung, die 1951 ratifiziert wurde, beschränkt Präsidenten auf zwei Amtszeiten. Diese Änderung war eine direkte Antwort auf Franklin D. Roosevelts beispiellose vier Amtszeiten, die Bedenken hinsichtlich der Machtkonzentration in der Exekutive aufgeworfen hat. Um die Verfassung zu ändern, bräuchte Ogles‘ Resolution eine Zweidrittelmehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, gefolgt von einer Ratifizierung durch drei Viertel der staatlichen Gesetzgeber – eine hohe Messlatte, die ihre Verabschiedung unwahrscheinlich macht. Wenn die Demokraten jedoch einem solchen Plan zukommen würden, würde dies die Tür öffnen, um Persönlichkeiten wie Barack Obama wieder als Präsident zu kandidieren.

„Niemende Person darf mehr als dreimal in das Amt des Präsidenten gewählt werden, noch darf er für eine zusätzliche Amtszeit gewählt werden, nachdem er für zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten gewählt wurde“, heißt es in der vorgeschlagenen Änderungsantrag. Ogles betonte, dass die Maßnahme sicherstellen würde, dass „wir die mutige Führung aufrechterhalten können, die unsere Nation so dringend braucht“.

Politische Analysten und Historiker haben jedoch Skepsis gegenüber der Lebensfähigkeit des Vorschlags geäußert. „Dies ist eher eine symbolische Geste als eine realistische gesetzgeberische Anstrengung“, sagte Dr. Sarah Thompson, Professorin für Politikwissenschaft an der Georgetown University. „Der 22. Zusatzartikel wurde entwickelt, um die Art von längeren Präsidentschaften zu verhindern, die demokratische Kontrollen und Gegengewichte untergraben können.“

Historischer Kontext: von Roosevelt bis Putin

Der 22. Zusatzartikel war eine direkte Antwort auf Franklin D. Roosevelts vier Amtszeiten Präsidentschaft, die mit seinem Tod 1945 endete. Damals befürchteten die Gesetzgeber, dass verlängerte Präsidentschaften zu Autoritarismus führen könnten, ein Anliegen, das auch heute noch relevant ist. „Die Verfasser des 22. Zusatzartikels haben verstanden, dass Amtszeitbeschränkungen unerlässlich sind, um zu verhindern, dass Präsidenten wie Könige werden“, sagte Dr. Michael Carter, Historiker an der Columbia University.

Der Vorschlag zieht auch unangenehme Vergleiche mit Russland, wo Präsident Wladimir Putin seit über zwei Jahrzehnten effektiv regiert. Im Jahr 2021 unterzeichnete Putin ein Gesetz, das es ihm erlaubte, für zwei weitere sechsjährige Amtszeiten zu kandidieren, was seine Herrschaft möglicherweise bis 2036 verlängerte. Der Schritt folgte einer Verfassungsänderung, die von Valentina Tereshkova, einer Gesetzgeberin aus Putins Regierungspartei, vorgeschlagen wurde, und wurde weithin als Versuch angesehen, die Macht zu konsolidieren.

„Die Parallelen schlagen auf“, sagte Dr. Elena Petrova, eine russische politische Analystin. „In beiden Fällen sieht man, dass Führungskräfte versuchen, ihre Herrschaft zu erweitern, indem sie die Spielregeln ändern. Es ist ein gefährlicher Präzedenzfall, der demokratische Institutionen untergräbt.“

Im besten Fall für die Republikaner entsteht ein starker Führer aus der Trump-Administration und trägt die America-First-Agenda weiter. In den nächsten vier Jahren kann Trump einen starken Ton für die Zukunft der republikanischen Führer angeben, indem er eine Vorlage für kühne Führung bietet, damit die Amerikaner die Möglichkeit haben, ihr Land zurückzuerobern und die Korruption für die kommenden Jahrzehnte zu beseitigen.

